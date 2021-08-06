林心如｜精采時刻 A Gorgeous Moment

林心如不只是家喻戶曉的演員，她更是一顆耀眼的巨星，在演出方面表現亮眼之餘，她的戲劇製作功力更是受到肯定，近期最令人期盼的便是大卡司強檔戲劇《華燈初上》。《華燈初上》以八〇年代台北條通日式酒店的媽媽桑與酒店小姐的故事為主題，劇情更是涉及懸疑推理與謀殺元素，與林心如以往演出與製作的戲 劇類型大不相同。《華燈初上》的緣起與令人好奇的幕後製作故事著實令人期待，林心如便與PRESTIGE分享那隱藏在復古條通文化背後的故事， 以及更與我們深度剖析會吸引觀眾喜愛的戲劇往往具備哪些特性。

PRODUCTION/TEXT MICK WU STYLING MADAME YOYO、JENNY WU STYLING ASSISTANCE STEPHANIE TANG PHOTOGRAPHY JOSHUA LIN VIDEO PRODUCTION ALLEN LU MAKE UP MIAO LING SHEN HAIR ETHAN YAO@FLUX COLLECTION

PRESTIGE很高興再次與我們心目中永遠的女神林心如再次相遇，還記得上次進攝影棚訪問與拍攝林心如，正好是去年的事。去年此時也剛好正值疫情時刻，不過今年的疫情更為險峻，在最艱難的時刻，林心如永遠跟我們站在一起。這就是女神風範，我們永遠的女神林心如。

當然這次的封面拍攝包含所有工作人員以及林心如自己，在進攝影棚前全都進行了快篩。在各方面確保安全無虞的前提下才能進行最完美的演出。相信大家對林心如都再熟悉不過了，她是紅遍亞洲與華人圈的知名女演員，擁有豐富的電影與戲劇作品，近年來更將專業投入影視製作領域，擔任多部精采好劇的製作人。擔任製作人並同時演出的好劇作品像是有《傾世皇妃》、《16個夏天》、《她們創業的那些鳥事》以及近期準備上映的大卡司大製作好劇《華燈初上》。

先說《傾世皇妃》，這齣劇是她首度擔任製作人同時身兼女主角的作品，一上線便獲收視冠軍，而且還創下優酷觀看量最快破億的紀錄，17天內更是突破三億觀看量。《傾世皇妃》讓林心如一年內獲得三次獎項─兩項年度最佳製作人獎，一項年度最佳女演員獎。另一個擔任製作人且更出名的絕對是《16個夏天》這齣劇，該劇從1998年開始描繪台灣16年來的變遷，以當時流行的音樂、921大地震、729全台大停電與SARS等事件建立時代感，再從中以細膩手法刻劃角色人物性格。《16個夏天》更是讓林心如獲得金鐘獎肯定，獲得了最佳戲劇節目獎、最佳女配角獎與最佳導演獎。而且該劇在公視從播出一開始就擁有高人氣，第一集就有0.46%的收視率，到了最後一集播出時飆升到2.75%，創下無線台收視率破2、有線台收視率破1紀錄。《16個夏天》在愛奇藝上線時，觀看量更是突破兩億大關。

“類型片在台灣很受歡迎，於是便在 《華燈初上》的劇本中增加了懸疑、謀殺、尋找兇手等劇情元素 。”

林心如擔任製作人的成績可說相當精采，當然她的演技同樣出色，不得不提的是她在熱門Netflix原創台劇《誰是被害者》中飾演蛇蠍反派角色李雅均，這是林心如首度挑戰反派角色，與她以往的角色類型有極大差異。只要看過這齣劇的人，對林心如在其中時而沉默不發一語，時而歇斯底里散發極具渲染力的狂暴情緒的演出絕對會留下深刻的印象。林心如曾經告訴我們，雖是首次演出反派角色，但卻也圓了一直想嘗試演反派角色的夢想，「不論是飾演正派或反派角色我都不會有疑慮，戲劇就是要有衝突跟對立才會好看。」她曾這樣告訴我們。

接著我們把話題轉進近日即將上檔的大卡司強檔好劇《華燈初上》。《華燈初上》同樣由林心如擔任製作人並且身兼女主角的重責大任，但相信令所有人都感到好奇與意想不到的是，《華燈初上》是一齣涉及謀殺與充滿懸疑推理元素的劇，而且更是以台灣八〇年代條通日式酒店為背景，題材相當少見而且相當新穎，我們很好奇當初最早是如何決定《華燈初上》的主題？

林心如與我們分享，《華燈初上》其實早在拍攝完《16個夏天》後就已經開始籌備，「我一直很想拍一個關於『條通』的故事，因此我便在《16個夏天》之後就開始籌備一個關於日式酒店小姐愛恨情仇的故事。當初在思考要拍攝哪一種酒店文化時，我其實是想到兩個選擇，一個是日式酒店，另一個是有紙醉金迷華麗感的上海灘的舞小姐。之後便確定將故事的時空背景設定為1988年台灣的日式酒店，那時台灣經濟繁榮，正是俗諺『台灣錢淹腳目』的最佳寫照的年代。」此外，她也以帶有市場剖析的製作人角度與我們分析，「類型片在台灣是很受歡迎的，於是便在《華燈初上》的劇本中增加了懸疑、謀殺、尋找兇手等劇情元素。」

