屬於我的美麗｜Beauty, Not Just A Myth

蔡依珊,對我們來說可以是當代女性的代表,她聰明、優雅卻又率性、認真,有些不同流俗的個性,讓我們印象深刻。確實,消費文化與大眾媒體對女性自我觀感的影響—儘管她們聰明風趣、極具內涵,但依舊會試圖迎合大眾對「美」的想像,即便目前她們的社會地位與權力已遠遠超過50年前的女性,卻依舊拚命地想迎合外界的標準;但,蔡依珊似乎走出了屬於自己的觀點,從社會期待、家族傳承與獨立自我中找到平衡,PRESTIGE這一次與蔡依珊對話,在她的自我觀察與察覺中,找到屬於自身的美麗視角。

跟蔡依珊聊天,似乎已是我們的一期一會。每隔一、兩年的對話,你總會覺得蔡依珊確實是個哲學家(雖然她自己認為,她還是個科學家),你從她的話語中總會找到些精闢的觀點,而且總是有「智慧之語」,讓你覺得收穫良多。

這次見面,她又多了一個身份—《頑聚招待所》的共同創辦人。你確實可以從名字「頑聚」發現影射的「玩具」,但隨著利用同音字「頑」、「聚」的組合,其實可以從中看出蔡依珊這一群朋友們屬於童心的創意,「我覺得這個事業可以帶給我不同的驚喜。」

蔡依珊確實是會給人驚喜的人。「我不喜歡說做一個女人『該有什麼樣子』,不管是年輕女生還是現在當了媽媽,我總覺得,我還是我。」蔡依珊說,常常說有人會告訴她:「妳一點都不像媽媽喲!」這個不知道到底是稱讚還是評價的說法,讓她覺得即便到了現代,還是會讓女生感受到屬於社會的既定框架,「就像說還有很多人問我『為什麼還要工作』,好像我必須要得到先生的認可才能去工作(『而且開口問我這個問題的,常常也是女生。』)。」讓她覺得,事實上現代的社會還有很多的框架畫在女生的人生中,「尤其是亞洲女生。」蔡依珊說自己雖然也是很像「做自己」,但她卻不是「只要我喜歡,什麼不可以」的人,「因為我眼中還有我的家庭、我的小孩,只有他們的狀況OK,這才是我開始可以『做什麼』的時刻。」對她來說,這是一種責任,並不是想要迎合任何人的認同感,但她也不希望讓任何人感到「不自在」,「這或許是因為傳統的文化讓我自己畫下的框架吧!當然我希望可以再放開,但可是我好像還是放不開。」

用溫柔的堅定打破框架

身為一個「女生」,蔡依珊說自己總覺得很多侷限、很多「應該」與「不應該」,「我覺得現在的女生,真的壓力好大。」她舉例自己現在是「事業經營者」,但就連自己都會覺得「作為老闆」應該要很有「魄力」,「然後做事情就應該是『我說了算』,完全不懷疑自己。」但蔡依珊觀察自己卻覺得「我根本不是這樣的人,可是我也不需要是呀!」因為自己的特質本來就不是這樣,也無須如此,「因為,每個人都是不一樣的個體。」這也是蔡依珊一路走來,屬於自己的堅持。

確實,從1920年代吳爾芙的《自己的房間》、1949年西蒙・波娃的《第二性》,到1991年Naomi Wolf的《美麗的神話 The Beauty Myth》被印行,女性的「框架」雖然一再地被打破,但就像性別議題的紅線一樣,仍一直存在。正如《美麗的神話 The Beauty Myth》副標題「美麗的形象如何被用來對抗女性 How Images of Beauty Are Used Against Women」一般,Wolf(有趣的是,這位女性議題的倡議者也姓吳爾芙)深入探究了社會對於女性「美貌」的現代觀感和理解,如何對就業、文化、宗教、整容,甚或是性行為、進食障礙等社會議題所造成的巨大影響,尤其是由男性主導的時裝與化妝品工業,創造了女性的打扮「規則」,迫使她們為一種不可能做到的男性想像中的完美而想方設法,即便目前她們的社會地位與權力已遠遠超過50年前的女性,卻依舊拚命地想迎合外界的標準,這是屬於女生一直以來的社會框架。蔡依珊說自己確實感受到這樣的社會價值觀塑造,而且常常也不知不覺地在這個既定印象中照著這個框架走,但她其實也期待創造對性別不同的想像。

