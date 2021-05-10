美好生活的傳播者 THE COURIER

李依靜將在外培養的美感與珠寶知識帶回台灣，創立了 Caridi 珠寶品牌，並秉持十一奉獻精神，在精進自己的同時回饋社會，傳遞美好生活模式。

我們與李依靜相約在 Caridi 敦南旗艦店碰面，坐落在蓊鬱林蔭大道的店舖洋溢著與其他建築物不同的異國風情，迎接我們的品牌創辦人李依靜更是爽朗熱情。她說Caridi 源自於義大利合作夥伴母家貴族的姓氏，透過寶石礦業家族三代流傳的工藝，她期望可以以性價比更高的方式將歐洲貴族的生活模式與不一樣的眼界帶進台灣。

而說起她踏進珠寶產業的淵源，李依靜表示一切都是意料之外的驚喜。當年，24 歲的她原本要準備前往瑞士攻讀飯店管理，卻在一次偶然的碰面與香港珠寶公司搭上線，繼而獲得工作機會。熱愛挑戰的她也決定激勵自己到香港歷練，她說:「香港的職場文化大大震撼了我，因為地狹人稠，資源非常稀少，在那裡，每個人為了提升生活品質，不錯過任何表現機會，競爭十分激烈。」李依靜將在香港工作的三年光陰比喻成背水一戰，可見其艱辛程度。

不過，李依靜也認為正是如此高壓的環境造就了現在的她，找到人生的方向與熱情。「我非常享受珠寶產業的工作環境，我不僅從頭開始學習各種珠寶知識，並了解到何謂高端服務與其細節。」李依靜更憑藉她的工作特性，經常接觸到華美的珠寶以及財力雄厚的客戶，「這是我工作多年來的心得:不要讓貧窮限制你的想像力。時尚精品產業，尤其是珠寶，是一張高端生活的門票。」

她分享有次去拜訪杜拜的客戶，明明身在沙漠，室內的溫度卻像冬天一樣寒冷。一問之下她才知道原來是客戶的夫人喜歡穿皮草，所以特意將空調設定如此低溫。在常人看來這個故事聽起來不可思議，甚至有點不合常理，不過卻是地球上有些人們實際生活的一種模式。

富裕的生活與環境刺激了李依靜想過好生活的動力，她也決定將美好的生活模式帶進台灣並創辦自己的珠寶品牌 Caridi，同步引入世界珠寶潮流。因此，Caridi 使用的寶石除了我們常見的鑽石、彩寶，還有蛋白石及綠玉髓等。她還說:「生活來自於經驗，美好的生活模式應該是將喜愛的事物融入生活，自然而然在環境中學習。」喜好運動、看電影的李依靜在激發自己特質的同時，也傳承珠寶產業的傳統，奉行十一奉獻的精神，致力於回饋社會，到偏鄉服務。

從職員轉變為老闆，位居領導者的李依靜期望自己同樣能替員工發掘生命的熱情所在，不過成立 Caridi 以來，她發覺台灣的管理文化比香港更加保守，繼而產生員工態度不夠積極、不敢為自己發聲等問題。「我覺得教會他們『獨立』很重要，以前我會故意先不給員工規則，看對方可以創造什麼。就像學游泳一樣，香港會直接把你丟進海裡讓你自己成長，但是在台灣，人們會先給你游泳圈以防你失敗。」用人的習慣不同，「放手」的標準也不同，讓李依靜調整管理模式，才漸漸將一切步入正軌。而當我請她向跟她看齊的後輩們提出幾點建議時，一路走來的她說:「前進時要把所有事情當成沒有後路般的往前衝，但是別忘了唯有接納自己的缺點，才能得到真正的快樂跟滿滿量。」李依靜從不設限，為自己的信念勇敢造夢，打下一片珠寶江山。

【SPARK 靈感小物】

打開李依靜的包包，裡頭看似與女生平常的隨身小物無異。不過它們無疑彰顯了李依靜一直以來貫徹的理念，「將一切喜愛的事物融入生活，分享美好生活模式。」其中，為了在配戴珠寶之際展現完美形象，李依靜特別注重手部保養，護手霜也因此成為她日常不離手的秘密武器之一。