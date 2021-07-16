維持穩定再出發 PANDEMIC PREVENTION CAMPAIGN｜專訪新光醫院副院長洪子仁

一年多過去了，COVID-19 仍在，而且更變化多端，讓台灣在近期進入三級警戒，而我們的生活也跟著改變了，當 WFH 已經成為生活常態的一部分，我們該如何保護自己？讓我們聽聽公衛專家—新光醫院副院長洪子仁教我們如何在疫情新生活下保護自己。

相較於這一個月大家都在家工作，洪子仁卻是更忙碌了。去年一年，台灣其實在某個層面上可以說是平安走完了防疫的上半場，但防疫的「日常」也已經改變了你我的生活方式，洗手、酒精、社交距離與口罩似乎已成為我們現在日常的基本「配備」，而台灣也在 2020 年打了一場漂亮的防疫先期作戰。但在 2021 的現在，疫情的變化又趨於詭譎，在上半年從衛福部桃園醫院的院內感染開始，到桃園、萬華、苗栗乃至於近期屏東的群聚感染，看起來整體抗疫的狀況似乎沒有過去台灣人眼中的那樣簡單，「病毒不停在進化，我們現在面對的病毒，傳播能力比起去年同期的病毒株已經完全不一樣。」

國內疫情爆發後，全台自 5 月 19 日進入三級警戒，指揮中心指揮官陳時中也宣布三級警戒延長至 7 月中旬。洪子仁說，在去年很多次危機中台灣彷彿有「護國防護罩」，「不過今年可能不會這麼好運了，因為變異過後的病毒株傳播力更強大。」他認為或許因為去年的優勢讓台灣人輕忽了這一波疫情的新變化，而病毒的「變種」與「進化」也讓過去奏效的防堵機制差點破功，COVID-19 更強大的破壞力與感染力讓過去台灣靠「邊境封鎖」加上「居家檢疫」的舊法已然失效，而面對全台遍地開花的變種病毒，目前只剩下兩個方法 —「提高採檢量能」以儘速找出所有隱形確診者，同時「提升疫苗施打量能」朝群體免疫的目標邁進，才是根本解決之道。

洪子仁說，去年 9 月時英國變種病毒剛在英國肆虐，那時感染者比例為 7%，但到了 12 月，比例迅速激增至五成，當時每天都有 2 萬多人確診，逼得英國只好宣布封城，一個月後疫情好轉而解封，沒想到再次反彈，演變成一天確診高達 6 萬多人，隨著疫苗施打，疫情才穩定控制住，顯示疫苗的確是這場戰役中的重要戰略物資。

但外傳施打疫苗的風險，是不是我們該在意的變維持穩定再出發數？洪子仁的答案很直接：「我們看國外的報告就可以發現，其實不管打什麼疫苗，都會有人因為不同原因過世，但目前的報告中還沒有出現死亡與施打疫苗有直接因果關係，不過，打完之後出現極為罕見的副作用仍然有可能發生，這是的確有百萬分之五到十的風險。」他

承認副作用確實是有的，但不論打哪一種疫苗，風險程度從國外報告看起來差異不大，沒有一支疫苗出來的報告是百分之百沒有副作用的，「不過，施打疫苗的目的本來就不是要保護你百分之百不會發病，重點是讓你對病毒產生抵抗力，以降低發展成重症而死亡的風險。」

從過去歷史經驗來看，冠狀病毒與人類的互動關係由 SARS、MERS 到 COVID-19，冠狀病毒引起的人類疾病，致死率的確有呈現明顯的下降，而人對人的傳染力顯著上升的態勢，這種逐漸「流行感冒」化的趨勢，洪子仁認為我們必須考慮未來長期與 COVID-19 相處的可能性，為了確保人民的健康，一個國家最好要有快篩試劑、抗病毒藥物與疫苗，這應該是面對 COVID-19 最重要的戰略物資，而這些是政府責無旁貸的責任，至於一般人，除了維持過去勤洗手、戴口罩、維持安全社交距離的基本習慣外，生活作息正常、勤運動都是強化自身免疫力的不二法門，一層一層地強化保護，捍衛自身的健康，再加上普及性的疫苗施打，「保護自己，提高自身與群體的抵抗力，才是根本之道。」