4月下旬,蔡依珊將參與「國際職業婦女協會第三屆亞太區青年論壇(The 3rd Young BPW Asia-Pacific Symposium 2023)」,並針對「數位變革領導,女性領袖的挑戰」參與與談。這場論壇,由於1930年成立的協會「國際職業婦女協會 International Federation of Business and Professional Women, IFBPW」主辦,是目前世界上最具影響力的婦女團體,具有聯合國經濟與社會委員會(NESCO)會員資格與歐洲議會之與會資格;而國際職業婦女協會亞太青年論壇(Young BPW Asia-Pacific Symposium)創始於2017 年,第三屆台灣爭取到主辦權,參與者爲來自亞太區各國女性青年企業家與專家、領袖,預計超過200位來自27個國家以上的嘉賓與參與者,以亞太為出發點,探討全球趨勢,共同為世界帶來正向的影響力與改變。本屆論壇主題訂定為:「女性領導力:後疫情時代的重生力量Women in leadership:Thriving in A Post-Pandemic World」,是一場語後疫情時代的2E & 1C — EDUCATION教育、ECONOMY經濟、CONNECTION進行連結,從領導力、企業策略、科技新創、藝術、教育等各個面向,共同討論後疫情時代女性領導力的重要性。蔡依珊告訴我,這是她很久沒有的做過的英文演講,對她來說有些緊張,也有些期待,而她也透過這樣不是太有「攻擊性」的態度來打破世俗現有的框架,進行自己要做、且應該做的議題倡議。

要做的事情很多,但時間卻很少,尤其是Covid-19疫情環伺的這幾年,更是如此。蔡依珊告訴我,這兩年的疫情,讓她覺得「生活的節奏」是更重要了,「你看這幾年疫情,那個全世界都停止的狀況,你就會覺得很慌、很急。」直到現在慢慢開放,你好像才開始慢慢找到自己的節奏,但不管如何,蔡依珊還是告訴自己要「緩下來」、不要讓自己太急:「因為我的個性很急,一急就很容易產生不同的情緒,影響我自己的判斷,所以我一直在告訴自己「不要急」,這樣才能充分思考,作出比較周延的決定。」包括自己跟小孩講話,或者在公司做決策的時候,她都會這樣提醒自己。蔡依珊告訴我,她這兩年多了一個口頭禪—「學習」:「最近都一直很喜歡說『學習』,因為我總會覺得我自己常常希望自己可以做到的事,有的時候會做到,有的時候又沒有做到,所以我也在透過『學習』這個詞彙,讓自己『有意識』地提醒自己。」

生命觀點的潛移默化

她說,這兩年有蠻多事情讓她印象深刻,包括小孩一點一滴地慢慢進步、也愈來愈懂得打點自己,這讓蔡依珊覺得自己的小孩「長大了」:「像前幾天我要進他們的房間,我以前不太喜歡就這樣進他們房間,因為我總會忍不住幫他們整理(『你知道的,最好眼不見為淨。』話還沒說完,蔡依珊就哈哈大笑),但這一次很不一樣:『你可以進來,很乾淨啦!』他們竟然這樣跟我說,結果我進去後真的不一樣了。」蔡依珊也有點像是獻寶一樣,跟我分享她發現的「驚喜」:「我以前都會覺得他們在書桌旁邊擺很多玩具會讓他們分心,這次進去他們竟然自己把它清空了,我發現他們愈來愈會自我設想,我確實在這些層面上看到了他們的成長。」蔡依珊常常會因為一些小孩的小變化感到成就感,像是小孩不但開始注意自己的健康,更開始用他們的觀點關心她的健康:「有的時候媽媽也會嘴饞吃麥當勞,他就會唸我:『媽媽,你這樣太不健康了!』」蔡依珊笑說,小孩會唸她「媽媽,你可不可以好好地顧一下自己?」(『因為我很喜歡吃泡麵,他有的時候就會碎念一下這樣子。』蔡依珊笑著解釋,我在她的眼中似乎看到了一些自豪。)她說自己還蠻享受與小孩相處的狀態,因為雖然都在各忙各的事,但小孩也知道當他們需要自己時,父母都會在他們的身邊,「像他剛剛下課,就敲我告訴我他剛剛歷史考幾分,他雖然是跟我炫耀,但我也因為這樣的互動覺得很有成就感、很開心,他以前是不會這樣的。」蔡依珊說到一半,突然問我「我會不會講他太多了?」笑說等等小孩可能會唸她:「你都這樣!你都一直講我!」說實在話,說著這樣的「小孩經」的蔡依珊,其實有點可愛。

