獨特 創造價值 MIX LIFE, MATCH STYLE｜獨家專訪金光鐘錶總經理龔家賢

就商業行為來說，你會期待績效與利潤極大化，但在金光鐘錶總經理龔家賢的眼中，卻認為深度的互動才是與愛錶人持續對話的不二法門，而他也願意透過不同形式與管道，來向對腕錶世界好奇的人們分享他眼中有趣的世界與觀點。

「我剛入行時，對錶都不是很熟，而且什麼功能或者是長相常常都對不上，乾脆用畫的。」為了這一次訪問，龔家賢笑說他特別把二十多年前剛入行時的筆記本找出來「回味」一下過去的歷程，看著筆記本上以代針筆細細描繪的精品腕錶的輪廓與非常「製圖師」風格的註記文字，我也乾脆捨棄了最初想要發問的問題，從這一系列的「筆記」開始聊起，而這樣「跳 tone」的對話狀態在金光鐘錶 Mix & Match 概念店上演看似有趣，但細細地體會當中奧妙又似乎沒有這麼突兀了。

在古早我們認知「設計名門」的復興視覺傳達畢業的龔家賢，說自己進入鐘錶領域是在 1997 年，一下進入具體而微的精密機械工藝領域，是有些「進入障礙」的：「所以，如果記不起來經典品牌的錶款或特色，我就用我最熟悉的方式—用描繪的方式來刺激自己的記憶。」一邊跟我分享並感嘆「你看！舊款的 PP 錶真美呀！」的他，說自己是用最土法煉鋼—看著鐘錶雜誌或者是店裡進的錶款，一筆一筆「慢慢看、慢慢畫」—的方式，來讓自己熟悉鐘錶世界的奧妙。笑說當初回到家族企業，其實「可以主導店裡的櫥窗規劃」是給他最大的吸引力：「我以前很喜歡去逛中興百貨，看著就像是藝術創作的櫥窗，每一個櫥窗都像是一幅畫，會讓你想停下來品味一番。」笑說自己當初根本對腕錶一竅不通的他，只因為可以「設計櫥窗擺設與規劃」而回到鐘錶業，但龔家賢在這裡找到了屬於自己的歸屬感，「因為我發現，其實腕錶不是只是一個單純的計時器而已，它還代表了人們對於時間與記憶的珍惜。」

說自己進入鐘錶業的期待與可能一般接手家族企業的二代想像不同，龔家賢覺得自己可能就因為與傳統錶業的「格格不入」反而創造了與眾不同的想像，「1990 年代末期，那時鐘錶品牌還沒有直營店與概念店的想法，鐘錶店所販賣的品項很雜，從眼鏡、名筆、打火機到各種有趣的品類都可以在店裡見到，那個重視『坪效』的時代期待的就是在最有限的空間中展示最多的品項，但其實促銷的方式只是腕錶的價格是否優惠，而不是討論腕錶的價值。」他反其道而行透過設計的角度出發，與消費者重新探討屬於腕錶的內在價值，「這是一種深度的互動與溝通，讓愛錶人從瞭解腕錶的工藝、思維與品牌精神出發，建構出腕錶不只是商品，而是精密工藝的結晶。」龔家賢率先透過裝置佈置與活動的方式吸引不同領域的愛好者進入腕錶領域，像是早期利用帆船與骷顱士兵公仔設計崑崙錶的海軍上將系列櫥窗裝置來展現品牌意象，其實在某方面也加深了消費者對於系列錶款印象的連結，甚至有愛錶人是因為這些櫥窗裝置設計而開始關注系列錶款，「有客人會問我：『如果我買這支錶，你可不可以把那個佈置也一起給我？』對我來說，這就是最好的肯定！」大笑聲中，龔家賢覺得自己的「創作」算是成功地讓品牌的概念傳達給大眾，對他來說，這雖然與過去傳統錶商的思維有些南轅北轍，但也讓品牌認知到鐘錶代理商其實除了銷售之外，也可以展現不一樣的面目。

龔家賢說，Mix & Match 其實在試圖塑造「腕錶不是有距離感的物品，而是生活風格展現」的意象，「對我來說，腕錶可以是成年人的『玩具』，因為現況下腕錶該有的功能，智慧型手機都可以替代，你為什麼會花錢買一支自己喜歡的腕錶？追根究底，原因就是因為它被你賦予了不一樣的任務或目的。」而這個任務或目的所代表的意義，其實也展現在龔家賢兩隻手腕上所戴的不同錶款所呈現的思維—他的右腕上戴著他平常配戴的機械錶，對他來說這是屬於「生活品味」的面向：「很多人覺得機械錶是屬於個人品味的象徵，它代表了你的生活態度，也代表你追求的態度，很多人會覺得一支腕錶小小的空間中怎麼可以塞得下三百多個零件，這是一種精緻工藝，也代表一個人追逐極致的態度。」他說對於愛錶人來說，「極致」這件事都有談不完的話題，「我們可以從這些層面得到很多新的觸發，甚至對人生的歷練都可以在此間有所體悟（「這實在很厲害。」他大笑）；而左腕戴的則是近幾年鐘錶品牌都在積極開發的智慧錶，也是屬於他的「功能性」面向，龔家賢笑說，其實這也是屬於他個人的 Mix & Match，「在現在生活上，智慧錶可以給我最完整的輔助，除了它跟智慧手機的連結可以提醒我不要忘記的事物；另外，對於一個會運動的人來說，累積一些數據在智慧錶上，其實也是一個「功課」，更像是一種挑戰。」他笑說對很多人來說智慧錶只是玩具的原因，其實因為人們沒有極致地發揮它的功能，「當你用到淋漓盡致的時候，你的身體會讓你感受到擁有這支錶的差別。」

笑稱自己是「功能性」導向的人，龔家賢手上的兩支錶也代表他在意的不同面向，「我覺得我自己是喜歡嘗試不同領域事物的人，當然這樣的人會是有的時候對某些事情五分鐘熱度，但是我還是會對我喜愛的事情相當忠實。」所以他覺得自己「雖然可能仍然是五分鐘熱度」，但卻是「循環式的五分鐘熱度」：「這樣說來，我對於是好的忠誠度相當地高（笑）！」這是屬於他自己的 Mix & Match，所以他不但可以跟五歲的小朋友聊卡通、漫畫、公仔，而面對四、五十歲的成人也有不同程度、深度的話題可以對話，「而且，我很喜歡令我著迷的事情。」龔家賢會在看到自己喜歡的事物時，會停下腳步慢慢地欣賞，「當然我不會刻意地想要去擁有它，但當你看著看著就很專注地著迷下去，我覺得，這就是很精彩的瞬間。」Mix & Match 也代表這樣的想望，它突破了傳統鐘錶行業的框架和樣態，展現屬於自己的獨特，這也是屬於龔家賢本人的個性，「所以，我也希望可以這樣一直獨特下去。」