淬鍊 風華｜Who Am I？

生命中的每一個時刻，我們都會問自己「Who Am I？」對我們的人生來說，這真的是一個大哉問，對Melody來說，也是如此。她的斜槓人生中，可以是「時尚媽咪」、作家、熱門Podcast節目主持人，但，這些身份似乎都不足以定義那個屬於「真實的她」的真實意義，而跳脫這些社會賦予的身份，Melody的真實面貌，又是如何？這次，我們希望脫去人們對Melody過去的既定印象，讓最「真實」的她詮釋自己，從而面對未知未來展現屬於自身獨立觀點，創造屬於自己的世代思維，也用自身的態度詮釋了她在不斷淬鍊中展現的力量，展現的美好風華。

PRODUCTION & WORDS GERSHWIN CHANG STYLING AILING TSAI STYLING ASSISTANCE KATERINA CHENG PHOTOGRAPHY OCEAN CHEN VIDEOGRAPHY AILING TSAI、KATERINA CHENG MAKE UP Elvi Yang HAIR Four hair-una

不得不說，Melody真的是最好的受訪者。她的思維有條理、談話有層次，更重要的是，她「很有想法」，而且，她也不吝於分享屬於自己的生命觀點：「我發現我的思考模式必須要靠說話來整合，我是一個很需要對話的人。」笑說自己很幸運地有「語言」這樣的工具，Melody說自己常常在感受到不確定的時候，就這樣「講一講」，就好像可以找到自己需要的答案了，「我很謝謝上帝，祂讓我可以用說話就能平復我的情緒，找到我要的方向。」說自己用語言釐清思緒，Melody說自己看很多書、寫日記，把自己的思考展開成有條理的語言與文字，讓自己得以看出自身思維是如何轉變的，「這樣，生命才會因此變得輕盈。」

身為公眾人物，其實並不容易。Melody出道二十年，在這樣一段歲月長河中，她看了不少外界人士對她這樣公眾人物的想像：「但生活是自己的，如果我要迎合公眾賦予我的形象，用一種『塑造的完美』來包裝我的生活，那是一種說謊，這樣的包裝，總有一天是要自己去面對的。」的確，人很容易迷失在自己塑造的完美之中，因為有的時候這種虛榮心會讓自己覺得自己「很漂亮」：「但事實上，這樣的漂亮從何而來？是從自己的付出而來的。」這樣的漂亮，可能來自於前一天晚上只吃優格來維持自己完美的體態，可能來自於前一天晚上不出門狂歡來養足第二天的精神，對Melody來說這都是自身的選擇，「因為我們都知道，要有收穫必須先付出，你不可能不付出就有獲得。」

但在心態上，付出並不是「犧牲」，Melody告訴我，如果當你覺得自己的付出並不是「很甘願」的時候，就會讓你覺得自己犧牲了什麼，但這樣的不甘願，其實也代表你現在的付出已經「不健康」了，「這時候，你就要思考：我這樣的付出，還值得嗎？」現代人的思維中，總還是覺得當一個女性當了妻子、當了媽媽後，似乎就需要對家庭多做出一些犧牲，這是從傳統社會思維中帶出的既定印象，但Melody覺得，這樣的犧牲其實並不健康，「現代人的責任，其實最重要的就是維持自己的身心健康，如果沒有照顧好自己，後面什麼成就其實都沒有意義了。」

接受真實的自己

為什麼說到這裡？Melody說這麼多年很多人都告訴你說要「愛自己」（尤其是對女生），這是我們從二十多歲就一直在說的，「但現在我覺得真正的愛自己，是讓自己的身心靈獲得平衡、重新整理自己。」Melody 告訴我，她在社會上「走跳」這麼多年，發現的最重要的認知是每個人的內心都有一個「百寶箱」，生活中所需的事物都在裡面，而這些，都是自己在生活中透過經歷，已經學會解決生命不同狀況的工具：「每個人面對不確定，心裡都會有不安，這些工具就是填補你的不安、讓自己的腦袋靜下來的方法。」對她來說，因為只有心靜，自己的心才有辦法填進新的東西，因為在現今世代中人們最大的「疏忽」，就是不知道如何真正認識自己（「因為很多人都覺得從別人眼中的你就是真實的自己。」），但如何去尋找真正的自己？這仍是個大哉問，「這需要做很多功課，而且做這些功課的時候有時會讓你很痛苦，但這是有意義的。」

Melody告訴我，如果自己無法先去接受自身的真實，就無法建立對他人的同理心：「我們對自己其實是最苛刻的，我常常必須面對鏡子告訴自己：你很好，因為自己腦子裡總會有個聲音總會告訴自己『你不夠好』、『你不夠努力』、『你不夠成功』，你要怎麼去平衡這種對自己苛刻的聲音？」的確，我們的教育告訴自己要謙虛、不能驕傲，但說實在話也不能沒有自信，「所以這對我來說是每天的功課，要做一些事情讓自己的心靈純淨，這是很重要的。」沒有自信，讓自己會有不確定感，Melody自承自己也是很沒有安全感的人，「當面對不確定感時，我也會很緊張，但我知道，我只能面對它，才有機會度過這樣的不確定感，進到人生的下一階段。」

