從男孩 到男人｜JUMP！ Always Jumping

這一次，大家都認識了李智凱，而且從他的不斷翻滾中，認識體操，也認識了屬於男人不屈不撓的毅力與勇氣。從小就希望讓自己「做到最好」的李智凱，面對體操等於走上了一條不歸路，這是必須面對冰冷器械的競技項目，如何在面對器械以及面對自我的孤獨中，與不斷的挫折與落馬中，走出一條屬於自己的路？又如何用盡所有力氣，找到屬於自己的「堅強」，在賽場與人生的挑戰中，漂亮翻滾乃至於完美落地？這一次，PRESITGE帶你從「菜市場凱」到「鞍馬王子」陪伴李智凱的人生，也看他怎麼在不斷翻滾中，從男孩，一步步地，變成男人。

PRODUCTION/TEXT GERSHWIN CHANG STYLING MADAME YO、STEPHANIE TANG STYLING ASSISTANCE AILING TSAI PHOTOGRAPHY TIENGEN HUANG FILM DIRECTOR JIM CH、BARRY JEN VIDEO PRODUCTION AUH STUDIO MAKEUP/HAIR CHIMAKEUP SPECIAL THANKS TO 童力體操

這個暑假，我們都為了一些努力不懈的人而瘋狂，而李智凱就是其中一位。不同的是，我們這些「一日運動迷」可能是四年（今年是五年）才瘋狂一次，而他們為了讓我們瘋狂這一次，可能是需要每天努力不懈地保持最佳狀況超過十數年的歲月，而李智凱，是整整努力了二十年。

問起他這幾年的每日作息，李智凱說的輕鬆寫意，但你從他的言語中或許就會發現，可以堅持下來真的需要非常強大的毅力：「其實就是日復一日，就是很規律甚至到『乏味』的生活。」一週七天，他有六天是相同的課表：早上九點練習到十一點半到十二點，然後是治療、復健，中間可以稍微休息到下午兩點半，之後又是練習到下午六點左右結束，然後再是治療、復健，有的時候多了一堂重訓的課表，接下來才是晚餐，稍微歇息一下後大概就是晚上十點準備就寢，為明天繼續重複的訓練課表進行準備，「我常常會想，我這麼努力是為了什麼？其實就是為了最後站上頒獎台那一刻。」

李智凱說，當自己站上頒獎台的那一刻，好像才有一種「我這麼長時間的付出其實還是很值得的」的感動：「因為它能帶給我的成就感與喜悅，可以說是我在運動員身份之外的時刻是得不到的，那個成就感只有在我站上體操的頒獎台上，才會找到的回饋感。」這或許就是一種「自我肯定」吧！雖然這樣得到的回饋感很簡單，但卻是需要不斷的努力，才能實現。

很多人認識李智凱，是因為2005年的一部紀錄體操小運動員的紀錄片《翻滾吧！男孩》而開始的。與《翻滾吧！男孩》所造成的「台灣紀錄片風潮」相似，這一群不斷翻滾的體操男孩，也是被一些當初因為這部紀錄片而感動的人們所記得。

所以，當2016年里約奧運時，那個令人熟悉的名字出現在媒體上時，會讓人屏息以待這個「我們似乎認識的人」會獲得什麼樣的好成績，而李智凱在賽前的骨折與在預賽時的落馬，也讓我們跟著扼腕與心疼，這個跟觀影者一起長大的男孩的起與落，也讓大家的心情跟著起伏不定，或哭或笑。之後2017年的世大運的亮麗演出，讓我們對他開始充滿期待，經過2018年亞運、19年世錦賽到2021的東京奧運，李智凱每一次的完美落地，都讓我們充滿喜悅、充滿期待，也看到他從翻滾的男孩變成現在翻滾中的男人，逐漸長大、成熟，但那個當初在電影中到處倒立翻跟斗就可以換到菜場內長輩的掌聲（與美食）的「菜市場凱」，仍然帶有一點稚氣的純真，在持續翻滾的路上，一步步前進著。

