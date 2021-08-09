探索 的 成年禮｜The Meaning Of Experiment

藝術創作，常常就是一種探索，這是對外界的檢視與對自我內心的窺探，從而反省、省思與重新塑造而再往前出發的動力，王俠軍與吳季璁兩人在各自的領域中探索與描繪，從期待不同於流俗的個性中，找回到自己的出發點，並對未來之路的期待與想像。

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把王俠軍與吳季璁兩位湊在一起著實不容易，加上Covid-19疫情的肆虐，這場對談的專訪說是一波三折也不為過。兩個不同世代的藝術家雖然創作媒材不同，但對於創作的思維與理路卻不謀而合的相似，對我來說，這其實可能來自於兩者對藝術思維與創作想像或許有些相同的共鳴與契機，這的確值得讓人深入地瞭解與重新爬梳他們創作過程的「同」與「不同」，我相信，這樣的對話，的確有非常大的意義。

把他們兩人連結在一起，其實是來自於一個有趣的時間點—2003年。那一年，吳季璁的作品《鐵絲網》獲得台北美術獎首獎，而王俠軍的白瓷品牌「八方新氣」也正式創立，走到現在的18年歲月，如果以人的成長歷程，也邁入了「成年」的範疇，我自己很感興趣的，是一個創作者怎麼在這樣長的歲月中慢慢形塑、創造乃至於「熟成」他的創作思維，而18年過去後，回首看待過去自己的創作歷程，又對自己的未來創作有什麼啟發？

問起這個問題，王俠軍笑了：「對創作者來說，藝術創作應該是不會有『成年』的時刻吧？」創作者每天都在思考新的東西，而光是解決現有問題的挑戰就層層疊疊而來，不斷地「解決問題」應該就是創作者在創作生涯中慢慢成熟的軌跡，「而且，創作本來就是要做一些過去無法想像的挑戰。」50歲開始做瓷器，王俠軍說自己沒有太多時間，所以「最好就直接挑戰最難的東西」。

八方新氣的瓷器從東方「瓷」文化出發，但追求極致的「白」與「不同的姿態」，這是從生活文化中創造的傳承與創新，打破既定的印象成就不一樣的樣貌，透過「實驗」來「創造」風格，也試圖「打破」過去傳統的既定印象，但就是為了打破那個所謂的「既定印象」，讓這創作一路走來備感艱辛：「就是因為我當初什麼都不懂，而且全世界也沒有人告訴你，所以只好土法煉鋼，這樣不行就改，每天就好像帶著軍隊在作戰。」最初的三年天天都像是在迷霧中摸索，透過不斷失敗及改進，以及長期觀察業界的做法，八方新氣始終期待走出一條屬於白瓷的不一樣的道路，而就這樣跌跌撞撞走出了屬於自己的風格，「當然，前三年這樣搞，差點滅頂。」王俠軍說，還好自己「運氣不錯」，在自己規劃的系統仍然正面循環下，的確也創造出與傳統瓷器工藝不一樣的想像。

至於吳季璁，則是另一層次的挑戰。從小就喜歡繪畫的吳季璁，藝術學習是從科班的技術教育出發，但他自己覺得這是非常欠缺生命力的教育模式：「我不喜歡這樣的教育風格。」後來進入新媒體觀的影像創作，發現影像就是一種「觀看的方式」，創作者透過怎麼使用「影像工具」其實是可以反映很多我們怎麼去觀看、理解外在的世界的方式，「另外，因為媒體工具的可能性，或許在某個程度上也在延伸我們觀看的可能性，我覺得我從影像上找到了我好像可以去從事、著力的切入點，從而才發現創作其實還是很有趣、也是很好玩的事情。」他說自己花了蠻多時間去收攏自身創作的軸線，從新媒體藝術出發的吳季璁，透過比較觀念性的錄像以及跟機械、光影有關的裝置，創造了屬於他自身藝術思維的理路：「但我作品裡頭其實很多的意象很東方，是東方傳統美學出來的東西。」吳季璁思考自己本身的創作基本架構，他的「創作者原型」其實是還是繪畫者的本質，「這其實很有趣。」

