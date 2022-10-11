楊謹華｜驕陽再現 Shine Bright

說起楊謹華，相信所有人的第一印象絕對是她是一位全方位的演員。從演出廣告、音樂錄影帶出道，到膾炙人口的《白色巨塔》、《敗犬女王》、《一把青》、《鏡子森林》再到目前收視、評論與口碑皆破紀錄的《華燈初上》。從演出記者、強勢女主管到飛官妻子再到酒店小姐，楊謹華飾演的角色可謂多元，並且各個飾演的角色深植人心，且多次入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎受到肯定。今年又以《華燈初上》蘇慶儀一角再次入圍金鐘獎受到肯定，楊謹華與PRESTIGE聊到她的從影心路歷程，以及如何從中揣摩與學習扮演離自己生命經驗很遠的角色。

PRODUCTION/TEXT MICK WU STYLING AILING TSAI STYLING ASSISTANT KATERINA CHENG PHOTOGRAPHY CHENG-PO OU-YANG VIDEOGRAPHY AILING TSAI、KATERINA CHENG MAKE UP LEE HSIAO WEN HAIR @DRIVEN.BY @ISIAHZIN

楊謹華在熱門劇作《華燈初上》中飾演八〇年代台灣日式酒店媽媽桑蘇慶儀一角，並且以此角色在今年再度受到金鐘獎戲劇節目女主角獎入圍肯定。說起又再度入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎的感想，楊謹華說當下第一時間的反應就是跟經紀人視訊通話，兩個女人在視訊鏡頭的彼端都感動到哭了。「這是一種很開心的狀態，入圍就很開心，很謝謝評審再度看到我。我以為會很平靜，但最後心情還是很激動。」

首先，我們當然還是要不免俗地問一下，最早是怎麼有機會接到演出《華燈初上》蘇慶儀蘇媽媽這個角色的？楊謹華告訴我們，一切的緣份始於拍攝同樣是林心如製作的《我的男孩》時而起，「那時在拍《我的男孩》，心如就問我有沒有興趣演出她接下來準備要製作的戲，我沒問演出內容就答應了。因為在拍《我的男孩》時，心如的製作團隊讓我感到很專業，我就很想與心如再度一起工作。我那時只知道內容是關於台灣日式酒店文化，而我那時剛演完《一把青》裡頭正氣凜然的『師娘』角色，完全沒想過會接到邀約演出酒店女子，不過我還是一口氣就答應了。」

我們接著問接到演出蘇慶儀蘇媽媽這個角色的當下有什麼樣的想法？此外，「酒店小姐」絕對是離楊謹華生活經驗很遠的角色，那麼我們同時也想問，對於離自己生活經驗很遠的角色又是如何飾演呢？

“具有灰色地帶感的角色很莫名地吸引我，能讓我產生更多的想像。”

楊謹華說她一看劇本讀到蘇媽媽這個角色時就很喜歡，原因有很大一部分是受這個角色亦不正亦不邪的灰色氣質給吸引。「我很喜歡蘇慶儀這個角色，但一剛開始讀劇本時很不能夠諒解蘇慶儀的行為與想法。但我本來就喜歡演充滿灰色地帶的角色。我平常的生活太過於規矩，對於具有灰色地帶感的角色就很莫名地吸引我，讓我感到有出口，能讓我產生更多的想像。」

接著，楊謹華與我們分享她都是怎麼詮釋她所扮演的角色。「基本上我扮演的角色都是離我自己的生活經驗很遠。在飾演蘇慶儀之前，我們有請真正的酒店小姐與媽媽桑分享她們的故事與經驗。我喜歡聽故事，聽完不同人的故事後會讓我產生很多想像，然後我再加以詮釋出來。當然在詮釋一個角色前，最重要的是看完劇本掌握整體的方向與主旨，然後加入年代背景考量。

比如要飾演《一把青》的師娘秦芊儀，我會聽那個時代的音樂，看那個時代的影片，試著知道那個時代的歌手有哪些，然後去讀那個時代的新聞。蒐集各方資訊理解時代背景後再去進入角色。另外，我還會從劇本提供的線索去建立出角色的經歷。當演員需要很大的想像力以及同理心，特別是同理心，才會喜歡這個角色，認同這個角色，才有辦法與角色共處。