孤獨而堅強

體操，的確是個孤獨的運動，站在舞台上的運動員是沒有任何支援的，你唯一的「對手」跟「夥伴」就是你面前的器械，而它倒底是你的「對手」或是「夥伴」，端看現場上選手的自身狀況與心態，因為「勝敗一瞬間」，你一個不留神可能就會落馬，而這一瞬之中，成績就是天淵之別，尤其是在奧運這個運動員眼中屬於「最高聖殿」之所在，「站在那個舞台上你才會發現，即便你有隊友、教練在旁邊，但他們也只能幫你加油打氣，真正能依靠的，也只有自己。」

李智凱說，最重要的時刻，其實就是那個當自己站上舞台、面對器械時，你會期待自己好好地把練習的成果展現出來的那一刻，「所以不斷的練習中，當然會有很無趣、很乏味，覺得很討厭我面對的器械的時候，但同樣的，給我快樂的泉源與動力，也是這些器械。」當自己付出了這麼多的時間、血汗和體力，那種辛酸以及無法與家人、朋友相聚的無奈，直到站上舞台、完美演出的那一刻，對李智凱來說通通都值得了，「那些辛酸，其實也不算了什麼。」

「以前教練會跟我們說：器材是死的，你要把它想成活的，我是練了好幾年才懂得這樣的意思。」李智凱笑說，有時練習可能不太「順」，他會跑去跟鞍馬對話：「拜託，今天你讓我成功一下好不好？我今天很累，我也被你撞傷了，我不想今天再被教練罵了，你就讓我成功一次，拜託！」這或許有些幼稚，但李智凱說這也是跟自己的心靈對話，安定自己的身心，來做出最好的表現，「以前會在意自己的表現，那個得失心很重，這樣的心態會讓自己往往無法做出最好的表現，收穫也不會有多好。」

他說，自己小時候會覺得「大家注意我，所以我要好好表現」，加上因為當自己面對的對手都是世界冠軍時，會有一種「我只要這一場贏過他，不就是理所當然的第一名嗎？」的心態，往往就在這些想法中為自己扣下了更多的壓力與期許，如果表現得好就算了，但表現不好的時候只能再強加給自己更多的壓力，「心態非常不健康」（李智凱用這樣強烈的語氣形容自己給自己的壓力）的狀態下，根本也就不用再期待什麼更好的表現，「那是一種無奈的無限迴圈，會讓人非常不舒服。」但有趣的是，里約奧運前的骨折意外，反而讓他因為這個契機而轉念了。

里約奧運前的李智凱，教練（就是我們熟悉的另一部電影《翻滾吧！阿信》的原型—人稱「阿信教練」的林育信）的評語是「心理素質不夠好」，而他自己也一直對這件事相當苦惱，「這確實是我一直在學習克服的問題。」

很多時候，一個選手當然會希望自己能有很好的表現，參加比賽就是希望給自己帶回最好的成績，但李智凱自承自己是很容易受影響、分心，也是會給自己很多無形的壓力的人，「還有一部分的原因是過去參加大型比賽的經驗不足，容易遇到比賽就不知所措，不知道自己應該做什麼的狀況。」但里約奧運的「跌入谷底」，反而讓他得以找到自己的節奏，用健康的心態面對賽場上的每一次挑戰。

「里約奧運前的那個事故，的確是我最黑暗的一段日子。」2016年里約奧運前，李智凱給自己「進軍奧運」的目標，而且在最後一刻很幸運地以外卡的方式拿到了最後一張門票，但之後就陷入一個嚴重的低潮期。

那年6月，李智凱參加葡萄牙體操大獎賽，第一天就表現失常，自己最拿手的鞍馬只拿到20名，阿信教練面對李智凱首次國際賽鞍馬徹底失敗幾乎崩潰，跟李智凱說「都帶你來國際殿堂，你還克服不了自己的心理恐懼，我也不知道該怎麼辦！」之後，更因為一次分心的意外不慎受傷，讓李智凱更加不知所措，「你知道嗎？受傷時醫生跟我講的第一句話竟然是『智凱，你的腳斷了。』，那時真的是昏～～～倒！」

