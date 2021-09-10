對聲與視的熱情 Man Of Sound And Vision

有八成的Podcast錄音設備都是出自正成集團代理的品牌，矢志要成為所有影視聽創作者最大設備供應者的正成集團副總經理丘紘豪與我們分享，他是如何洞察到Podcast聲播市場成長先機。當然，如果你了解正成集團一貫的贊助影視創作者的脈絡的話，那這一切都是有跡可循。

TEXT MICK WU IMAGE 正成集團

你有聽過《百靈果NEWS》、《台灣通勤第一品牌》或是《股癌》嗎？如果你有關注Podcast的話，相信你一定聽過這些Podcast頻道。台灣近兩年來Podcast市場爆發性成長，不論是傳統媒體或是網路媒體，都紛紛進入這個如同廣播以聲音為媒介的新興媒體創作平台。創作Podcast需要錄音設備，而你可能不知道台灣Podcast設備市場八成都是由正成集團所囊括─這個擁有62年歷史、台灣乃自至於亞洲最大的老字號影視器材代理商。

正成集團不只經營攝影與影像設備有聲有色，現在更跨足「聲播」市場，在台灣Podcast風潮起飛之前便主動贊助Podcaster，因而能以先行者之姿成為目前Podcast錄音設備最大供應商。正成集團副總經理丘紘豪跟我們分析，「現在不只是素人、名人還是媒體都紛紛跨入Podcast界，甚至像是安永、KMPG等國際知名會計師事務所都開設Podcast講租稅、創投話題，成為知識型頻道。」

我們很好奇正成集團是如何洞察到這股聲播趨勢？丘紘豪與我們分享，他說了解市場趨勢很重要，「Podcast在國外已經流行一陣子，正成在2019年就代理了錄製Podcast的商品，那時台灣的Podcast市場尚屬小眾，我們團隊成員就已經有人在聽Podcast，我們就想何不跟Podcaster合作贊助他們錄音器材。外加上2020年因疫情而誕生的宅經濟商機，Podcast風潮就這樣而起。當然跟我們團隊很機伶也有關係，在商城後台看到『謝孟恭』的訂單，二話不說，馬上贊助《股癌》設備。」

「其實最重要的是要與Podcaster建立如夥伴般的關係，不只贊助設備，還要教他們使用、協助他們創作，讓他們成為我們在業界的代表，他們成功了，也會很樂意與其他Podcaster分享我們的產品。我們就像是協助內容創作者創作的軍火商，因而在Podcast產業擁有先行者優勢。早幾年的Youtuber風潮，我們也都會贊助Youtuber相機、麥克風、腳架。再往前的台灣早年電影工業，我們也都積極與知名電影工作者合作，因此正成是一直都有贊助創作者的先例。我們很重視剛開始起步的創作者，他們之中很有可能會成為未來的領導者。唯有支持創作者，才能讓影視聽設備市場更活絡。我們的成就感也就是看到這些創作者們用我們的器材創作出好內容。」

接著我們與丘紘豪聊到對正成集團的未來規劃，他說目前最重要的目標是希望透過商城csemart打造電商生態系，以及讓正成集團成為台灣的Bic Camera、友都八喜或是B&H等從販售相機、攝影機、影音器材到含括家電與生活日用品皆有販售的旗艦型商城。丘紘豪舉例，日用品、食品、藥品的通路都已經連鎖化，唯獨影視攝影器材還尚未連鎖化，他希望透過商城打造出朝連鎖化發展的生態系，「成立商城第一個優點是可以讓影視聽器材價格透明化，不論是新興創作者還是資深影像大師，都能享有價格透明好處，不會因資深資淺或資訊不對等而有價格差別待遇。我們的商城甚至是可以讓經銷商加盟，讓缺乏一條龍服務與電商技術與線上金流技術的經銷商也能一同跨進電商時代。消費者線上訂購，就可以線下在正成的加盟經銷商取貨，消費者也可順勢在加盟經銷商購買周邊商品，經銷商老闆或服務人員也可指導消費者如何操作商品。我們把商城的流量導到實體經銷商，讓較傳統的經銷商也能轉型跟上目前市場趨勢，例如現在網紅與Podcast影音製作市場很熱門，就可以讓他們靈活地在店內設置網紅或Podcast專區。」

只要是認識他的人都知道他熱愛攝影與電影，「從沒想過單眼相機拍出來的照片這麼美。」他激動地跟我們形容第一次接觸單眼相機時的悸動之心，任何人只要見到他這股神情都會相信他對影視器材充滿熱情。「我有玩設備，因此能迅速與相關業界人士接軌，我也會用『這是拍攝最新007電影、時尚精品廣告用的器材』等生動例子向電影專業人士介紹攝影機鏡頭；除了懂產品，我更積極研究通路布局，因而也更容易受到原廠品牌信任。」若要歸納丘紘豪的創新與成功要素，相信那會是因為他懂產品以及更重要的是對產品有熱情。