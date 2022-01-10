梁佳敏｜溫柔的力量 Welcome And Beloved

說到坐落在信義區的 Bellavita 麗寶廣塲，相信所有人的第一印象會是這就是眾人口中所稱的「貴婦百貨」。Bellavita 總經理梁佳敏 Anita 與我們分享，她說 Bellavita 是一個擁有舒服開放自在空間的百貨商場，希望所有的人都能進來逛逛走走，哪怕只是進來拍照打卡，不要因為貴婦百貨的印象而對 Bellavita 卻步。

TEXT MICK WU PHOTOGRAPHY YUNG NAN LIU

Anita 親切大方，平易近人，這是她與我們開始聊天前的第一句話，一泯我們對 Bellavita 的高大上印象。 當然，Bellavita 是獨特的，Bellavita 擁有獨特的歐式城堡建築，放眼亞洲乃至全世界都是獨特的，Anita 告訴我們 Bellavita 的建築是由國際知名的巴馬丹拿 P&T 建築團隊設計（作品包括上海外灘與香港中環歷史建築），因此其經典歐式城堡的建築樣式更有經典永恆風味，Anita 告訴我們 P&T 裡法籍的建築師特別強調這是法式城堡的建築語彙。商場內的店也以頂級高階精品品牌為主，而挑高偌大的中庭空間更是所有百貨商場中少見，更特別的是每年耶誕節時刻，Bellavita 的中庭廣場會做應景的佈置造景，今年則是把中庭廣場妝點成冬日滑雪村，我們與 Anita 進行訪問時，中庭廣場裡正好就有許多民眾攜家帶眷與滑雪村與滑雪場纜車造景拍照打卡留念。「很多年輕人以為這裡是會員制百貨公司， Bellavita 是歡迎所有人進來走走逛逛的。」Anita 說。

相信所有人進入 Bellavita 後會發現商場內的店雖然不多，但幾乎都以國外高階精品為主，而且有很多的店都是全台唯一獨家旗艦店。我們問 Anita 為何會將 Bellavita 定位為頂級高階精品百貨，以及要讓國外知名精品品牌來到 Bellavita 開設旗艦店，其中有沒有哪些招商經歷是令她印象深刻的？有沒有一拍即合、一交涉就立即進駐 Bellavita 的品牌？

「與其說走頂級高階精品定位，說服務對生活質感要求比較高的客人比較好。由於每個品牌的特性都不同，每接觸一個品牌就是一個故事。就以愛馬仕來說，我們彼此是先在開旗艦店上有共識，因此旗艦店很快就開成 了，所以 Bellavita 於 2009 年開幕時愛馬仕就在了。格拉夫珠寶，我們前前後後接洽了三、四年，我們每年都會跟格拉夫問候一下，剛好遇上格拉夫要換櫃位，格拉夫便選擇了 Bellavita。Moynat則是一直在台灣沒有店， 接洽後看過 Bellavita 的空間就很喜歡，就決定在我們這邊設店了。談櫃位品牌很靠緣份，相當需要彼此的默契和方向剛好是對的。也包括品牌對 Bellavita 的認同度，以及 Bellavita 的客層類型剛好是精品品牌所需要的。當然洽談的時間點很重要，如果某品牌在近三年內已在台北市設點的話，是不太會在相近區域設第二個點的。」

其實，說到從開幕開始就一直與 Bellavita 同在的還有侯布雄餐廳。侯布雄餐廳有世界上擁有最多米其林星星的美譽，如果把時間推回 2009 年，台灣那時還沒像現在這樣迷米其林星級餐飲，Bellavita 引進侯布雄餐廳可說是相當創新之舉。我們問當初為何想要引進侯布雄餐廳？「2009 年要開幕的時候，招商團隊正在跟侯布雄餐廳接洽，而那時侯布雄正好有在台灣開餐廳的打算。台灣那時還沒有米其林星級餐廳，但台灣卻有很多人到海外進行美食摘星之旅，侯布雄說有很多台灣人特地到法國去他們的餐廳吃飯，因此對台灣人很有印象，那就想說何不來台灣開餐廳。因此，開侯布雄餐廳也是從一拍即合，雙方彼此都很有默契的點開始。」

