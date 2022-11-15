調和生活的滋味｜Taste Of Life

一個經典品牌的成長與茁壯，是一代一代的智慧與毅力累積而創造的文化與記憶傳承，在不斷的積累與轉化創新中，展現屬於經典的樣貌，金蘭如是，CAYMUS Vineyards開木斯酒莊亦如是，而這些觀點的累積與潛移默化，身在這個經典食品企業的金蘭食品股份有限公司董事長鍾淳名確有深刻體悟，這次PRESITGE將與他細細聊聊，一個屬於經典記憶的品牌領導者，如何展現屬於自身獨特的觀點，為生活風格展現最精彩示範。

Photography Leon Hung

走進鍾淳名的辦公室，你會訝異空間中有趣而經典的「混搭」元素：辦公桌的後面一邊放著食品業米其林—iTi（International Taste Institute 國際風味評鑑所）所頒發給金蘭鼓舌醬油因第七度拿下三顆星而頒發的台灣首座「鑽石獎」，另一邊則是鍾淳名所收集的漫威捍衛者聯盟系列影集—《鐵拳俠》男主角所佩戴的眼罩。櫃子上擺放了相當多不同類型的收集品，從企業所獲得的榮譽到他個人種種精心的收藏品，這樣的「面貌」確實展現了屬於鍾淳名有趣的觀點與視角。

「經典永續」與「創新突破」似乎是個相互對抗的觀點，但鍾淳名卻在兩者間找到了平衡點，透過創新的作為，展現出屬於金蘭食品的永續思維，我說這與金蘭醬油經典的釀造與調和似乎有異曲同工之妙，他露出了會心的微笑。在美國從事數位遊戲產業的鍾淳名告訴我，他是覺得自己應該讓這經典品牌好好地傳承下去，才毅然決定回到台灣：「當初要接手時，其實一位阿公時代的長輩顧問來勸我：『接下這個擔子是很重要的。』」「擔子」這詞似乎有些沈重，卻點醒鍾淳名，讓他在回到金蘭後找到了屬於他的羈絆。

鍾淳名說，在金蘭看到很多員工的第一份工作就在金蘭，最後退休也在金蘭：「這些長輩們很多是看我從小在這長大的，他們是很每天驕傲地做這份工作，這樣的視角確實讓人感動。」而鍾淳名也在這樣的歸屬感中回歸金蘭，並從中找到創新轉化，並發揚光大的契機。這，與他在手上品鑑的開木斯酒莊「那帕山谷卡本內蘇維濃紅酒Napa Valley Cabernet Sauvignon」，有著異曲同工之妙。

開木斯酒莊位於加州Napa，是加州葡萄酒的經典品牌之一。這個於1971年由創辦人Charles F. Wagne、妻子Lorna Belle Glos Wagner與剛從高中畢業的兒子Charles J. Wagner 所共同共同成立的家族酒莊，從一開始就決定將重心放在釀製高品質的Cabernet Sauvignon，開木斯酒裝以家族經營的方式管理，完全自釀自銷，第一代的家族團隊投入了超過30年的時間耕耘酒莊價值建立了品牌知名度後，延續了開木斯的精神的第二代家族團隊則將更多重心放在種植更高品質的釀酒葡萄，創造更有個性與風味層次的經典佳釀，兼顧了「奠基傳統」與「開創新局」的精彩樣貌，像是鍾淳名手上這杯帶著深紅色澤的那帕山谷卡本內蘇維濃紅酒Napa Valley Cabernet Sauvignon，香氣帶著成熟黑色水果、皮革、與濃縮咖啡的風味，鍾淳名形容它入口時「厚實豐富」，濃郁中充滿活力，有層次感的甜香與尾韻適合搭餐或獨飲，「我喜歡吃牛排，搭配這支酒其實會讓餐點跟酒更有多不同的對話；但它不只是搭餐有很好的表現，當晚上一個人自斟自飲時，其實也蠻有味道的。」用愛不釋「口」來形容開木斯酒莊的佳釀，鍾淳名覺得頗為契合，因為品味一杯好酒，其實就是在體驗屬於風味的旅行：「CAYMUS確實是一種味覺的享受，無可取代的口感。」

說起與開木斯酒莊的緣分，鍾淳名笑說其實是個「意外」。一次前往Napa旅遊時，因地陪司機強烈推薦讓他前往一探究竟，他笑說或許是因為一個家族「只為了做好一件事」而不斷地努力的思維，讓他想起屬於金蘭的「凝聚感」，鍾淳名覺得這種樸實的感覺，也讓開木斯酒莊的佳釀讓他總有種忍不住回去重複品味的衝動：「就是你會不斷想再次體驗的親切感吧！」開木斯酒莊的葡萄酒讓鍾淳名感覺是很有層次感、豐富度的佳釀，他說自己喜歡有歷史、有故事的酒，「就是很老牌，但卻是很有自己style的品牌，而開木斯酒莊的葡萄酒會讓你覺得他們一直想要追求更好的水準，而不是只是維持現有的品質就好了，這是我很喜歡它不只是守成而已的想法。」

「期待把一件事情做到最好」的確是開木斯酒莊與金蘭食品的共同觀點，而鍾淳名也希望透過不斷地精進，做好每件事，「我對於每件事都會深入了解，進而去創造可能發揮的創新價值。」鍾淳名覺得對其他人來說，這可能是枝微末節的小事，但重視每個環節的細節能讓它掌握基本關鍵，他希望在每個細節角度都達到最佳樣態，甚至從產品的外部視覺到內部品質，都能傳遞屬於金蘭的想像。像是前一段時間推出的新產品—宅宅醬，或是之前復刻經典產品—烤肉醬的動畫廣告，全系列的行銷觀點都以「年輕人」為出發，這是鍾淳名的企圖心：「我們期待讓年輕人重新看見我們，並藉由味覺去喚醒小時候家的記憶，創造對金蘭的歸屬感。」

鍾淳名笑稱自己是喜歡挑戰的人，這是與不同視角出發的人進行對話：「我知道自己其實有點『怪』，我不喜歡太正經的事情，我喜歡在正經中找些比較輕鬆的觀點，找些讓自己可以更開心的事情，這才是在金蘭食品中，最有趣的經歷。」問起後續計畫，鍾淳名笑說接下來金蘭會有更多、更有趣的生活化商品：「不只是吃，可能是餐廚用品，可能是動畫影片，也可能是玩具，希望持續創造出和台灣人的接觸點，敬請期待。」