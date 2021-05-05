蔡依珊的 認真｜Live In The Moment

第一次我們訪問蔡依珊，要她用一句話形容自己，她想了想，回應我們的答案有點出乎意料：「一個搞笑，但做什麼事情都很認真的人。」很多人會幫蔡依珊冠上「千金」或「夫人」的稱謂，但蔡依珊其實「就是蔡依珊」，身而為人的獨立個體，有自己的個性、自己的初衷，以及自己看待世界的關係，而她對待所有人事物的觀點，就是「認真」二字。西蒙波娃在《第二性》中闡明：「女性不是天生的，她是被世俗塑造的。」這次，我們脫去別人附加在蔡依珊身上的稱謂，重新展現本人的真實形貌，讓這位「認真」的人，在脫去世俗中賦予的面貌後，展現那個認真而有個性的獨立個體，而不斷地讓人驚艷。這是蔡依珊，認真的蔡依珊。

PRODUCTION/TEXT GERSHWIN CHANG

STYLING ALICE LIN STYLING ASSISTANCE JENNY WU

PHOTOGRAPHY YU WEI FILM DIRECTOR BARRY JEN ASSISTANT CAMERA PLUTO CHIEN VIDEO PRODUCTION AUH STUDIO

MAKE UP LYNN CHIEN HAIR JANICE CHEN（HC GROUP）

SPECIAL THANKS TO Mandarin Oriental, Taipei

蔡依珊應該是近年與我們合作最多次封面的人了。翻出第一次我們訪問蔡依珊的文章，那是2018年的10月，我們問她：「妳眼中『真實的蔡依珊』是什麼樣的人？」她的反應很快：「搞笑。」而後又立刻補上一句：「做事很認真的人。」三年後的今天，我們又遇見她了，私底下的她仍是相當開朗的，時不時地跟現場的工作團隊寒暄，在中場休息時，還會拿起手機直播，告訴她的朋友們她現在在幹嘛，然後不時地把身邊的攝影師與造型師「拉」到鏡頭前跟大家打招呼。

一般人眼中的蔡依珊，是新聞報導或電子媒體中的蔡依珊，她的形象溫柔婉約、相當「大家閨秀」風範，或許很多人都會認為「有女（或『有媳』）當如是」吧！但問她屬於自己的真實樣貌，她給我們的答案，卻是讓人有點出乎意料的兩個字—「認真」。對我來說，這是有趣的觀點：什麼是屬於蔡依珊的「認真」？

蔡依珊給我的答案（回答這個問題的時候，她還笑著說：「這好像是在做功課喲！」），也是屬於蔡依珊style的風格：「認真，就是把當下該做的事情，好好地做好。」聽到她的答案有些「字斟句酌」的味道，這樣嚴肅地面對自己想要回答的問題，似乎就是屬於「蔡依珊的認真」的真實面貌。的確，每個人都有很多不同的身份與角色，蔡依珊覺得自己不會刻意想「我現在要去轉換成什麼樣的角色」的人，「因為不管是哪一個角色，基本上就都是我自己呀！」她說，有些人可能會說：「啊！我下班了，我終於可以回家做自己了。」可是什麼才是「真正的自己」？「我覺得那種所謂的『做自己』，其實也不會是真的自己。」真正地「做好自己」，以蔡依珊的角度來說，就是把每件該做的事做好，「然後，不要讓自己想太多。」她詮釋，這就是屬於「每個面向的蔡依珊」的認真。

面對每一個面向的蔡依珊

「認真，就是做好每個當下的自己。」這句話聽起來很哲學，而且，也很難做到：「我的確想做好每一個面向的自己，這是我的目標，但我覺得，真的很難。」反問我「你不覺得很難嗎？」的她，面對的似乎不是回答「問題」，而是在整理自己思路的過程：「怎麼做到？就是要努力地告訴自己，千萬不要想要『努力』把它做到。」蔡依珊對詮釋這句話的詞彙是「不努力，才可以做好真的自己！」（接著就是一連串的笑聲），她會一直告訴自己「要放鬆、要放下」，似乎真正的認真就是要放開那個一直叫自己「認真」的「執著」：「我不知道你會不會有這樣的經驗，就是當你一直很渴望跟某個人溝通的時候，如果你愈急，反而會把自己的心給『鎖起來』，這時候，你反而會愈難跟對方講得通，而且你會發現，現況會完全與你期待的方向『反著走』。」