用高八度、拉長音的方式來形容那次的崩潰，李智凱雖然用笑鬧的語氣（那一刻，其實有一點「菜市場凱」上身的感覺）訴說當時的情境，但其實還是可以體會面對那樣情況的極度失落，「雖然醫生說三到六個月一定會康復，但一個月以後就是奧運會了，這個我一直想去、而且就要成真的機會，到底該怎麼辦？」

幾番躊躇（當時阿信教練用帶著宜蘭腔的台語跟他說「你如果要去，我們就有辦法大家來幫你，你長大了，你要自己去計劃一個月後的事情。」）還是「很想去」的他決定放手一搏接受手術，因為自己實在不想放棄那個人生中最珍貴的機會，「當然手術成不成功、有沒有後遺症，醫生不敢保證、教練不敢保證，我自己也不敢保證，但如果不讓我放手拼拼看，我覺得很可惜。」

就在這一絲絲的曙光之下，李智凱接受手術，也真的如願踏上里約奧運的舞台，雖然當時的結果並不如期待，但他卻在這樣的過程中，學到了更多，「我其實也想過『好哇！那就不要開刀』，反正三到六個月他也會好，但我覺得那很可能就是我的體操生涯到此為止了吧！」但既然反正已經練了十多年的時間，如果還有機會，何不就放手拼拼看？

笑說自己當時還不知道「怕」的他，總覺得那個最高殿堂就在那邊，只差一步就能到達，「至少我希望我可以踏入那個舞台，所以我也就傻傻的去，就拼了這樣。」回想這一段過程現在的李智凱很謝謝那個時候的自己願意去做這樣孤注一擲的決定，沒有輕易地就放棄這樣的機會，而也因為這一場賽事，讓對於那個面對「得失心」不知所措的自己，找到轉變的契機。

期待完美落地

「因為以前在台灣比賽，一場比賽面對的觀眾最多就一、兩百人，而且可能其中有超過一百人是你的親朋好友或者是你認識的人，你是在很很熟悉的環境下應戰。」但面對里約奧運，卻是完全不一樣的狀況（「那一場兩萬多人觀看，可能裡面就是只有十幾個人是你認識的，那樣陌生的環境、陌生的空間與眼光其實對自己來說，更是無形的壓力。」），當一個人在面對「什麼都無法控制」的情境下，心裡頭只會一直浮現「怎麼辦？怎麼辦？」的念頭，不知所措的狀況下，失敗是必然的，但卻也是因為這次奧運殿堂的洗禮，讓李智凱開始轉念「既然已經進入代表運動員的最高殿堂，而且我在這裡也失敗了，那我有什麼好怕的？」

用「最差不過如此」形容自己的心態，李智凱笑了，「這也是後來的一個轉念，讓我告訴自己『如果我沒有把自己準備好展現那個現況最好的一面，我還有什麼東西可以去跟別人做比較？』」只有當自己把該做的動作做到最好，至於名次如何那就是「隨緣」了，「如果你沒有準備好，不管是落馬或者是動作的品質做得很差，那你還要去跟別人角逐什麼東西？」

而後，他在2017年世大運上拿到了個人第一面在國際舞台上的獎牌，讓李智凱重新肯定了自我：「其實原來我也是可以做得到，而且做得很好的！」之後，李智凱用「心態的如法炮製」形容自己放下了得失心（「就繼續複製貼上、複製貼上。」），慢慢找到了屬於自己比賽的節奏與訓練的步調，而體操也從一個缺乏關注的競技項目，慢慢地受到了大家的矚目。

「其實世大運那一場比賽，真的是我們很訝異的一場比賽。」李智凱從小其實就聽過很多人們對於體操競技的評價，甚至很多人覺得體操就是「翻嘛！」「滾嘛！」（「就這樣，甚至我還聽過更難聽的，像是『就馬戲團嘛！』李智凱說得輕鬆，但聽得出語氣中的沈重感），但世大運時，他們真的感受到了「不一樣」氛圍，「在比賽之前我們還在開玩笑說『那些票應該通通賣不出去吧！』」

