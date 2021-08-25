與心靈相遇 Return To The Soul

或許Covid-19限制了我們的步伐，卻沒辦法阻絕我們內心的力量，双方藝廊Sean胡朝聖以人生哲學面對變化，穩定心緒帶來平靜，再有限的條件依然可以享受當下，甚至發掘不同以往的生活樣貌，一同期待昇華過後的精彩未來。

過去十多年來穿梭於世界各地不同藝術盛會，胡朝聖早已習慣這種空中飛人般的生活，當被問起受國境封閉的今日是否會不太適應，胡朝聖卻一臉輕鬆地跟我們說，其實他很感謝能意外擁有這樣的機會，雖然缺點是無法隨時見到最愛的家人朋友，但他很享受這個難得與自己獨處的時光。

胡朝聖還猶記五月中旬政府甫宣佈三級警戒時，自己才剛參加完一場展覽開幕，緊接準備著另一場藝術家的個人展覽，眼看籌劃多時的成果即將就緒，卻也不得不因防疫措施而喊停，雖覺扼腕，但一切就在三級警戒頒布的第一個週末悄悄發生變化；因為工作停擺，突然許多事情暫時不需操心，「我早上起來稍微簡單做個早餐，喝杯咖啡，就可以開始我的一天，然後你會發現自己會慢慢開始沈澱、放鬆，那種緊張感會不一樣」，同樣是休假，忙碌的現代社會常使人行程滿檔，假日充其量也只是獲得充分休息的時段，很少會有這樣近乎空白可以供自己好好利用的時光，「我可以做很多我平常做不到的事，最重要的是我好不容易有時間可以跟自己相處」。

在這段期間培養了自己的做菜能力，並且把網路上所有儲存下來但從來沒有時間好好觀賞的影片都看了一遍，從藝術家的深度訪談到Netflix上各種歷史、旅遊、美食乃至五花八門的真人秀，「我連鬼滅之刃都看完了」，一直以來都喜歡並善於觀察生活周遭事物，其實就是標準從事藝術和策展實務的必備技能。雖然無法出入國境，但胡朝聖仍透過網路經歷了另一種層面的旅行，「旅行對我來說，它的好處就是，可以把你認為理所當然的日常做出對照，讓你更瞭解自己」，透過旅行而產生跟以往生活完全不同的體驗，這種落差使人成長，對胡朝聖來說，也是生活中很重要的養分。

對於疫情前的日子，胡朝聖反而並不戀棧，「老實說當然會懷念，但對我來說那是一種人生哲學跟態度，你再美好的經驗，那都只是留在過去，你再想它也不會回來，因為那種感受畢竟是不一樣了」，胡朝聖強調當下的美好，也是一種隨遇而安的態度，畢竟不管再怎麼懷念，過去並不會重返，我們唯一能做的只有好好把握屬於當下的每分每秒。

從事以視覺為主的藝術產業，從前很講究親身經驗或是眼見為憑，而遇到現在這樣生活型態的遽變，胡朝聖認為其實可以提供我們對於感官的再認識，「我們總要找到一種新的方法，尤其現在科技不斷突破，就算你不能親臨現場，還是可以取得各種不同的資訊和觀看方式」，我們可以在這樣的情況底下，改變我們觀看藝術和理解藝術的氛圍；「當我們在談論藝術某一種真實性時，在這個疫情時代，我們除了擁有親身經歷的感受，也要培養自己新的感知能力，以及我們的想像力」。

未來，胡朝聖也已規劃好即將再度拜訪的城市，如佛羅倫斯和伊斯坦堡，這兩個他最喜愛的古老城市，畢竟旅行原就是他生活裡的一部份，只是感覺可能不同，雖稍增顧慮，但他已準備好要繼續將這段時間獲得的沈澱心靈保留，期待昇華過後的自己，再次盡情享受於未來人生風景。