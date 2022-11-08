留白 蛻變｜Retrospective Evolution

曾之喬這幾年，似乎一直在創造屬於自身不一樣的想像，這種甘之如飴地面對挑戰的思維，似乎已成為其生命中不可或缺的元素；近年來一直都有不錯的表現的她，在各種不同的嘗試中，試著展現出最好、最全方位的自己，但跳脫螢光幕的她，卻返璞歸真地成為五光十色中的「留白」，也讓她得以展現屬於自身的的獨特個性；「白色」代表著「無限可能」，就好像一張白紙，當你折出一道痕跡，紙張會有皺折，從不同角度檢視，會看見光影在紙上的變化，於是對我們來說，「留白」是曾之喬最迷人的姿態，也是她在自身多元演藝生涯中，勇於創造自己屬於個性的返璞歸真。

PRODUCTION/WORDS GERSHWIN CHANG STYLING AILING TSAI STYLING ASSISTANCE KATERINA CHENG PHOTOGRAPHY CHIANG MING SHIH VIDEOGRAPHY KATERINA CHENG MAKE UP CLAIRE CHENG (21克拉工作室） HAIR @131sandy @hchairculturetaiwan

距離上次與曾之喬見面，已經整整兩年了，而問起她這兩年間的轉變，她笑了，「我變得比較沒有這麼急了。」的確，這次見到曾之喬，她仍然專業，在鏡頭前仍然充滿氣勢，但觀景窗裡的她卻多了一絲從容，也隱隱約約地展現了更多的俏皮，對我們來說，這是觀看曾之喬的新視角。她，的確相較於過去，步調放慢了許多，而曾之喬也告訴我，這兩年的調整，其實也讓她從不一樣的視角來觀看曾之喬這個人，「我知道這兩年其實是我的關鍵年。」這樣的調整來自於「一種強烈的直覺，不管是情緒或身體」，曾之喬在這一段時間告訴自己必須「稍微慢下來」，「這對我來說，是一種放電。」

曾之喬在我們眼中，一直是充滿拚勁的人，兩年前我形容她的人生是接駁式體驗，我們好像才意識到她開始涉獵一個領域，一下子她又前進到不知道哪裡去了，或許用「瞻之在前，忽焉在後」形容有點過頭，但這個「過頭」似乎也與曾之喬的拚勁有些雷同。但，現在的她卻有些不太一樣了，以曾之喬自己的形容詞叫「放電」（「也是一種『大排毒』啦！我跟你說！」），是一種過於緊繃的生活的重新啟動，「這個過程，讓我『鬆開』很多。」過去的「過於緊繃」來自於自己的執著，也來自於外界對她的期望，但是跳脫了這些，曾之喬開始了一項學習，學習如何在生活中「收放自如」，「過去工作時，我每次休假的時候，只要在家裡倒著，我的頭就會很痛；我問過醫師這是不是我身體的警訊或是什麼的，他們都說沒有，應該就是我的身體知道今天總算可以『放鬆』，所以就開始排毒、排出那些負能量跟很多不必要的東西。」

游刃有餘

曾之喬說，那時忙到連身體都知道「排毒」都要很拚，那樣的緊繃與不舒服，其實某方面就是來自於自己的過度執著，但兩年後的今天，「鬆開」的曾之喬反而有很多的游刃有餘，當沒有賦予自己極端的期望與過度讓自己背負沈重的責任時，她反而發現自己所展現出來的成果卻是更自在、更自然（「也更漂亮了！」哈哈大笑中，曾之喬又突然展現了她的小調皮），「這很像在吃中藥調身體，會有人家說的『暝炫』反應，那個身體在一開好轉時會有不舒服的的狀態，但其實後來愈來愈自在。」確實，曾之喬跟我說在之前經歷了將近一年多不知道「怎麼會這樣」的狀態，但在更從容不迫之後，其實自己也還蠻謝謝能在這樣的時刻，沒有勉強自己活得跟以前那樣很「ㄍㄧㄣ」的狀態（「那種好像很陽光但是壓力不小的日子，其實有些辛苦；現在的我，覺得好像真的有一種撥雲見日的感覺。」）有一個新生的自己，就有一種「喔！我好像又長大一點了」的感覺。