畢竟體操項目並不像大家熟悉的那些大家平常就在注意的賽事，大眾眼光中體操競技的關注度確實不高（「我們有比賽場地的限制、需要更多時間來培養選手，這些因子都是造成一般大眾不容易接觸它的原因。」），所以對他們來說其實並沒有太多期待，「但預賽那一天，當我們拉開窗簾的時候：『哇噻！坐滿耶！』」笑著敘述選手們嚇了一大跳的表情，李智凱說那是自己很感動的一個瞬間，「因為我們根本沒有預期會有很多觀眾來看：『天哪！怎麼會這樣？』但我們比得很開心，因為我們真的被大家看到了，而很多我們不認識的朋友也願意為我們出來加油。」這次經驗後才發現，大家真的慢慢地認識體操競技，也開始有人在關注了：「我很喜歡因為這樣而被更多人看到這項競技的趣味，而且也因為我們有不錯的成績也讓世界看見台灣，這是『很過癮』的時刻。」

翻滾吧！

李智凱說，雖然小時候雖然說童言童語說「我要去奧運」（「因為教練會跟我們說，奧運是運動員的最高殿堂，不管如何有機會一定要登上那個殿堂走一遭，當時我的心裡想『喔喔！好哇！那就去奧運吧！』」），但慢慢長大，在經過一次又一次的比賽後，才知道要走上奧運的殿堂是有多麼遙遠、多麼辛苦的一條路，「這是很夢幻的殿堂，但是你在途中是需要經過無數的挑戰才能到達那邊。」

而且即便你進入奧運的大門，也不見得會有好的成績，更別說是奪牌了，那是要經過一次又一次極度艱辛的考驗，才有機會達成。但問起他在東京奧運鞍馬決賽中「完美落地」的那一刻的感想，李智凱心中的「菜市場凱」又冒出來了：「那是放下心中的一個大石頭的時刻，但如果要用一個字來形容，就是『爽』，真的很爽。」

李智凱說自己以超越了原先設定的期待（「本來我只是想說，今年奧運我希望可以進入決賽就好。」），那是一種超越自己設定目標的一種成就感，但他自己也說，站在頒獎台前的那一刻，其實有一點懊惱：「19年世錦賽時，我設定的難度分是6.5分，這次的金牌得主Max Whitlock也是用7分這一套來比賽，那一次我跟他的落差是小輸他0.14分，所以這一次我特別提高難度到6.7。」如果依照原始計算，李智凱自認為的勝算是高的（「因為Whitlock還是用7分的這一套來應戰，當時我在想我的難度提升了，至少這一次我應該可以跟他再拉近一些距離吧！甚至我還期待可以有機會贏他。」），但最後又飲恨，只輸了對方0.18多的成績，李智凱覺得很可惜，而自然有些失落，「我知道我已經盡力做好了，而我也知道這一次他也是表現最好、最流暢的一次，當然這讓我知道，我還是有需要繼續努力繼續學習的空間。」李智凱的爸爸在小時候會他說：「坐二望一，就是還有努力的空間。」還有可以繼續努力的目標，其實是幸福的。

對李智凱而言，練體操其實是幸福的一件事。他說自己如果沒有走上運動員這一條道路，現在的他可能就是跟著爸媽在菜市場賣菜，或者做個怪手的駕駛，「甚至可能現在還是一事無成，還在學一技之長而已。」但如果重新選擇，李智凱覺得自己還是會願意練體操：「因為體操讓大家認識我，因為體操帶給我更多人生的成就感，更多的回饋。」

問他如果現在的李智凱遇到了2000年要剛踏入體操之門的菜市場凱，他會對他說什麼？李智凱大笑：「我會跟他說：『孩子，不要認為現在練體操很辛苦（當然，練體操真的很辛苦），以後你就會知道真的辛苦在哪裡了。』」笑聲中，他說自己會謝謝菜市場凱當初選擇練體操：「就是因為體操，才會有現在的李智凱。」笑聲中，我們的確彷彿看到了當初在菜市場翻滾、跟同學槍戰的的李智凱確然已經長大，從翻滾的男孩變成男人，創造出屬於自己的精彩人生。