仔細觀察每個創作者的原型屬性，你會發現一個真實創作者的本質在哪裡，吳季璁梳理自己的創作歷程發現，自己所有的風格是來自於東、西方繪畫教育的交融與碰撞所創造出來的獨特意象，「這是一個西方的創作者不會有的經驗。」回頭看自己的創作，吳季璁的創作媒介雖然是從新媒體的「實驗」開始找到很多創作技法的靈感，當把這些元素重組排列並嘗試各種可能性後，再去「閱讀」因為這樣的排列組合所帶出的新連結、可能性或者衍生出的問題，「這其實是我慢慢梳理我的創作歷程，才發現東、西文化對我的影響其實一直都在，並沒有離開過。」某種程度上，吳季璁的「自我內觀」也是屬於他的成熟。

創造可行模式的實驗想像

東西文化的交融，在吳季璁的創作與王俠軍的八方新氣上都可以找到共同的影子，但「創作」並不是「只是把作品做出來」這件事而已，卻是屬於他們在創作的道路上更深刻的領悟，而「實驗」其實也代表了屬於他們眼中對於創作的執著，「創作其實不一定跟最終的『作品』有關，不管是製程、造型、技術都好，回到最初的觀點，還是屬於無形的『創造』。」吳季璁看八方新氣在創造一件作品的歷程，認為是台灣工藝與藝術界非常有啟發性的部分，因為大部分的人在創作時，總是從現有的技法來規劃自己的創作規模與型態，但八方新氣所做的卻是一種創作的「破壞式創新」，透過工業化的規模與製成的管理引入創作，但同時又保持高度的創造與實驗性，這是台灣創作者最缺乏的思維。

「這樣的過程對八方新氣來說，其實還是最值得去懷念的部分，因為我們是從失敗、疑問中找到啟發。」王俠軍也同意，很多創作者其實在創造的過程中過於「安逸」，在既有的思維上建構作品的架構，但這樣雖然工藝的確產業化了，但卻失去了屬於創作原始的「實驗性」：「就像八方新氣的『氣』，我們想談論的是那個屬於魏晉南北朝所說的那個『氣韻生動』，它牽涉到人的儀表、樣貌，慢慢地進入到人生哲學，而這樣的想像，我們才能創造出屬於白瓷的性格。」王俠軍說自出一直忘不一個形詞—坦蕩蕩，那有一種「坦然」、「開誠布公」的風格，但「坦蕩蕩」到底怎麼在白瓷中展現出來？

「人說『君子坦蕩蕩，小人長戚戚』，如果君子變成屬於瓷器核心，又該如何『表態』？」這是八方新氣一開始的思維，把一個「望之儼然、即之也溫」—看起來非常嚴肅，但其實是非常溫和、體諒—這樣「摸不到的」態度放到瓷器上，讓它變成可以被眼睛看到、手觸摸到的觀點：「所以我一直在探尋這個『君子應該長的樣子』來處理問題，這其實是有趣的。」王俠軍說，不斷地挑戰那個可能性，在失敗中持續地改進與常識，這是屬於八方新氣的實驗，也是創作者本身必須要不斷重複，且試圖在其中尋找樂趣的特質。

而吳季璁的「實驗」，則是透過自己的創作去挑戰既有的思維：「我覺得我的實驗有一部分是在觀察藝術世界到底是在怎麼運作，那可能是我在台灣一直看不到我覺得『理想的當代藝術』的創作型態、藝術家的工作模式與工作室的事業態度，所以我只好在國際上找這樣的模式。」他自己有意識地避開台灣商業市場，試圖直接接觸國際收藏群：「這反而是打開了我的視野，你會看到他們怎麼看待、想像藝術與收藏這些事情，而這些觀點讓我收穫良多。」此外，另一面向的「實驗」，則是回歸到藝術創作的「材料」裡。吳季璁認為當代藝術愈來愈走向所謂的「概念」的呈現，這來自於當代藝術在意創作的「此時此地」，反映的則是對區域性的文化與歷史對當代現況的影響：「可能因為我是受傳統藝術訓練所啟發的創作者，我一直覺得藝術讓我感興趣的地方，是因為它是超越時代、超越個人侷限的一部分。」相對於現代主義談論的精神性、超越性的問題，當代藝術現階段的狀態，其實是一種「世俗化」的過程，這的確讓藝術家不受限於材料與技法而純粹創造概念性的想像，但吳季璁也認為，藝術創作的根本是源自於創作者與外在的對話，必須看待材料的形式、技術的限制與各方面的現況；所以他認為藝術創作，其實是要學習一種對於所有事物的「謙遜」與「平衡」，「過去的藝術家是在純粹地處理一件事情，就好像在書寫一部像紅樓夢這麼大的小說一般，在創造屬於自己的世界，這是古典藝術創作者到現代藝術創作者在做的事。」