以及現場其他演員與導演加給你的火花。自己充分準備好後，到了在拍攝現場，導演、演員、環境、故事，現場氛圍與其他演員對戲，自己扮演的角色的雛形才會出現。演員演戲都是以上全部加總，是一個團隊合作。我到後來發現我之所以喜歡演戲，是因為我喜歡團隊合作。演員雖然看似一個人獨自詮釋角色，但其實是團隊合作的結果，沒有其他人的努力，我演出的角色也不會成立。」

“我之所以喜歡演戲，是因為我喜歡團隊合作。沒有其他人的努力，我演出的角色也不會成立。”

接著我們就將話題轉到對於生活的規劃與想法，我們問對於四十歲階段的自己有沒有什麼期待，有沒有什麼計畫？以及有沒有什麼心境、喜好或價值觀上的轉變？楊謹華說她希望自己可以更優雅一點。「優雅並不只是表達於外在，優雅更多時候是內心的狀態。當問題來臨，要懂得如何處理、如何從容面對，甚至是到懂得放下，這就是優雅。二十幾歲時很多事是先做先衝再說，三十幾歲時希望更從容自在，四十歲時會期望自己更為優雅。我年輕時崇尚自由、外放與自在，現在的我會把『優雅』當做追求目標，讓心情不易受事情影響起伏波動，可以用笑容來面對考驗，在陌生環境中面對陌生人時也能夠有從容好表現。」楊謹華對於優雅的定義很明確，此外她也說優雅的狀態是需要時間的淬鍊，不是一蹴可幾。

順著優雅的話題，楊謹華聊到梅莉史翠普便是她崇拜與學習的對象，同時更是優雅的典範。「她敢言並且敢勇於追求自己生活，是一名勇敢的女性，她的態度很值得學習。我也希望能跟她一樣擁有長青的演藝資歷，而且不會因為在意自己的年齡而限縮了自己能扮演的角色類型。」

很肯定地，演戲跟優雅一樣都是需要時間的淬鍊。我們問楊謹華，隨著時間的演進，對於表演的想法是否有變化與差異？她說演員最大的養分就是生活經歷，而且隨時間會愈發成熟。「當演員就不要怕痛，盡可能嘗試人生的喜怒哀樂。人生可以更勇敢，痛就痛，開心就開心，難過就難過，把自己打開，把這些經歷收進來，這是演員最大的養分。以及要多跟自己相處，多問自己想要成為什麼樣的演員。在成為什麼樣的演員之前，過什麼樣的生活也很重要。演員不只是只有在工作上做調整，更需要的是在生活上、在人生上做調整。」

楊謹華告訴我們她曾有一段時間對於自己的演出表現相當鑽牛角尖，特別是從《敗犬女王》那段時間開始，而《一把青》那陣子特別嚴重，特別緊繃。「以前的我很追求完美，會在戲播出後拼命找自己的缺點。不只是演出，甚至連出席活動時都不容許自己講錯一句話或犯任何錯誤。那時真是把自己逼得很緊，忘了人本來就會犯錯。之後我才克服自己的心魔，別一直挑剔自己想追求完美。」

“開心就開心，難過就難過，當演員不要怕痛，要盡可能嘗試人生的喜怒哀樂。”

最後楊謹華與我們聊到平常最喜歡透過旅遊來讓自己放鬆與充電，同時她也與我們分享了一趟獨特的旅遊經驗，「那是一趟在美國為期十天的公路旅行。我跟我先生從德州一路開車到加拿大，沒有訂任何的飯店，開到哪就住到哪。我與先生還有公公、婆婆、我先生的哥哥與一隻大狗，就這樣踏上旅程。沒有一定要走的既定路線，自由探索隨性旅行。開到一座山，從山腳開到山上再從山上開回山腳，見證到一年四季的風景變化。雪景、山景、大草原、沒有盡頭的公路，一切都讓我感到震撼，眼前一切景物都美得像是一幅幅的畫。」

與先生如此愜意的相處，或許正如楊謹華與我們形容的她的婚姻生活，「婚姻就是生活中有了甜蜜陪伴的伴侶。做任何事說任何話，都有心有靈犀的另一半能夠一起討論，這是很難得的。夫妻除了是情侶外，最重要的也是知己與好友。」