她說，在某些時刻，她會察覺到自己的「過於執著」，而只有放下那個對期待的執著後，你才不會感到累，也會覺得所有事情都相當地美好（「因為似乎所有的事，都會比你所預期的狀態來得順利。」），「這就像戀愛的感覺一樣。」天外飛來一筆的註解，卻恰當到不行：「所以，我發現事情會不會順著你的期待走，其實都可能因為你的情緒，影響了事情進行的節奏。」當跟自己說「Relax、放鬆、放下」時，並非要自己「沒有情緒」（「我們不是機器人，不是木頭人，不可能沒有情緒。」），而是要告訴自己不能完全受情緒所掌控：「一時起來的情緒過了，處理事情的視野，會更為清晰，這，是我最近的體會。」蔡依珊笑說自己並非「已經做到」這樣地圓融掌握自己，但還在學習如何達成如此目標的她，已可以用比較超脫的眼光來看待不同事件的發生：「當然我還是會有脾氣，我仍然會在面對事件時發飆或難過，但我現在『回來』得比較快，也知道『該怎麼做下一步才好？』這件事是比較重要的，而這也是現在的我積極在面對，而且會讓我自己知道我該『決策』的課題。」

傳統社會中，對於女性的「要求」與「標準」似乎有更多的「期待」，無怪乎西蒙波娃會在她的《第二性》中陳述：「女性不是天生的，她是被世俗塑造的。」距離《第二性》被印行的時代—1949年—已超過半個世紀，現在的蔡依珊也與當時發表這些文章的西蒙・波娃差不多歲數，但，現代女性面臨的課題，似乎與半世紀前的西蒙・波娃「們」差不了多少，「所以，我覺得除了給予年輕女性社會期待外，再加諸更多的『應該』或『不應該』，其實是很討厭的。」蔡依珊經歷了社會對於她的期待以及很多的「應該」與「不應該」，現在的她希望給予成長中的女性更「足夠」的自信心：「我自己覺得女生更辛苦的一點，或許是來自於她自己本身的責任感。」因為內心會有個希望符合社會期待的「預評價」，會隨時隨地做過多的反省，「內心會有一個小劇場，好多戲，擔心自己會不符合社會的種種評價。」

照顧好自己

面對社會化，或許是現代女性不得不正視的課題，但社會化賦予的身份這件事，蔡依珊給了我們很直接的答案：「我覺得一般大眾看到的『蔡依珊的角色』，其實都不是我真正的自己，這些被賦予的身份，可能連我的家人與朋友都不會這樣看待我。」這是「社會價值觀」的問題，蔡依珊說自己雖然對於做事很認真，但對於角色與身份，她並沒有很「認真」地看待：「對於這些社會冠在我身上的東西，我其實不是那麼認真。」因為只有自己最清楚「在人生某階段，你該做好的事情」是什麼，既然一天就只有24個小時，就不可能去關心那麼多對自己來說是旁枝末節的事，「所以，你只能選擇你眼中最重要的課題，然後就去做，如果浪費太多時間在不必要的地方把自己的能量消耗掉，是很划不來的。」

當然，你無法讓自己無視於既定的社會評價，只能告訴自己「放輕鬆」，這是蔡依珊覺得現代女性都因為社會現況，而必須在這些課題上不停打轉。而問她怎麼讓自己放輕鬆？蔡依珊笑說自己的「撇步」可能是最無聊的：「照顧好自己」。從生活的各個層面照顧好自己，這其實可以說是人生最基本的課題，「但最基本，也是最難的。」

