李康生｜險入森林 Deep In The Forest

一月份即將上映金馬影帝李康生最新演出電影《山中森林》，電影涉及黑幫題材，更是李康生首部黑幫題材電影。導演姜寧表示《山中森林》沒有一般常見的黑幫火拼題材，更多的是涉及如森林般深不見底的人際衝突與恩怨。

Production & Words:Mick Wu Styling:William Chen Photography:Leon Hung Make Up & Hair:Penny Chen

在一月份即將上映的《山中森林》是一部非典型的黑幫電影，集結眾家知名演員，有金馬影帝李康生、郭雪芙、李千娜、謝承均、邱勝翊，甚至還包括瓊瑤劇女神陳德容參與演出。在卡司方面可謂一時之選，導演姜寧告訴我們，《山中森林》可以說是兄弟版的《華燈初上》，描寫在台北中山區經營酒店的黑幫故事以及背後的恩怨糾葛。

姜寧導演說：「有人的地方就有是非，有人的地方就有江湖，《山中森林》雖是黑幫電影，但也沒有意圖要描寫典型黑幫電影大場面火拼場景。黑幫電影不是人生的縮影，其實是人生的放大，放大的是如同我們一般人在職場所面對到的現實。李康生飾演的黑道大哥阿生，是一名為朋友入獄並關了13年後離開監獄的假釋犯。阿生出獄後仍舊涉足江湖參與黑幫事務，但時空背景與以往已經不同，而過往恩怨卻又因為他的出獄再啟。」

首先我們好奇的是，李康生為何想要演出與監製《山中森林》呢？與姜寧導演最一開始的合作契機是？姜寧導演說：「是因為認識李康生的關係。我因為拍了《N 世代》這部劇而認識了李康生。我跟他說我想要當電影導演。我雖然有拍攝音樂錄影帶的經驗，但電影的長度往往就是兩個小時，我不清楚我能否當導演，不過李康生還是鼓勵我拍電影。」

李康生說看見姜寧導演的熱情，「於是我鼓勵他寫劇本然後陪他找演員。然後我也沒演過黑社會電影，所以也想嘗試看看。」但只要是李康生的影迷一定會知道，李康生絕大多數演出的電影都是由蔡明亮導演執導，那李康生會習慣與蔡明亮以外的導演合作嗎？以及與新世代演員演出對手戲時又是有何感觸？李康生說：「與新世代跟蔡明亮以外的演員與導演合作沒有問題。我會與演員們一起讀稿，對劇本與和演員合作上都很順利。我也有與蔡明亮以外的導演合作的經驗，但我合作的一定是有理想性、把拍電影列為人生第一目標的導演。」

姜寧導演自己也坦承，要懂李康生才有辦法拍攝李康生，當然因此也看了不少蔡明亮導演的電影。「除了看遍了李康生演出的各部電影之外，我還跟李康生深度訪談，我發覺李康生擁有一股類似於北野武的氣質─很冷冽但又有自己獨特的幽默感。以及最重要的，我讓李康生當整部電影的主幹，並且在劇情走法上讓他與每個演員都存在關連性。」

當然我們也很好奇，姜寧導演為何會想拍攝黑社會題材的《山中森林》呢？「因為個人經歷的關係。我早年因為開設夜店自然會結識兄弟。然後電影是第八藝術，而我個人認為夜店是第九藝術，夜店結合聲光、美術與環境佈置，因此我的電影也吸取 了一定的夜店美學。」

最後我們問了姜寧導演拍攝《山中森林》最困難的地方是？「我以往是拍攝音樂錄影帶與戲劇，沒有跟電影劇組相處過，在拍攝電影上的專業術語稍嫌不足，與電影劇組的溝通在一開始稍嫌不順，拍攝時正值疫情，也拜疫情讓拍攝停擺之故能有機會讓我靜下一段時間理清我自己的思路。」