這樣的調適，曾之喬稱為是「痛苦並快樂著」的哲學狀態，「但是我不會去阻擋這個痛苦的感覺進入我的心裡，這是正常的，因為不會有人永遠都是正面陽光的（『那太假，太噁心了！（笑）』）。」她說自己是個「身心並進」的人，而這兩年給自己非常的大量的獨處狀態下，其實反而讓自己找到了身心平衡的有趣觀點：「現在我每週都會盡量給我自己一個『絕對獨處日』，這一天我完全放空所有事情，想去哪裡就去哪裡，想要做什麼就去做什麼，這一天我就是給自己的一個禮物。」曾之喬還特別跟我強調這個「絕對喔！」，想必這樣的獨處，對她來說非常重要：「後來我就發現，其實我確實是需要休息、放電的，因為我平常接觸的人事物實在是太多了，所以這個「絕對獨處日」對我來說就很重要。」對她來說，這樣的「絕對獨處」是全面性的身心調整（「從作息、運動到飲食，通通都調。」），其實並不只是個小轉變，「於是，我好像就在獨處中，稍微長大了一點點。」

但這樣的「長大」，並不是曾之喬的再度社會化，反而卻是另一種返璞歸真，讓她重新找回了內心的純真。這樣的自覺，來自於一次讓她震撼的課程體驗—在疫情最嚴重的那一段時間，曾之喬透過線上教學學習精油課程，一次透過精油與內心對話的體驗，卻讓她重新認識了自己：「這是一個叫做『精油抓周』的體驗，老師說如果你用非慣用手去盲選三支精油，選出來的精油就代表植物利用這些香氣在告訴你一些訊息。」尤其是那第一次第一支選出的精油，它代表的意義其實就是本身的「自我」，那一天，曾之喬抽到那代表她的精油，是「甜橙」：「一直以為我是一個比較綠葉調或是木質調的人，所以抽到的應該是比較沈穩、安靜的木質調香氣，結果我的第一支精油竟然是甜橙這樣果實系的香氣。」老師告訴她，果實系的精油，潛意識的角色其實就是個「小孩子」，這讓從剛出道就告訴自己「要成熟、要懂事」的曾之喬重新認識了自己：「老師告訴我，我的內在其實就是一個太陽，是一個無憂無慮的小孩，我的存在就會讓身邊的人很開心、很有希望。」這段對話，其實在某些方面，讓曾之喬找回了她最放鬆的狀態。

曾之喬說私底下的自己其實很「皮」，愛做一些沒有人看得懂的小事情、小動作，只有跟自己很熟稔的朋友，才會知道她的這一面，曾之喬稱這是自己的「小頑皮」樣貌：「就是那種走在路上，會跟太陽說話、會跟樹說話、會跟昆蟲說話，我就是這種人，在這種狀態下，我就是那個最放鬆的時刻，其實是那個樣子的。」那段與精油課程老師的對話，曾之喬點醒了自己，其實自己並不是那個她以為很「社會化」、很「成熟」的曾之喬，「那一刻，我知道我的狀態其實是受傷了，因為我ㄍㄧㄣ太久，ㄍㄧㄣ到我把所有的自己都奉獻出去了。」老師告訴她，她其實沒有必要一直想著如何去照顧他人，反而應該是好好照顧自己才是最重要的，「受傷了，其實沒有太大的關係。」