就拿睡眠來說，我們都知道成年人一天至少要睡七到八個小時，但因生活的需求，你可能無法做到，「你明明知道自己要睡到八個小時才夠，可是就做不到，這時候的你會給自己很多的壓力，讓自己在半夜時突然驚醒，然後就開始一連串的驚恐：『怎麼辦我又醒過來了！』」就像「表演」一般，蔡依珊用很生動的口語與肢體語言敘述自己的放鬆哲學：「我現在給自己的方式，就是『先求量再求質』，即便我三點就醒過來了，我會告訴自己『沒關係』，再躺一下，我只要睡滿七個小時、達成目標就好。」笑說自己講得好像老人的養生之道，但仍然強調「睡眠很重要」的她，很努力地做好屬於自己的放鬆：「每天，我會很規律的運動，這是必須要持之以恆的。」說自己「如果有時間的話」就做一對一的練習（「這是我給我自己的挑戰，不然我的肚子總是軟軟的（大笑）。」）讓自己養成「動」的規律，也是蔡依珊的放鬆之道。

還有呢？「對！另外，我也愛吃！」說吃東西是「開心的事」的她喜歡感受食物的滋味：「即便我接下來的時間再怎麼趕，面對食物，我總是會細嚼慢嚥感受吃東西的樂趣。」另外（又一個「另外」），找對的朋友聊天、分享心事，與對的人做對的互動，這也是屬於蔡依珊風格的放鬆。

「我從學生生涯、短暫的工作，很快地進入家庭，後來又變成媽媽，而後又不斷地做公益，直到現在創業，不管哪個階段，成為哪一身份，我覺得最大的體認，就是你一定要把自己照護好。」笑說這是「聽起來很廢話，卻是最難達成的事」，因為每天要持之以恆地做好最基本的事情，本來就不容易，「所以我總會提醒自己：『有沒有睡好』、『有沒有心情好』、『有沒有吃好』以及『有沒有運動好』，我覺得只有把基本的顧好，才有資格去談其他的。」當然，如果沒有完全顧好自己，也不要想說自己「完了」：「本來你把這些事情做好，是讓自己開心，結果你沒把自己顧好反而更讓自己焦慮，這其實更沒必要。」蔡依珊說自己是會努力把這些沒做好的「看開」，下次再做好就好，「但當然，雖然我告訴你要『看開』，但我知道我自己是看不開的人，所以我一直要讓自己練習『看開』這件事，這很基本，但卻是重要的。」

第一次面對蔡依珊時，她告訴我她喜歡閱讀：「回歸內心，是人生很重要的事情。」說自己年輕的時候喜歡看小說，現在喜歡看「有用資訊」的她，最近閱讀的都是工具書跟心靈成長的書籍，「最近看了本如何開發app的書，我覺得收穫很多，於是我就開始去追這個作者寫的書。」蔡依珊很興奮地跟我分享她的「讀書心得」，她說作者在一本書上告訴她怎麼去觀察人們的生活，把這些觀察所得如何去應用在app設計上，「你可以在app做一些小細節，讓人們對應用程式產生黏著度（『就是上癮。』蔡依珊用更直接的語言詮釋她的所見所得）。」但另一個部分，這個作者也會反思，現在很多人在生活上都會為了一些事情而分心，不管在做什麼，你總是會花費很多的時間在分散你注意力的不同面向，「所以他在另一本書上告訴你『如何不要讓這些東西分你的心』。」一個觀察產生的兩個視角，對蔡依珊來說，就是有系統地閱讀所帶給她的最大樂趣，也是最大的收穫。

「社會化」與「不社會化」

這樣的心態，蔡依珊也把自己的人生思維給一起帶入：「我也知道，因為種種不同觀點的累積，才形塑出屬於真正蔡依珊的完整面貌。」笑說自己私底下是有點三八的她（大笑的同時，蔡依珊還不忘詮釋：「優雅一點的說法，是『搞笑』。」）但就是因為這些不同面向的外顯，讓蔡依珊呈現出是誠實而直接的個性。

社會化的最直接課題，就是必須去面對於外界的「評價」，蔡依珊說自己基本上不是不會去在意這些評價，只是會想要隨時提醒自己，把「基本」的每件事通通做好，才是最直接「對自己好」的根本，「每個人總是會面對低潮與高潮，面對這些社會評價其實會讓你知道，你是有機會去做『選擇』的。」如果不要去想那麼多，你會發現世界上既然有很多事情無法控制，也沒有必要「執著那麼多」，「我做好這些基本功，並不是覺得我這樣我就可以控制我的人生，因為人生基本上有太多不可控；但只有做好這些，你才有資本去享受人生。」「控制」是不可能的，「沒有人有辦法去控制任何事情」，這是蔡依珊對生命的最深刻領悟。

