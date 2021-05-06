數字信仰 Not Just Alcohol

由專職投資人王怡鈞 David Wang 創立的 The Traders Club，落腳台北光復南路巷弄，不僅是一座酒吧，更仿效英國俱樂部文化，為美國金融市場的交易者提供社交資源整合平台，帶來全新生活體驗

TEXT ALICE LIN MAKE UP PENNY CHEN PHOTOGRAPHY YUNG NAN LIU

我們知道英國從皇室貴族衍生出歷史悠久的俱樂部文化，像是凱特王妃等皇室成員經常出入，以世襲制度繼承會員資格的 Hurlingham Club；只收藝文界、媒體人士及文字工作者的Blacks Club。這些私人會所不一定比拚會員的財力或權力，反而更重視會員間的共通性。換句話說，能成為這些會所的一員，彼此一定有些共同點。

The Traders Club 亦是如此，專職投資人的 David 認為台灣雖然有許多咖啡廳，卻沒有一個適合金融市場交易者聚會的場所，於是創立了 The Traders Club，他說：「我自己的生活就是早上看台股，晚上看美股。以前在家看美股的時候，我會自己倒一杯酒來喝，但是看盤還要自己洗杯子、整理環境其實挺麻煩，所以我希望有這麼一個地方的氛圍是即使我帶電腦去看盤也可以很放鬆。」因此，David 故意將 The Traders Club 外觀與入口設計得既隱密又低調，並未將地點標記在Google Map，便是希望營造俱樂部般的經營模式，讓金融市場的交易者找到他們的歸屬之地。

推開門進到室內，David 也格外有心，在吧檯上方嵌入了一個環繞形跑馬燈，仔細一看，燈上顯示得正是實時連接的美國股市匯率；入口左方的檯面則放置著一台彭博機，以及隨時播放股市圖的電視螢幕。在 David 的規劃下，The Traders Club 儼然是一間小型的交易所，座位旁甚至充斥著插座，他表示：「我想要在這個空間跟大家傳達工作跟喝酒是可以一起完成的，你看，美股開盤時間大約是台灣晚上 9 點，The Traders Club 從 7 點開始營業到凌晨 2 點，剛好涵蓋了大部分時段，也符合交易者的作息時間。」

「尤其這台我們特別跟彭博社申請、每年花費近百萬的系統。」David 進一步說明：「雖然現在大部分的股票價格可以在線上查詢，不過債券價格、及時波動這種深入的訊息還是必須仰賴彭博終端，因此，它們通常被安裝在大型金融公司的交易室提供給專業研究員使用。而我們安裝這個系統的初衷就是希望大家不需要被綁在辦公室，可以來喝點小酒，如果有人需要查詢，就可以操作我們的機器，甚至跟在場其他的研究員交流彼此見解。」

而說到 The Traders Club 必嚐的餐點，David 向我們推薦雞肉小漢堡及隱藏版的主廚炸醬麵。以雞肉混合松露醬與松露鹽的漢堡肉泥，捨棄市面上常見的烹炸手法，香煎過後放上雞皮增添口感層次，製成小巧精美的一手抓大小，工序繁瑣卻美味無比；主廚炸醬麵以西式作法呈現道地的老北京風味，不汲於過份裝飾，而是在食材上下真功夫，傳達好口味。酒水方面，David 則結合 The Traders Club 充滿金融市場氛圍的特色，特別挑選來自以色列加利利（Galilee）的 2017 Tulip Espero 紅酒，串起品酒與商業間無形的橋樑。

憑藉著新穎的經營方針，David 帶給市場不同的選擇，The Traders Club 從年初開幕至今逐漸累積理念相同的同好們，他甚感欣慰：「比起被定義成主題性酒吧，The Traders Club 更兼具功能性，是個可以讓大家坐下來安靜喝酒、洽談商務的地方。」隨著更多口碑的建立，The Traders Club 將來也會一步步轉型成預約制的俱樂部形式。這是一個挑戰，前路也仍迷茫未知，不過訪問後的某天夜晚，我與朋友相約前去The Traders Club 小聚，看見不少被跑馬燈吸引駐足的路人，以及圍著彭博機互相討論的熱情人們，便相信 David 離征服挑戰的那天不遠了。

※禁止酒駕，未成年請勿飲酒