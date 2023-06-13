時刻 醞釀｜Momentary Accumulation Of Artistic Creation

岡本孝，在台灣可以說是相當獨特的存在。身為演員與攝影藝術家的雙重身份，在台灣十多年的時間中，他不停累積自己的各種能力與努力演繹角色的深度與層次，並透過攝影創作時的展現屬於自身藝術觀點的「動」與「靜」。他同時在戲劇中創造了不斷堆疊的演技，與在攝影中展現最佳時刻的映像凝結，這與艾柏迪單一麥芽威士忌鎖強調時間醞釀的「層次累積」與最佳狀態的「黃金時刻」創造了異曲同工的有趣對照。這一次，PRESTIGE邀請岡本孝與艾柏迪對話，從演員與攝影藝術家的雙重觀點中，探索其亦柔亦剛的創作生涯。

Photography:Yung Nan Liu Style:Ailing Tsai Make up & Hair:Penny Chen、Pei-Ru LAN Special Thanks To 老優雅

「演員是在鏡頭前表演的工作，攝影師是在鏡頭後創作的工作，這個鏡頭的兩端，都跟我有很多的關係。」在台北一間日式建築改裝成的咖啡廳中，岡本孝一邊啜飲著艾柏迪12年單一麥芽威士忌， 一邊娓娓道來他對自身兩個「身份」的想像。笑說自己有「演員」與「攝影師」兩個完全不同的靈魂，岡本孝用他自己還覺得不是太道地的國語（當然我們已經覺得很流利了）聊起他當初進入兩種不同創作型態的想像：「當初在京都念書的時候，我每天都會看很多電影，當第一次看到侯孝賢導演的《悲情城市》，我的心跳突然加速了。」

他說在看到包括侯孝賢、李安與蔡明亮等台灣電影新浪潮時代的電影創作，發現台灣的藝術電影很有「魅力」，那時就決定前往台灣，一方面想要與台灣導演合作，一方面想要在不一樣的地方學習不一樣的文化，「而且更想交很多朋友。」確實，這近10年的闖蕩，岡本孝不但累積了不少演藝作品，也開啟了他另一項創作才能—攝影：「當時的自己看到屬於台灣那個年代的活力，讓我發現不一樣的世界，當時感受到的悸動到現在我仍然會心跳加速。」他說自己非常喜歡台灣，一方面很有個性，另一方面卻是相當地優雅，與他手中啜飲的艾柏迪12年優雅、醇厚的酒質，帶著蜂蜜感的深度層次有些相像，而他也透過兩種不同的視角觀察台灣，讓他瞭解這個看起來跟他出生地日本相當相像，但在個性中卻又很多不同觀點的地方。

一體兩面的不同觸動

演員與攝影師，除了是介於鏡頭前後的兩項不同工作外，岡本孝說在處理創作的心態上也有很大的不同：「作為演員，詮釋故事是需要跟團隊中不同角色、身份的夥伴，大家一起努力才能完成的動態過程；但攝影卻是很個人的，是將眼睛看到的畫面留存下來的技術。」一動一靜的觀點，似乎有很大的不同，但岡本孝覺得兩者都是時間累積所醞釀出來的韻味。他說，演員是詮釋故事的人，角色的深度必須透過長時間的經驗累積，才能融會貫通地將故事說得清楚，也讓角色可以在生命歷程中逐漸堆疊出屬於自身的情緒與感觸，而攝影則是反射自身內心的寫照，因爲每按一次快門都是自己的決定，用眼睛透過觀景窗看到的畫面，在剎那間留下畫面；兩者相同的是，所有的詮釋都是自身的決定，只是兩者所在位置分別在鏡頭前後，因而產生分別。

對岡本孝來說，兩者都是自身內心與外界對話的橋樑，就像心臟左右的兩個部分，鏡頭前的岡本孝是以身為演員的身份進行表演，鏡頭後的岡本孝是透過觀景窗進行攝影的創作，「這是我『看見台灣』的不同視角，我想把這兩種身份的岡本孝都帶到更寬闊的世界，給不同的人觀看我所看到的台灣，對我來說這是非常重要的事情。」他笑說，不管是哪一種身份，都是在透過自己的視角、感官與語言，來面對不同生活、文化背景的人們，與他們對話、跟他們說，「我在做什麼」、「我看到什麼」以及「我在想什麼」，「這些對我來說，都是有意義的。」他說自己開始在用這兩種身份進行創作時，並沒有想過這樣做會發生什麼樣的事，不過一直這樣做下來卻產生不一樣的想像，「我知道自己所做的事可能當下不會造成任何改變，但做了五年、十年以後，才發現原來這幾年下來我累積這麼多的作品，確實讓我很有觸動，那些當下情緒的連結，對我來說是很重要的。」

黃金時刻的極致展現

「重要」這個詞彙在岡本孝的對話中一直重複地出現，或許是因為他真的重視自身的攝影與演藝事業，也可能是他為世界留下紀錄的手段之一，但如此將時間與觀點留下的歷程，確實對岡本孝而言是獨一無二的觀點呈現。即便在事前必須花非常多的心思學習、體驗，並從錯誤中不斷地累積教訓，有的時候還須克服不少挑戰，但對他來說，這些經歷都是創造出最佳成果前的不斷累積，即便面對種種困難，卻也甘之如飴：「我喜歡用底片做創作，因為即便你在觀景窗中把所有的準備都做好了，但在照片沖洗出來之前，其實並無法預期最終的結果是怎樣的，只有在看到作品的那一刻，才會知道它會給你帶來什麼樣的驚喜，但在此之前，你只能把所有的變數『盡量地』掌握，才能在那最好的時刻，創造出最佳的作品。」岡本孝的形容，就像威士忌的醞釀，時間的進程會增添酒液的層次，當控制好所有的變因，首席調酒師在酒液最佳的黃金時刻裝瓶送到品飲者的面前，每次的啜飲都是最好的品味，也是時間醞釀出的極致風味。

岡本孝說，日本人是非常在乎生活的民族，所以對於種種細節就會非常在意，因爲每個決定都是自身的選擇，對自己負責的態度也展現出屬於自身的風格，岡本孝說，這是對自己、也是尊重面對對象的舉措，如此對細節的極度在意，其實也是屬於他創作的「本能」之一。就像自己在品飲威士忌時，會對於搭配的食物與共同分享的朋友相當在意，岡本孝覺得，一切只要「頻率」對了就「對了」，「我在乎儀式感，對的季節搭配對的食物，啜飲對的好酒，你會發現這些經驗的不斷累積雨探索，真的相當值得。」就像手中艾柏迪12年的溫暖的金黃色，岡本孝的眼神透露著溫暖，從「心」出發的藝術創作，是生活感受的深度連結，也是時間醞釀的極致韻味。