純萃生活哲旅｜專訪 Aesop 亞洲區總經理 Frederic Seiller

廣受專業美容編輯們一致青睞的品牌之一就是 Aesop。沒有誇大與華麗的廣告手法與網路行銷仍廣受青睞。透過視訊很難得專訪到 Aesop 亞太區的總經理弗雷德里克・塞耶（Frederic Seiller，以下簡稱 Frederic），聆聽他漫談一個保養品牌令人欽羨的「生活」與「管理」哲學。



Frederic 自 2016 年起擔任 Aesop 亞洲區總經理前，就已經在其他運動與時尚品牌累積了非常豐富的銷售經驗。Aesop 關注的不只是在賣保養品這回事，而是想要傳達對環境友善、生活平衡的對策反芻到產品本身的質地。相信一切美好都出自於正念思考 ：「居家防疫期間或許我們少了些自由但也多出了更多難得的居家時光。受惠於此、作息變正常了，身體變健康了、多出時間做自己喜歡的事像是看書、健身、收納居家更舒適、甚至透過充裕的保養與睡眠皮膚也變好了。」Frederic 相信這些美好的正向價值觀就是 Aesop 一直想要傳遞的精神。

出生於法國，在斯特拉斯堡歐洲高等商學院（Business School IECS）獲得碩士學位，專攻市場行銷和銷售。常駐香港的 Frederic 管理 Aesop 整個大亞洲地區的商業發展、零售營運、市場行銷和培訓。談到他自己在加入Aesop 時的當下感觸：「這個決定是文化和職涯完美契合的結果。當你自己的價值觀與公司一致時,你自然就產生一切動力。」

Frederic Seiller 任職期間,開展了多項工作，包括增加亞洲區概念店數量、改進亞洲區網上零售體驗、與亞洲地區志同道合的文化組織或人士建立夥伴關係。對品牌理念與精神娓娓道來如同一位說書人。而 Aesop 不虧是保養界的文青，翻開厚厚一本 Aesop 這本許多室內設計師奉為圭臬的靈感雞湯、甚至書籍本身就是一只藝術陳列品。透過書中圖文，彷彿歷經一段精心現代禪、寧靜與冥想的生活哲旅。而他持續在晨間維持靜坐的習慣已經好幾年了。「晨間靜坐對我來說都是每天新的開始、拋開工作與任何複雜的思緒、藉由新一段純粹與自己對話的時光,當重返時常常能看到許多事物全新的角度。」就連在旅行也都保持靜坐的習慣的他，利用這段淨空的時光換來清明的思緒。很意外的，靜坐為我帶來的好處竟然是人際間的溝通更加順暢更專注、容易把思緒傳遞出去，身心靈真正的開朗、健康。

Frederic 也喜歡一邊運動、一邊聽 Podcast 獲得新知。Keep learning 可以刷新焦慮重拾自信！除此之外他也熱愛閱讀，旅行經歷豐富。如果可以出國旅行，Frederic 最希望「回家」，他的家鄉布列塔尼。「算算已經有兩年沒有回法國老家了，很懷念那裏的藍天、如寶石般閃耀的陽光與海水、回家旅行似乎是個不錯的 idea！之後希望能巡迴亞洲到日本、韓國、台灣、澳門、新加坡、馬來西亞和泰國看看同事們、再重溫當地文化。

不隨波逐流、以純植守護率先前衛地將面膜、香水結合音樂來豐盈感官，讓人印象深刻；旅行對 Aesop 來說一直非常核心的創作元素，一如 Othertopias 全系列香水帶我思緒微旅行、自由馳聘，期待自由遨翔時⋯