說著自己的孩子,蔡依珊說自己的觀點其實大多來自於父母的潛移默化。「我的父母個性很不一樣的,媽媽教我的是美感、對生活細節的重視,所以我的品牌其實在講一個對生活的極度講究,這完全是從我媽媽身上學習到的。」蔡依珊形容自己的母親「極度講究」,她非常重視在生活上種種細節:「像說她會在意餐桌上的奶油刀與餐刀的不同,可能現在的人會覺得很複雜,但這也是對生活重視的態度。」至於父親,蔡依珊在爸爸身上看到的是「穩重」的態度,以及遇事「處變不驚」的應對,「我是一個容易緊張的人,所以我看到我爸爸在面對事情突然改變的情況下仍然很『穩』的感覺,讓我很有安全感。」對小孩的教育,蔡依珊注意他們的品德,她形容小孩是善良的,也希望他們也很善良地對待他人:「還有,我希望他們能獨立,碰到事情可以自己先思考解決問題的方法(『而且,因為當媽媽的總會忍不住想要幫他們解決問題,我現在也在學習如何「煞車」,讓他們可以嘗試自己思考。』又是一個「學習」,蔡依珊還沒說完就自己笑了)。」蔡依珊說,這樣的潛移默化其實在她眼中就是一種傳承,當把父母重視的品德作為自己的座右銘且不斷精進的時候,小孩也會學著自己把自身重視的品德轉化為自身的觀點,她期待這樣的潛移默化,能讓孩子得以獲得在社會生存的重要能力,「這,其實也是我的成就感。」

上一次(那是兩年前),我問蔡依珊眼中生活中「最重要的事」是什麼,她給了我「把自己照顧好」的答案,這一次見面,我問她有把這個重要的事做到嗎?她想了想,給了個很精準的答案:「有時候有,有時候沒有。」她笑說當自己過於執著一件事時,那個她想達成的目標常會「更不容易」達成,「所以現在的我,都把這些事情當成對自己的『提醒』,沒有執著,可能會做得更好。」蔡依珊說最近對自己的「重要提醒」是「要記得呼吸」:「像我自己睡前或早上起來的時候,我會先深呼吸,如果可以的話能多憋幾秒,然後再把氣吐掉。」蔡依珊說,這是一種把不好的事隨著呼出的氣一起吐掉的「儀式」,「一天持續幾分鐘,蠻有用的。」

問蔡依珊對現在女生有什麼建議,她的回答也與自身的倡議很有關係:「如果不滿意現狀,就去想想這樣的現狀是不是應該改變,因為每個人面對的事情不可能百分百滿意,如果真的覺得需要改變,你就放手去做。」蔡依珊笑說,當你誠實地看待自己的心態如果是「健康」的,你的投入就一定會有回報,「當然這個回報,可能不是現在就會獲得,但一定會得到。」她期待更多的女生可以為「愛自己」投入更多,當大家都願意為自己的權利作出改變,這個社會的框架才會被再次打破:「說真的,我覺得這樣的女生,才是屬於她們真正的美麗。」