當然，潛意識裡總還是會想要「壓著那個不確定」帶來的焦慮，但如果你試圖埋沒它，焦慮也不會不見，當壓不住時就會再次浮上檯面，所以，「要怎麼去接受它？」與「又可以怎麼調整？」成為Melody面對不確定時，對自己的忠告：「把不確定化為動力，是需要時間的、是需要方法的，但是一定要找出自己的方法。」對她來說「生命」是美麗的，你當然不能會知道每次的挑戰會面對什麼樣的情境，所以如果把這些負面情緒壓抑住，當自己就無法體會那個「最真實」的狀況，其實是可惜的，因為這樣的淬煉，是讓生命更有價值的重要「磨練」（甚至是磨難）：「這樣的不確定可能一點都不漂亮，跟以前的你的想像完全不一樣，但那是最真實的，而且你會從中找到你真正想要找到的答案。」

當然，一個人面對這些磨練時，絕對是害怕的情緒多於一切，但Melody卻覺得，自己並不在乎把這些屬於自身的「不完美」攤開來給大家看，「我沒有辦法假裝，因為你不可能每天都正能量，但當我站出來時得到大家的回應，卻是我前進很重要的動力。」所以，她笑說很多人會問她為什麼在公眾領域中，自己仍然能誠實地面對自我：「因為我覺得，我身邊是有支持的力量，我需要吸取這樣正面的能量，這是一種相互碰撞而後持續前進的力量，這是我的動力。」

喜歡最初的天真

笑說自己在剛出道時根本沒有想過未來的自己會是什麼樣子，但Melody覺得現在回顧二十年前的自己，還是很喜歡當初那樣的「天真」：「你對未來的幻想、對自己的事業跟對自己的期許，都會是在一個非常可以說是『粉紅泡泡』、或者說是『很夢幻』的一個狀態。」當然後來的自己可能風光，也可能未如己意，但就是因為生命中很多意想不到的情況，讓現實更有「深度」：「就像這三年，你會發現自己從來沒有想過，這樣的疾病可以對人類生活造成這麼大影響的巨變，這完全改變了我們對世界、對時空與對關係的習以為常，這是過去的世界完全沒有辦法想像的。」過去我們的長輩總說要「惜福」，因為「比上不足、比下有餘」，對Melody來說，這的確是智慧之語，但如果真的不往上「比」，是不會知道追求的意義的：「有追求，絕對是應該的，人想進步、想挑戰、想要level up是應該的吧！這是人生的一部分。」

Melody說自己這二十年走了如此一遭（「看了花花世界，挑戰了很多人家認為是『mission impossible』的事。」）或許有得有失，但並不代表這樣的經歷是沒有意義的：「這些經歷是我生命的重要歷程，也在我的靈魂裡留下了痕跡，對我來說，與其跟他人炫耀這樣的經歷，還不如仔細梳理這些歷程帶給我的收穫，以及經歷這些事情讓我獲得的成就感。」每個人的選擇不同，但Melody覺得，她不但很喜歡現在現在的自己，也喜歡那個當初「很簡單」、「很粗心」的「我」：「經歷這些，讓我有很多不同的體悟，創造了很不同的角色與生活，把這些我獲得的想法帶到書中、節目中，我做的，其實就是分享。」她笑說對自己來說，這些想法不一定就是「對」的，但至少分享了她面對人生的觀點，「如果這些我經歷的過程可以讓人們獲得些啟發，這就是種正向的循環。」

二十二歲隻身來到台灣的她，在台灣的生活可以說是「從零開始的」完完全全的挑戰，對Melody來說，這樣的「衝勁」是傻氣？還是勇氣？「我也分不清楚。」但現在回想，這樣的衝勁或許是一種天真，因為你不知道怕，你才會願意、允許自己做一些挑戰：「當經歷過三十歲、四十歲，我的腦海中常常會有高低起伏的狀況，我不是一個會害怕跟大家表白我的『低潮』、『不確定』以及『不完美』，也就是因為這樣探索自己內心的恐懼，讓我覺得自己面對真正的自我時，其實是會害怕的。」她覺得這是自己很正常的心態，如果在面對自己時還要包裝自己，要讓自己看起來很完美，就有些太多了，但「趨於完美」的自我期許，還是正面的想像，「所以我希望我一步一步走來，可以體悟那個屬於『我的真誠』的過程；確實，我不在乎這樣的真實被人看見，即使這樣的真實沒有人要接受，我也覺得很ok。」

Melody覺得生命中最美的地方，就是來自於「自身的不完美」，這樣的不完美其實造就了自身的個性，「如果有真正的『完美』，那就不好玩了。」人生真正好玩的事情，對Melody來說其實是面對這些屬於自己的不完美，這是種屬於生命自身的「呼吸」與「能量的釋放」，讓她覺得現在的自己自面對的「每一個當下」，都讓她很享受這樣的關係，「因為這樣的喜怒哀樂其實才是真正的自己，面對這樣的自己才是真正的快樂，這種感動是完全不一樣的，完全不能用言語形容的，這是人生的美好。」的確，這是一種自在的風華，也在Melody二十年的努力歲月中，似乎有些輕盈地悠然展現……