《華燈初上》表面上來看是訴說一場日式酒店媽媽桑與小姐們的故事，但劇中人際網絡涉及到的情愛糾葛與愛恨情仇更是令人印象深刻，特別讓人值得一提的是選角，選角部分有滿滿的大卡司，男演員方面有楊祐寧、鳳小岳、鄭元暢、吳慷仁、王柏傑、張軒睿，女演員方面有楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、江宜蓉、謝瓊煖。選角部分是由林心如決定，我們問她背後的選角邏輯與過程是？「對故事熟悉後，內心就會有設定的人選。然後我再與導演溝通我所設定的人選，兩人意見不謀而合的話， 那就會確定選角過程。」

我們接著問，在演出與製作這齣劇時最令她感到困難的地方是？「搭景與找景部分還挺具有挑戰性的，因為要還原台灣1988年的時代氛圍。劇中的主要場景『光』酒店便是搭景完成，大部分的外景在六條通取景，八到十條通則是保留了原有舊時代樣貌。拍攝期間正好遇到疫情，條通街上幾乎沒有路人，也就形成另一種『自主封街』狀況，讓劇組可以相對順利拍攝。我們當然有申請封街，只是人員管制就相對地輕鬆。搭景當然是困難的地方之一，要還原當時的風景樣貌，每位角色的家中擺設也要符合當時的情境氛圍。我們劇組的美術人員功力真的很強。」

“拍攝期間正好遇到疫情，條通街上幾乎沒有路人，形成另一種「自主封街」狀況，讓劇組可以相對順利拍攝。”

林心如也告訴我們，每天準備開鏡前在搭建出來的「光」酒店裡頭梳裝打扮，看著梳裝好 的演員與臨演們紛紛上工的畫面，真的很有在酒店上班的感覺。此外，林心如也坦承每一場戲都不好演，「因為劇情涉及懸疑、謀殺，一個環節扣著一個環節，當你讀完劇本後雖然你已經知道誰是真正的兇手，但是你還是得要很有條理很清晰地演出自己的角色，拍攝的過程中也會不停地跟導演討論演出方向。現在的觀眾都很聰明，哪邊的情緒沒拿捏好給的太多，觀眾一眼就猜到結果了。」

接著我們問她在製作一齣劇時最在意的核心元素是？會是導演、演員、劇本、後製還是整體完美協調？我們想要了解林心如製作戲劇的成功方程式。「劇本要好要完整，劇本是一齣戲的靈魂。我接拍一齣戲的前提是一定要有完整的劇本，我不會接拍劇本邊拍邊寫的劇。有完整的劇本才能給演員有完整的準備。」

“現在的觀眾都很聰明，哪邊的情緒沒拿捏好給的太多，觀眾一眼就猜到結果了。”

我們接著聊到疫情期間待在家中做了哪些事？林心如很大方爽朗地笑著說解鎖了自己的烹飪技術。如果你有追蹤她的社交媒體的話，她很常分享自己的烹飪手藝，以及更吸睛的是她猶如女大學生的碩士班畢業照。林心如從去年開始便重返校園，於世新大學傳播管理系上海碩士在職專班就讀，今年因為疫情的關係多數課程改為線上教學。她也跟我們分享在疫情時刻於家中除了陪女兒線上上課外，自己同時也埋首於線上視訊教學。

我們問世新傳管系上海碩專班的課程有沒有讓她體認到哪些心得？特別是在有豐富業界資歷後接觸學界的觀點，是否有讓她對熟悉的演藝環境有新的體認？「學術的東西有些跟自己的工作蠻吻合的。我主要是行銷方面念的比較多，相信這讓身為製作端的我，以後更能清楚地與行銷端的人溝通。」

從與林心如的聊天過程中，可以感受出她跟我們許多人一樣喜歡在串流平台觀賞戲劇與電影，就好比我們問及在工作之餘的興趣與會做什麼事激發自己的靈感時，她的回答便是看劇，而且是帶著認真剖析的態度在看劇。「我會廣泛追劇來培養靈感，如果是要揣摩角色的話，我會看經典老片。我發現最近許多戲劇都離不開懸疑、謀殺等元素，像是《東城奇案》、《還原人生》，《我的上流世界》也是涉及謀殺。《東城奇案》的劇本真棒，可以一個晚上完全追完，我就完全不知不覺從晚上追到清晨，停都停不下來。「戲劇是讓人們在工作與生活之餘，可以有轉移注意力與抒發情緒的管道，我想這就是戲劇之所以吸引人與深具魅力之處。」