我們接著問 Anita 在經營 Bellavita 上有沒有遇過什麼困難與挑戰？「Bellavita 經營 12 年，在開店前三 年都是相對困難的時刻，因為台灣沒有如此型態的商場，因此不論是在對精品品牌與對客人，都需要花很多 時間溝通。畢竟我們不是以人流取勝的商場，精品品牌在前三年都會質疑我們為何不做促銷。而且就算是認同 Bellavita 價值而進駐的精品品牌在看到其他百貨在做促銷活動時也還是會給我們壓力。時間久了精品品牌就知道我們的業績是很穩定的，我們的客人是在平常時刻就 會消費，不會等到特定促銷檔期才會消費，因此精品品牌最終便認同了我們的經營模式。」

至於是什麼樣的經營模式讓 Bellavita 在百貨業界走出自己一條獨特的道路？而且傳統百貨業會用的「坪效」績效指標，在 Bellavita 上似乎不適用。Anita 說：「Bellavita 希望帶給客人更美好的生活，更多不同的體驗，以及更美好的環境與更舒適的購物空間，那勢必得捨棄一些傳統百貨業常用的績效指標。Bellavita 裡的店都比較寬敞，提供更多細膩的服務，因此來 Bellavita 的客人都會比在其他的百貨公司待得久，往往停留到數個小時，在舒適自在的店內空間內盡情試衣服，於此客人的消費額度自然就會提高。最要的是營造舒適的購物環境，客人的客單價自然提高。」

我們曾在一篇報導中讀到 Anita 最喜歡 Bellavita 裡的餐廳 a3 的一隅，那裡是 Anita 最常與家人一起吃飯的地方，我們問她在 Bellavita 裡還有沒有喜歡哪個角落哪個場所？有可能會是她的私房景點與倍感幸福的角落。「在 Bellavita 裡每處都有自己喜歡的角落，有時會到四樓的露台，有時也會在星巴克喝咖啡，不同心情都會有不同感受。」如果說哪裡真的是自己最喜歡的，Anita 告訴我們是自己的辦公室，「只要身體有什 麼不舒服，一坐回自己辦公室的位置就會好 了。」

Anita 說對餐廳 a3 還是有特殊情感的， 畢竟 a3 是 Bellavita 的靈魂，而且可說是整個 Bellavita 的起源。a3 的命名是來自梁家三姊妹 Amy、Annie、Anita 三人英文名字的第 一個字母，此外傳為佳話的是 Bellavita 之所以會開設，最初是廣達總經理梁次震為了要幫女兒圓夢開咖啡館，最後卻開成了百貨公司。而那間咖啡廳依舊在，就是餐廳 a3。

其實說到 Bellavita，更是不得不提細膩貼心、經營頂級客層會員相當有方的「牡丹薈」俱樂部，「牡丹薈」的會員們會不定時收到珠寶、藝文鑑賞活動邀約，在館內也可享用輕食餐飲服務，但同時「牡丹薈」也以入會困難聞名。我們問 Anita 為何會想成立「牡丹薈」以及怎麼構思出與牡丹薈會員互動與相處的內容？「我們著重與客人互動，希望帶給客人美好的生活，而這份美好生活可能是因為工作忙碌而忘記。『牡丹薈』便是因此目的而成立。我們一開始是沒有設 VIP 會員服務空間的，因為我們認為每個走進 Bellavita 的客人都是 VIP。但隨著提供給『牡丹薈』客人的服務越來越多，我們就真的需要一個貴賓廳來與『牡丹薈』會員互動。」同時，傳媒總監 Yvonne 也告訴我們，「如何做到細膩之處，就從與每位『牡丹薈』會員聊天的過程開始，好比知道哪些會員們有喜歡藝文活動、喜歡美食等興趣。」

最後，我們與 Anita 聊到生命中有沒有追尋與學習的對象，她說絕對是自己的父母親，此外她也說：「三人行必有我師，工作上接觸到的每個人都可以是我的學習對象，特別是有很多的精品品牌高階經理人，他們在零售業中有很豐富經驗，他們身上有很多東西都值得我學習。」