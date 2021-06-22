幸福裁縫師 TAILOR OF HAPPINESS｜頂級訂製婚紗 Jenny Chou

Jenny Chou 是善於勾勒女性線條的婚紗與禮服訂製品牌，設計與營運總監 Jenny 告訴我們，訂製婚紗不只能呈現個人喜好與風格，更重要的是訂製婚紗如同婚戒，對於新人而言有著如誓約般的重要意義。此外，她還告訴我們婚禮就是要穿上新的婚紗，呈現出自己最美的一刻，這樣才叫新娘，以及擁有自己專屬的幸福意義。

婚禮是一生一次的幸福時刻，在人生如此重要的儀式中如果穿的婚紗是租借來的，這樣豈不是少了慎重儀式感以及專屬於自己獨一無二的紀念感。因此即便是平常沒有接觸過訂製服的人，我們都建議結婚時可以訂製一套對自己與對另一半都有專屬特別意義的婚紗。這邊我們便來介紹最會勾勒女性線條的訂製婚紗與訂製禮服品牌 Jenny Chou。設計師與營運總監 Jenny 說：「婚禮是一生一次，婚紗自然也要應該擁有永不退色的經典風格，我想給客人最經典的婚紗與禮服，以及穿上 Jenny Chou 的婚紗與禮服最重要的是能夠表現出自信。」

Jenny Chou 提供婚紗與禮服訂製服務，同時Jenny Chou 每年會發表兩個服裝系列，這部份則提供租借服務，而且從今年開始特別新增加了訂製女性西裝服務。我們很好奇 Jenny 是如何踏上婚紗訂製這個領域以及創立品牌的初衷是？她告訴我們她原本是造型師，在一次機緣下接觸到了婚禮產業。婚禮的確是一個幸福與開心的產業，但她卻在其中看到一些不一樣的事，「新人替婚宴挑選與租借到的婚紗往往都破舊不堪，拉鍊與馬甲壞掉更是家常便飯，綴飾脫落更是常見，婚紗與禮服裡的馬甲壞了的話，基本上這件婚紗與禮服已經不能穿了。租借來的婚紗得縫縫補補外加修改才能勉強符合自己的身形。很多新人試穿租借婚紗第一件事就是撩起下擺看著鏡子中的自己，因為租借來的婚紗不能修改長度。我那時當下心裡就想，新娘一生一次的出嫁機會，為什麼不能穿上有質感屬於自己的婚紗？要穿上新的婚紗，呈現出自己最美的一刻，這樣才叫新娘，擁有最獨特最專屬自己的幸福意義。」

因此她便在訂製婚紗還不普及的年代創辦了 Jenny Chou 這個品牌。我們便問她是服裝設計背景出身的嗎？ Jenny 回答說她雖然不是服裝設計背景出身，但母親是從事禮服事業擔任打版師，對服裝設計這一行是不陌生的。「因此 Jenny Chou 這個品牌相當著重打版與版型，因此我對於婚紗與禮服設計方面會更在意版型。我母親告訴我，一件衣服的靈魂在於版型，一件衣服的版型如果一開始沒有設計好，衣服怎樣都不會合穿。因此我便鑽研亞洲女性適合怎樣的版型，亞洲女性多半屬圓身豐潤身形，我設計的婚紗與禮服一定會讓穿上的人顯瘦。唯有當版型確定了，我才會做後續其他的裝飾設計。」

Jenny 也跟我們聊到她這兩年的訂製婚紗生意成長了五成，她分析可能是宴客的桌數減少或是婚宴型態改變，新人開始著重訂製婚紗，「例如近期流行在戶外草地舉行美式婚宴，在戶外草地上的婚宴適合穿白紗，由於白紗不易租借，因此想要訂製白紗的需求便因而成長。她接著便與我們聊起一些會影響婚紗設計的因素以及該如何挑選適合自己的婚紗？「婚宴場合大小也會影響到婚紗的設計，例如進場時想要吸引眾人目光，多半會選擇蓬型或是長裙擺的設計，如果想要霸氣出場，我的建議是可以穿上有挖背的婚紗。婚紗設計絕對要符合自己的身形與個性。你是活潑的、獨立的、優雅的還是強勢的個性？在婚紗設計上就希望盡可能呈現如此個性。我們當然還是得與客人深度溝通才能拍板最終的設計樣貌，我們曾覺得某位客人個性活潑，會適合活潑的設計，但這位客人最後卻希望她的婚紗要有穩重與典雅風格。」她告訴我們她的客人多半是藝術家、音樂家、醫生、律師、空服人員與護士，而且大多是有國外求學經驗或是要嫁去國外。

我們接著把話題轉進最核心之處─為何新人需要訂製一件屬於自己的婚紗？「租借用的婚紗過於制式，多半是找尋不到適合自己風格與自己身材和造型的婚紗。以及一件訂製的婚紗就如同婚戒，有著誓約與紀念意義，就算是只是掛著，未來回首時可以回憶起結婚的美好，回想起婚宴那天的誓言以及親友的祝福。婚紗其實有傳承的意義，很多情況是媽媽的婚紗傳承給女兒使用，我就曾遇過一位新人帶著母親結婚的照片，來找我訂製出她母親當初結婚時穿的那件婚紗，我便為她一針一線如實訂製出來。一件婚紗一個故事，每個新人訂製的婚紗都有屬於自己的故事跟意義。」Jenny 聊到與客人充分詳細溝通是訂製婚紗這一行最重要的環節，「透過溝通可以讓客人的想法更具體。我們整體服務流程是量身、選擇面料、繪製設計圖、試穿胚衣、修改、再度試衣、製作完成品。」

我們問有沒有哪個客人的故事最令她感動？「基本上只要有客人將一生一次的選擇交給了 Jenny Chou，這就是我最大的感動。有一個客人的故事令我印象深刻也相當感動，有一為得了腦炎的客人來找我訂製婚紗，她因為藥物治療造成身形臃腫，到處試婚紗都找不到適合自己的，怎麼穿都穿不出自信，於是便來到我這裡訂製婚紗。她的男友一路陪她試衣，在試衣的期間她突然沒有出現，她的男友告訴我她進入病危狀況，我那時就開始擔心並為她禱告，最後她克服病魔帶著搖擺的身軀再度來到我的工作室，試穿完成好的婚紗掀開布簾時，她的男友看到女友穿上婚紗展現自信的樣子時眼淚就潰堤了。這真的讓我很感動，她的男友是就算是女友有如此病症，也要牽著她的手幸福地走上紅毯。而我的婚紗也讓她的女友展現出自信。」

一件婚紗一個故事，正如訂製婚紗中必要的量身流程，每個人有不同的身形與喜好，自然每件婚紗會不盡相同，而每件婚紗背後自然也承載了不同的特殊意義。意義或許會因人而異，但我們相信共同的絕對是幸福，因此要說訂製婚紗設計師是幸福裁縫師一點都不為過。