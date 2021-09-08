旅行中的靈感 Travel For Inspiring

許多人都會從旅行中找尋靈感，金光Mix & Match鐘錶店的總經理龔家賢Ken也不例外。Ken有一套自己的旅遊方法，而且著重深度體驗與人文感受，他更與我們分享，金光Mix & Match的「風格策展」理念，更是受到巴黎之旅的經驗所啟發

TEXT MICK WU PHOTOGRAPHY BRAIN LIN@VG PHOTO STUDIO IMAGE KEN KUNG

相信所有人一走進金光Mix & Match這間鐘錶店，一定會給店內獨特的陳列擺設氛圍給吸引，擺滿了模型玩具公仔，甚至還有麥可喬丹球衣，此外店內販售的錶款與腕錶品牌更是店主人的風格選品，因此要稱金光Mix & Match是一間風格選品店一點都不為過。金光Mix & Match總經理龔家賢Ken就告訴我們，自己不是賣手錶，是溝通手錶，著重分享最重要，以及他也告訴我們會有如此的開店靈感，完全是受到法國巴黎最老牌的百貨公司樂蓬馬歇（Le Bon Marché）所啟發。

會有如此的機緣完全是因為他熱愛去巴黎旅行之故，Ken告訴我們一個在樂蓬馬歇百貨感受到靈感的經驗，「在一樓一個開放式商品陳列空間，裡面全然只賣黑色與白色的衣服，你或許會以為只是賣黑白色系衣服的品牌而沒什麼，但仔細一看完全不是單一品牌，而是由各家高級品牌的服飾構成。樂蓬馬歇的概念就是以特定主題去包裝各式商品，如此的概念連家具、藝術品也都可以賣。甚至還會在中庭放置直達天頂的巨型裝置藝術品，樂蓬馬歇概念新穎，根本不像是巴黎最老的百貨。」Ken又再舉了個例子，樂蓬馬歇在中庭開設過一間裝扮成咖啡廳樣子的Off-White快閃店，在這間快閃咖啡廳裡有賣任何與Off-White聯名的商品，包括Off-White的沙拉、Off-White的牛奶。

說起Ken為何會迷上去巴黎旅遊，最原初的起點完全是因為工作上必須常去瑞士前兩大鐘錶展BaselWorld與SIHH而起。「很多人感覺參加BaselWorld與SIHH很夢幻，有參加不完的派對，但以前的我是趕快去趕快回來，展覽期間一天排七個會，在兩天內密集工作。常會有人問我你很常去瑞士，你爬過山滑過雪沒？其實完全沒有，我就很像來台灣參加台北國際電腦展的外國人哪也沒去，所有吃住行動都在信義區。」

Ken說他之後便下定決心在瑞士參展完後便搭火車去法國巴黎旅行，當做是工作完後的放鬆行程。參加完瑞士鐘錶展後必定遊玩巴黎便成了Ken的固定行程，他甚至會連續兩三年都住同樣一間民宅民宿，並且以深度化、主題化的方式探索巴黎，有慢跑習慣的他會跑經巴黎的巷弄街道，香榭大道、艾菲爾鐵塔等景點，也排進十公里的跑程裡。有蒐集玩具公仔的他，也會帶著玩具公仔在各個知名景點拍照。「我還會找巴黎最棒的日本料理、中國料理以及中東料理，我從這時起才開始期待去瑞士。巴黎每個角落都是藝術景點，不只是說巴黎很美而像藝術品，而是巴黎很多街角都有很多令人意想不到的塗鴉與街頭藝術創作。」

Ken說他遊巴黎時很喜歡玩主題攝影，有一年就只拍門跟手把。Ken一邊與我們聊，一邊秀出手機裡在巴黎拍下的照片，像是電影《全面啟動》（Inception）曾取景的比爾阿克姆橋（Pont de Bir Hakeim），每張都充滿回憶，每張都充滿異國情調般的驚奇，「這個全身打扮很有型的人其實是流浪漢。這間很可愛的商店只賣一件物品─鈕扣。這就是旅行的意義，參加觀光團是探索不到的。」

目前疫情警戒雖然已經降至二級，不過離可以步出國門旅遊尚有一段距離。我們問Ken如果能出國時最想去的地方是？他第一個回答當然是巴黎，接著他說想再次回味京都，一個原因是他人生中參加的第一個全程馬拉松就是京都馬拉松，二來是參加京都馬拉松時感受到當地濃厚的人情味。「整體氛圍感受是，好像整個京都都參與了馬拉松賽事，開跑前一公里每30到50公尺就有工作人員加油擊掌，沿路的商店與住戶都會準備吃的給每一個參加的跑者，而且沿路上完全沒有垃圾，交通車流都會主動讓行跑者。到了終點站，工作人員還會用浴巾包覆跑者。難怪我有朋友會說，就算是去用走的參加完京都馬拉松都很有感覺。」