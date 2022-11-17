家的模樣｜HEART OF HOME

在你眼中，「家」的樣貌應該是什麼樣的？在和田生活總經理何奕佳的眼中，她會把家中最好的空間留給餐桌；何奕佳覺得，從廚房到餐桌是家庭生活中最有「人味」的地方，也是家人最有歸屬感之處，「我相信廚房和餐桌就是一個家的心臟，所以我把屬於家的最好的位置，留給最有味道、家人與最愛相聚的地方。」

PHOTOGRAPHY LEON HUNG

走進THE GREENHOUSE頂樓的溫室（何奕佳稱之為「屋頂農園」），感覺似乎有一點像是走出了屬於台北的喧囂，何奕佳帶著我「逛」溫室，一路像是「獻寶」一樣介紹他們在溫室中精心栽種的植栽：「這裡都是香料植物，而且你只要『剪』就好，愈剪它會長得愈好。」何奕佳創辦的和田生活，在臺灣建築業可以說是相當獨特的存在，走進他們第一個建案—THE GREENHOUSE，你會訝異它的空間配置：入口有些低調，小小的梯廳與閱讀空間取代了金碧輝煌的大廳，取而代之的卻是在頂樓，我稱之為「不惜血本」的屋頂玻璃溫室農園。這個屋頂農園挑高四米二的大尺度空間，兩側的蔬果種植區種滿了不同品種的香草、時令水果、季節花卉與生菜嫩葉，中間長達四米的專業共用廚房在原生蕨類的映照下，大型中島與長型木質餐桌創造了一個彷彿置身山林中的有趣畫面，「我昨天過來時，一位住戶傳給我看他在旁邊採的芭樂，他告訴我這就是他們家今天的早餐。」頂樓農園的另一區還種植了玉米、地瓜葉（「我們為了景緻的佈置，還特別種了三種不同品種的地瓜，讓它可以交互攀爬，展現繽紛的樣貌。」何奕佳如數家珍地告訴我們，這是她精心的「創作」），一座都市綠島的想像，其實在THE GREENHOUSE中，蔚然成真。

「當我們在想公共空間到底要做什麼的時候，其實這樣的溫室創造了相當不一樣的想像。」何奕佳告訴我，自己常常會想，都會人「要的」到底是什麼？「你看臺北人的生活，每個人其實都有自己各自的壓力，如何紓解屬於自身的壓力，似乎是重要的課題。」她想像在THE GREENHOUSE頂樓農園的「鬧中取靜」—好像你真的說如果你在下班的時候，在溫室的空間裡靜靜地看書、喝杯咖啡，「甚至是你就是帶一瓶氣泡水，剪一點薄荷放到裡面，就讓人會覺得很舒服的。」這樣的思維，其實就讓這個建築物跟我們的生活產生互動，何奕佳覺得當人們生活在這樣的建築裡面，就會去想像怎麼利用這些讓自己覺得很有趣的空間，「對我來說，這些想像其實是很有趣的一件事情。」

從永豐餘生技開始，何奕佳走的就是一條披荊斬棘的道路，學國際政治出身的她，本來覺得學政治是可以做一些對社會有貢獻、有改變的事情，但直到進入職場後，她才發現不管多麼遠大的志向，還是從「身體力行」出發，才是最實際的改變，「我自己覺得，我們一直是走在『改變』的前面。」她舉例在開始作 Green & Safe 時，大多數的農民其實根本搞不清楚真正的「有機」是怎麼一回事，團隊只好一步一步開始提倡「從產地到餐桌」的思維，試圖做出一些改變，「現在大家都在說有機、無毒，但我們已經做了20年了。」何奕佳說，雖然知道自己做的並不算多，但有一些小小改變，其實慢慢就會成為漣漪，從而擴大改變的契機，「我總覺得，對於環境在意的品牌，其實並不需要拚到你死我活，每一個品牌在自身關注的領域持續努力，讓大家在不同的領域提倡相似的觀點，其實這也是好事。」當大家在不同的層面都看到了屬於永續的議題，因為也許大家都做的更「綠」，在何奕佳的眼中，其實也是更好的事。

何奕佳說，自己覺得 THE GREENHOUSE 最「大膽」的其實是廚房的設計，他們讓廚房在空間中佔有相當大的比例，也安排了最佳的採光，所有設計中所有的房型完全就是「大陽台」連結「廚房中島」，「將最好的 view 放在廚房，這是我們設計空間的標準。」為什麼是廚房？何奕佳說，她小時候家人的團聚時間都是一家人看電視（「尤其是八點檔。」）的時間，她記憶中的家庭互動，都在《楚留香》、《神鵰俠侶》間流轉著，「但現今網際網路極度發達，大家就只在自己的手機上看Netflix，家人間的互動都不見了，唯一可以讓家人共聚的場域，只剩下餐桌。」

當餐桌與廚房變成空間中的「標配」，思維都不一樣了—餐桌變成家人互動的空間，廚房變成居家生活的核心，其實是相當有趣的一件事：一個廚房中島空間可以讓家人一起做菜，甚至是個理想家庭的「夢幻狀態」，「我自己現在也會希望說我自己的孩子也會在飯桌上吃飯、寫功課，一方面可以讓我看顧到全家的狀況，也可以讓家人在這個空間中有很好的互動，我覺得這樣的設計很溫馨。」

何奕佳說，Covid-19的疫情會讓她反省「我們究竟要怎麼跟大自然共處」？這件事是在茲念茲的最重要的想像，所以在和田生活創造 THE GREENHOUSE 時也把這樣的想像放入其中。相較於一般建商在意外觀、內裝的氣勢，THE GREENHOUSE更在意的反而是如何用最不干擾環境的方式，創造最佳居住氛圍：「我們會更在意居家的水可不可以回收，而不是大廳有沒奢石牆面；我們會在意層板是不是可以持續回收利用，而不是要不要用水景創造空間的氣派感。」當你知道至些植物在都市當中存在，其實是有意義的事情時，它就創造了不一樣的想像，「因為它不一定會在銷售時產生亮點，但卻要花相當多的心思，因為我希望這樣的『green』是確實地活在這個建築之中的。」

何奕佳說，當初在跟凌宗勇討論植被的規劃時，她特別詢問凌宗勇「這樣的植被在兩年後、五年後會變成什麼樣子」？因為她希望這樣的green不是只有在交屋那一刻存在，而是跟著居住者一起成長、變化與茁壯，「這樣的住宅，才是真正跟著居住者一起呼吸的地方，這也才是屬於家的意義。」