返璞歸真

找到自己心中的那個小孩，曾之喬的確開始梳理她內心小孩的需要，「我知道他很想玩，但是我沒有機會讓他好好地玩一場，所以這兩年，我讓他玩得非～常～多～」她那拉長的音調讓我覺得，曾之喬心中那個小孩，真的是解脫束縛了：「我連手機遊戲都玩到high，現在我的同事看到我，都會覺得：『我認識你十年，我沒看過你這樣玩遊戲的！』」曾之喬像獻寶一樣，跟我分享她最近很「瘋」的遊戲—《熊大農場》（玩到朋友都笑她這樣的玩法，是不是希望遊戲找她代言），對她來說，迷戀著樣的遊戲其實是件很有童趣的事，因為這樣的遊戲把自己帶回了一個「玩樂是不需要罪惡感」的狀態：「我跟你說，現在我的農場很漂亮，我每天看著裡面的人物走來走去就覺得好療癒！」在這樣的狀態與笑聲中，你可以確信那曾之喬內在的小孩正在跟你說話，「所以後來我想想，之前的我總是對那個小孩說：『你要懂事，你不要隨便調皮。』但走過這些年，我發現最有智慧、最懂事的，其實可能是那個小孩子，那樣的返璞歸真，其實反而能讓我更開心地面對生活與面對工作。」

當誠實地面對自己內在的狀態，曾之喬知道自己蛻變了，知道自己因為內在的那個小孩，面對生活中的風風雨雨，其實也都沒有什麼了，「過去我總覺得，我內心裡那個想要搞怪的心態是不是在搗蛋？但現在的我開始明白，我內心裡的小孩子其實並不是個搗蛋鬼，只是不要讓我的生活與工作讓我感到無聊的有趣想像。」曾之喬出道近二十年，其實面臨過不少艱苦與殘忍的時刻，她現在才認知到在這面對這些時刻時，自己並沒有受太多傷的原因，其實可能是那個內在的小孩在保護自己，「因為他讓一切的狀況變得好玩、好笑，讓我感到『有夠滑稽！』的當下，讓我找到自己的情緒出口、找到對的角度去看待這些事情。」

曾之喬發現這個內在的小孩對自己的意義，其實遠遠於自身的想像，「很多時候，過去的我覺得他不該出來的時候，他的出現反而是確實活絡了一切，所以現在的我，很喜歡他。」現在，「成人曾之喬」與「小孩曾之喬」之間的關係，在曾之喬眼中是愈來愈平衡，他告訴我有個很瞭解曾之喬的好朋友，之前總覺得她有個「老靈魂」：「但最近他跟我說『你的老靈魂好像老到一個新的境界，變成了老頑童。』」笑說這是「返老還童」，曾之喬覺得這真是最瞭解自己的朋友，才能看到屬於她的改變。

出道即將邁入二十年，回想那個2003年的自己，曾之喬說自己一直都是很急的小女生，因為那個剛進入演藝圈的小女生，看到身邊所面對的人們都是「高手」，所以壓力山大的她總是急切地想要「用力的努力」，來不負自己好不容易獲得的機會，「那時，很多人會覺得『為什麼是曾之喬？』，這樣的問題，也會讓我更急切地想要證明自己。」現在的她逐漸懂得那時的自己並不是因為好勝，急切地想要成為「人生勝利組」，而是希望自己可以成為可以影響他人的正面力量，而也是因為這樣的企圖心讓自己內心的那個小孩不斷地受傷，「現在的我知道跟我內心的小孩對話，我知道他會哭、會生氣的原因，那是因為我沒有好好地保護他，這是我的不成熟。」「成熟」這件事對現在的曾之喬來說，並不是過去的她眼中的「社會化」，而是在自己面對生活中的點點滴滴的同時，穩健地與內心對話，確知自己的需要，進而去更欣賞自己的內在，瞭解自己的期待。

兩年前的訪問，我問了曾之喬「喜歡現在的自己嗎」？當時的她給我的回答，是說「雖然不是那麼的足以讓人自豪，但我喜歡我現在的狀態。」這個問題在兩年後，她的回答帶著更多的從容：「不管是高峰還是低谷，我喜歡這樣的自己。」他笑說自己仍希望能透過自身的影響力來跟大家分享正面的力量，但曾之喬已沒有那麼急切的企圖心，她很健康地面對自己，與自身內在的小孩子相視而笑……