當被「社會化」的時候，會去想要符合每個對「你」的期待與要求，「當然，『合理的』社會化仍然是必要的，這是我們生活的節奏。」但說這話的同時，蔡依珊就被某個有趣的事吸引了注意力，大笑聲中，蔡依珊說自己這樣常常「被分心」，這也是她最「不社會化」的一面：「我們總是在生命中被遭遇到的不相干事情給吸引，但這樣的分心是很美好的，因為這樣的分心才是生命中最令人驚喜的時刻。」笑著說自己「我又被分心了！」的她，臉上露出的笑容，其實相當純真：「『被社會化』我覺得還是必要的，因為『做自己』並不是要完全不管任何人，因為人還是群居的動物；但你也不應該去期待自己能滿足任何人，我覺得這是『社會化』或『不社會化』間，自己該去拿捏那個分寸。」

就拿自己「炆久之芯」的創業來說，一開始人們還覺得「蔡依珊需要創業嗎？」那個問號其實在這三年之中，一直停不下來，「對我來說，創業很棒，我喜歡，但創業這件事起頭最難，因為很多人會想說服你說『不要吧！』『何必呢？』。」用狀聲詞詮釋她的創業，蔡依珊笑說自己的起步，其實最大的挑戰是面對大家的疑問，「我們都知道創業是相對風險比較大的選擇，可是我覺得既然你已規劃好了，也可以掌握自己意識中能掌握的風險，如果你覺得可以做，為什麼不做呢？」但創業初期所面對的質疑，卻讓蔡依珊知道如何面對「社會化」時你會遭遇到的「期待」與「不期待」：「不要期待自己可以說服你的家人或親朋好友，因為那比創業更難。」她笑說創業已經夠難了，還要說服別人，告訴別人你的決策其實是對的，「那更是難上加難。」蔡依珊告訴我，只有當你做出一點點成績，那時你的親朋好友才會開始改變觀點：「那其實還不錯耶！」，「但那時其實我很想告訴對方：『你當初其實不是這樣說的。』」

帶著一點叛逆的微笑，蔡依珊說要走出創業這一步路，其實更重要的是一開始的「說服自己」：「女孩子因為社會傳統價值的包袱，你的內心有很多聲音，不管這些聲音是天使們還是魔鬼們（『絕對不會只各有一個，你身邊的天使與魔鬼絕對是很多個！』），其實很大層面都是希望你去懷疑自己，讓你苦惱、在意，都在你的內心中激盪。」所以，創業最初最重咬的其實必須說服自己：「這些只是一些聲音，並不是你內心真正的想法。」做炆久之芯的初衷，蔡依珊其實是想要做個「照顧人」的事業，「當然，這些附加的價值，是我在當初創業想要做個屬於自己的產品時，並不在想像的輪廓中。」但這樣的「不斷累積」，在實質上造成了很好的反饋，心靈上的成就感也帶出了滿滿的滿足感感：「這就很像我一直都喜歡去做公益事業，雖然說看起來像是幫助別人，可是受惠最大的其實是我自己。」

現在的蔡依珊可能不會羨慕二十歲的自己，因為隨著年齡的成長，自己所想要的、所期待的其實是會一點點累積而更加清楚，「我覺得，品牌的願景也是這樣的。」笑說自己覺得「我是天生希望自己可以Do Something」，然後隨時隨地可以讓自我成長的人（「當然我也是個懶人，我也會隨時隨地想要休息一下（大笑）。」），可以期待享受生活，也可以接受挑戰：「我不是個會沈溺在舒適圈裡的人，我會想踏出不一樣的腳步，來看一下我們未知的世界。」蔡依珊透露，接下來的她會嘗試挑戰主持的工作，做一些更不一樣的事情，「當然，不論如何，把自己『好好地做好』，就是屬於蔡依珊的認真。」