糖話生醫黃韻如化藥丸為糖果，入圍卡地亞「靈思湧動女性創業家獎」

2021 年卡地亞「靈思湧動女性創業家獎」入圍名單終於公布了。就在今年，來自台灣的黃韻如（ Corina Huang ）代表糖話生醫（ Boncha Boncha ）入圍2021 年「靈思湧動女性創業家獎」，研發高吸收率的糖果膠囊保健品，專為無法吞服傳統藥丸者設計，為未來世代打造更美好的世界。

自 2006 年以來，卡地亞「靈思湧動女性創業家獎」（ Cartier Women’s Initiative ）持續幫助女性發揮最大潛能，除了表揚傑出成就，也提供財務、社會與人力資本等必要支援，協助企業發展並培養領導能力。只要企業由女性經營或所有，並遵循聯合國永續發展目標，致力為社會帶來顯著且永續的改變，不論國家或產業均可申請此獎項，彰顯卡地亞聲援女性以創業發揮影響力並造福社會的承諾。

「一直以來，女性帶領卡地亞前進，也帶來無窮啟發，對品牌來說至關重要。在如此艱困的時刻，女性展現出不向逆境低頭的韌性，同時提出具體的長期解決方案，不只為自己，也為社會和全世界，這種精神更是值得尊敬。能夠從旁協助女性突破限制，打造更美好、更公平的世界，我們深感榮幸與驕傲。」— 卡地亞國際首席執行官 Cyrille Vigneron

卡地亞「靈思湧動女性創業家獎」從創立至今已協助來自全球 59 個國家、超過 260 位具潛力的女性創業家，總計贊助逾 400 萬美元的企業發展資金。為進一步擴大計畫影響力並與趨勢連動，今年新設立「科學與科技先鋒獎」（ Science & Technology Pioneer Award ）。因此，除了既有的 7 個地區獎項之外，還將表揚引領科學與科技創新的 3 位女性創業家。此獎項開放全球各行各業女性申請，將評選利用獨特、受保護或難以複製的先進科技或科學進展，所開發的破壞式創新解決方案。今年的 24 位入圍者是從分布於 142 國 的 876 位申請人中脫穎而出，也是首次有來自馬利、伊拉克與緬甸的女性影響力創業家入圍。這 24 人分別是 7 個地區以及「科學與技術先鋒獎」的前三名。

在面臨前所未見的挑戰之際,卡地亞有責任保護團隊成員、合作夥伴與計畫參與者的安全，8 位得獎者名單將在 2021 年 5 月 26 日於線上頒獎典禮中宣布。為期一週的「漣漪效應」（ Ripple Effect ）數位活動也將隨著典禮結束劃下句點。頒獎典禮之前，將先於 2021 年 5 月 24 日至 25 日舉辦同以「漣漪效應」為題的虛擬大會，邀請卡地亞全球總裁暨首席執行長西里爾‧維聶隆（ Cyrille Vigneron ）等多位貴賓、業界領袖和品牌好友發表演講,探討如何攜手推動改變並幫助具影響力的女性創業家展翅高飛,進而為未來世代打造更美好的世界。