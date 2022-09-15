融匯與轉化｜From Traveler To Family

在台灣這片土地上待了三十年，深入這片土地的每一個細節，你可以說他可能比任何台灣人都要了解台灣，而 Smith & Wollensky 廚藝總監 Cale Jackson 就是這樣的一個人。Cale喜歡美食與旅行，在台灣悠遊自在地享受地屬於在地的人情世故與美好，對他來說，台灣是個比故鄉還要有趣的地方，而在台灣生活了三十多年，也讓他成為將東方與西方不同文化融匯的媒介，從而在飲食與生活中創造極為不同且相當具有風格的精彩觀點。

PHOTOGRAPHY LEON HUNG

「我1990年來到台灣，算一算我在台灣的時間好像都比我在故鄉的時間還多了。」跟 Cale 坐在 Smith & Wollensky 的包廂中，看著窗外的台北 101，國語非常流利的他聊著當初來台的契機：「我來台灣，其實是因為工作的關係。」當初來台灣的原因是業主想要開家美國餐廳，這家叫Dan Ryan’s Chicago Grill的餐廳可以說是台灣經典美式餐廳的先鋒，當時Cale是業主邀請來台擔任第一任行政主廚：「蠻有名的，這是我第一份在台灣的工作。」Cale 說，90 年代的亞洲其實發展得相當不錯，很多外國人都覺得在亞洲工作會有不錯的發展，對他來說這也可能會是相當有趣的體驗：「於是，我在美國『研究』了一下台灣，看了不少資料，覺得台灣滿好玩的，就決定過來了，這是蠻有意思的決定。」於是乎，這樣的決定讓 Cale 一待就是三十年過去了。

不過，在親身體驗了台灣的生活，Cale 笑說當時的自己有些「嚇到」：「人超多的！到台灣的第一刻我就在想：這個小地方，人怎麼這麼多？」另外，當時的他印象最深刻的另一個「台灣名產」就是摩托車：「像蜜蜂一樣多！」Cale 一邊形容著他看到四面八方都是摩托車瞪大眼睛的反應，一面學著摩托車引擎的發動聲，對他來說，在台灣的一切都讓他充滿驚奇，「那個時候台灣只有三台無線電視，甚至台北市長的第一次選舉都在我來台後的三年才發生，對我來說，台灣就是一個慢慢發展中的開發中國家，但三十年後的今天回頭來看，台灣的變化真的很快，也很大。」笑說自己是跟著台灣一起成長，從捷運、高鐵一條一條地興建完成，到台灣愈來愈開放自由，愈來愈方便也跟國際逐步接軌，台灣的確變得更不一樣了；但他也說，如果台灣的執政者可以不要過度保護特定產業而做出一些不必要的限制，讓台灣人自己判斷、決定什麼才是對自己最好的選擇，其實台灣是可以創造出更好的發展，也會創造更有力的競爭力，「政府需要相信人民自身的選擇，不太需要『自以為』什麼是對人民最好而做出限制，這會是台灣再次前進的動力。」

會說這樣的話，Cale 說自己也是這樣熱愛自由的人，「台灣很漂亮，我其實每年都花不少時間在台灣到處走走。」他喜歡花個兩三天，開著車到不一樣的地方逛逛、看看，看看有山、有水的去處，也找找這個地方有什麼好吃的，這是蠻有意思的事情：「我很喜歡吃，我一到一個地方，我第一個一定先問：這裡有什麼好吃的。」Cale 說自己一定會問本地人：你們這裡有什麼代表性的食物？或許，也是因為他中文不錯，似乎跟台灣人之間其實沒有什麼隔閡，「我剛到台灣時完全不會講中文，覺得沒法溝通很痛苦，所以就決定『啊！我要學中文！』」

入境隨俗的他，另一個嗜好就是「吃」，他喜歡到住家附近的小吃店與中餐廳嘗試不同的味道，「我喜歡中菜的調味，這與我們所學習的西餐思維完全不一樣；我很喜歡鑽研這些不一樣的風味，把這些知識放到我的料理中，其實也是非常有趣的事情，蠻有意思的。」跟 Cale 說話，你會發現他總是用「蠻有意思的」作為話語的結尾，這或許是他在很多領域都充滿好奇心的最佳證明。

他說這幾年他發現台灣很多年輕的主廚開始思考，如何利用本地的食材創作美味的餐點，這與過去強調料理的「原產地」思維很不一樣，「過去為了創造料理的『奢華』感，總會說自己的食材是從料理的原產地直送而來，這或許創造了美食的專屬極致感，但捨近求遠的料理思維是否真的能透過整套的『移植』製作出最好的料理，我自己是帶著問號的。」Cale 說自己「愛玩」，喜歡透過本土食材與調味料來創造融合本土與自身文化背景的滋味，他看得愈多，愈覺得利用本地食材做出「很棒」的創作，才是最有意思的事情，「你看到那麼有趣的物產，就會去想『要怎麼做才會發揮它最大的長處』，這是蠻有意思的。」又是一次「蠻有意思」作為結尾的對話，Cale 說自己在花蓮（「我每一、兩個月就會想要去一趟花蓮，那是讓我想法很多的地方。」Cale 說花蓮是他覺得外國朋友都應該要走一趟的地方，「那裡的美好會讓人念念不忘。」）就遇到了令他相當「在意」的調味料，這個叫做「馬告」的調味料讓他充滿好奇：「這個香料好特別，它很像胡椒又不太胡椒，然後新鮮的馬告又有很棒的檸檬香氣，很多豐富的香味，然後我就很想用它，甚至很多餐點的創作我都要試著把它放進我的料理中，這很好玩。」

Cale 說自己的「餐飲從業人員」身份讓他得以跟很多人合作，以及嘗試很多不同的物產與料理型態，對他來說這是很有意思的氛圍，這也是讓他願意在這樣高壓的產業持續鑽研的原因，而他調適高壓生活的方式，則是音樂。現在的他是兩個完全不同類型樂團的成員，一個是每個月都會以「Eagles Night」為主題進行表演的 Eagles 翻唱計畫（「這一群朋友知道我超愛老鷹合唱團，也很常唱。」），另一則是專門表演美國鄉村音樂的樂團，兩個樂團對他來說都是別具意義的夥伴，也是他生活中的重要調劑，「對我來說，音樂與美食是生命中兩個非常重要的元素。」大笑聲中，Cale 說自己與家人在台灣其實過得相當自在，在擁有最具特色的美食與多元文化融合音樂的環境中生活，對他來說，台灣可能是比故鄉更讓人在意的地方，「這裡，真的蠻有意思的。」