但現在的藝術創作週期一直在縮短，速度也一直在加快，反映的概念是愈發快速的狀態，所以當當代藝術只是在「回應這個時代」，會讓藝術創作扁平化（「從大部頭小說，轉化成新聞報導。」吳季璁用文字觀點來形容這樣的變化。），表面上好像賦予了很多意義，可是事實卻愈來愈膚淺表面，「所以我覺得我一直在反省與挑戰的是從最初技術、材料層面的變化，到現在我覺得最重要的，其實是對『藝術家角色的想像』，以及現在與未來『藝術的可能性』。」吳季璁與王俠軍都同意，藝術創作很重要的一個部分是對於創作的實質可能性，但當這些通通被拿掉，只剩下純粹的「概念」時，藝術創作就會變得沒有人可以跟對話，變成重複地呈現既有的「形式」（「就像在寫不同的廣告文案一樣，並沒有真正地在進行新的、本質上的創造。」），藝術創作者一直在反省、創造的想像，是「藝術這件事情」到底是怎麼一回事，而這也是藝術創作者絕對該問，而且一定要問的問題。

「問問題」似乎也是藝術創作者在創作時面臨的重要課題。創作者會去做實驗的原因，最初一定是有「疑問」與「期待（目標）」，試圖透過一些不同的流程來驗證關於目標的假設；但那個「疑問」到底是從哪裡來的？吳季璁的回答很妙：「最初的問題一定是：『為什麼一定要這樣做？』」傳統的藝術創作與工藝，的確承載著歷史經驗與文化的累積，很多Know How也是從前一代的工藝師代代相傳而來，但傳統的工藝創作基於規模，很容易囿於「守成」，「因為人力、物力都投進去了，你希望有機會變現，所以，當然是透過『現成的美麗』來變現，這是最容易的方法，因為這樣的美麗是大家認同的。」王俠軍也從工藝創作的角度來說，守成容易變現，但對於一個創作者來說又會覺得「不太甘心」，因為只做「這樣」有一點打擊到自己創作者的「尊嚴」（吳季璁與王俠軍大笑，顯然這件事引起兩者相當大的共鳴），所以你就會想要在自己現有的基礎上做些調整，但如果要調整得好就得一直「實驗」，就得不斷地投入在包括製程跟技術的調整，然後再針對實驗的結果去做更多的調整，「這是互相關聯、相輔相成。」但回到最初，就是那種「不甘心」創造了創作者不斷前進的動力。

同樣的，想要跟過去的創作不一樣，也來自於創作者想要知道「為什麼會這樣」的好奇心，「肯定是這樣，不然做事都會覺得很無聊。」王俠軍與吳季璁也異口同聲地同意這種說法。對他們來說，如果創作就在做表面文章，那其實就不是創作，只是標準化生產的細節差異而已，如果希望自己的創作是從「骨子裡」做改變，那肯定是要花更多的心思來做，從問問題、假設到實驗，然後重複不斷地循環，於是乎，藝術就在這樣的迴圈當中，逐步慢慢地走向不一樣的端點了，「這是過去的人也做不到的事情。」吳季璁說，因為技術演進的同時，帶給創作者的除了技術以外，更重要的是透過創作規模與思維的進步，來改變創作的運作形態，只有透過不斷的實驗，來挑戰「認知的天花板」，才能創造出不一樣的創作，而藝術的進化，就來自於此，而在這條路上做到極致，其實在文化上的連接與哲思上所造成的觸動，與現在所流行的思維做出區隔，「因此疑問就一點一點被慢慢地整理出來，也愈來愈清楚選擇自己要創作的方向在哪裡。」這是一種虛實間的轉換，也是透過重新詮釋，把藝術的想像，透過創作做更清楚的呈現，十八年後的今天，八方新氣仍在調適屬於創作的理路，吳季璁也持續地探尋藝術與世界對話的方向，對他們來說，藝術創作並沒有「已成年」的時刻，思考新的課題、找尋新的疑問，從中創造實驗的過程，面對挑戰、滿足自己好奇心，並不斷地與這個世界對話，就是創造藝術、探索藝術的「成年禮」過程。