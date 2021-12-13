有朋自遠方來 Building A Bridge

歐洲對很多人來說，向來有股致命的吸引力，尤其義大利位於南歐，又是文藝復興的發源地，雖然義大利距離我們非常遙遠，但因我們都熱愛和平與自由，且富有創造力，而拉近了彼此的距離。上任甫滿三個多月的義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組（以下簡稱 ITA）主任孔德明（Enrico Condemi）與 PRESTIGE 特別分享他對台灣美好印象，更期待透過 ITA 作為溝通的橋樑，加強雙方在經濟、文化、貿易的美好發展。

TEXT STEPHANIE TANG PHOTOGRAPHY LEON HUNG

來自義大利的孔德明，任職於 ITA 二十多年，並曾旅居歐亞許多國家，如西班牙、埃及、荷蘭、中國等國家，尤其在北京六年的服務期間，還去過日本、泰國、越南和蒙古，是閱歷非常豐富的外交官。孔德明是法律專業的畢業生，非常喜歡法律工作，但隨著時間的推移，也對商業和國際貿易產生了濃厚的興趣。因為法律的專業背景和過去的經歷，在轉換跑道後有很大的幫助。目前的工作是增進各國商業、貿易和文化友好關係。孔德明覺得想要成功的達到兩國間的經貿文化發展，最好的方式就是親自到當地生活體驗，並深入了解該國的風土民情和在地的文化特性，這樣才容易促進雙方真誠的合作。

曾以不同的身份在 ITA 工作的孔德明。在海外辦事處工作是一項具有挑戰性的工作，因為在不同國家服務和支持非常不同類型的公司，從小公司到國際級大公司，關於所有行業的營運，無論是服務和消費、中間產品或工業產品等。一個人幾乎不可能詳細了解所有行業，但只要傾聽企業家的聲音，和消費者的反應，就能夠學到很多東西。每一位企業家總是有非常引人入勝的故事和令人驚艷的產品發表。

在北京六年服務中，雖然到造訪過很多亞洲國家，可惜都沒有拜訪過台灣，但因為心儀台灣已久，所以一有機會就立刻申請來台。目前來台灣才三個多月，體驗相對不多，但孔德明說，不愛台灣是很難的：友好、有序、自由、安全、先進、乾淨。隨著時間的推移，我可能也會看到一些問題，但我的第一個總體印象是民主、和平和充滿活力的文化。睽違兩年，在台灣酒商的期待下再度登台的義大利葡萄酒展 Borsa Vini 2021，已於今年十一月初圓滿落幕，這也是 ITA 孔德明上任以來首次舉辦的實體活動，雖在疫情下，仍成功吸引近 200 位台灣酒商共襄盛舉，進而創造了逾 120 場與與義大利酒莊的視訊媒合會議，不受距離時差等因素影響，現場互動十分熱絡，成功加深台義雙方的互動連結並且深化經貿交流。

孔德明希望為加強台灣與義大利的經濟貿易關係做出貢獻，讓更多的台灣人欣賞義大利，讓更多的義大利人了解和喜歡台灣。在相互的文化理解下，更加促進兩國之前的貿易合作，尤其我們兩國有很多共同點：熱愛和平與自由、創造力、熱愛共度時光及熱愛美食。