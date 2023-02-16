跨越疆界的無限｜Crossover Between Music And Machinery

你是否能想像音樂跟工具機之間的關係？這樣極軟與極硬領域的相互碰撞，對東台精機發言人嚴璐來說其實並不陌生，笑稱「繞了一圈」又回到機械產業的她，將自己的專業與經歷融入工具機產業，透過跨越疆界的無限想像力與台灣工具機的精密製造力，融合在美學與藝術觀點中展現無限魅力。

Photography Leon Hung

「小時候在爺爺的辦公室看著他大大的辦公桌，我就跟我爸說『我以後要當董事長！』可能就是那個時候讓叔叔發現我是可造之材吧！」笑著說自己小時候就「很好笑」的嚴璐，一邊喝著啤酒，一邊訴說著自己在外「走跳」經歷對自己與東台精機造成的影響—在高中前都待在音樂班，直到高中時期才開始念理工類組的嚴璐告訴我，她覺得音樂是「很科學」的學問，在不同的音頻、曲調與節奏中找出那個最「邏輯」的組成：「所以我覺得這樣組合其實是很精彩的，而這也是科學與人文的精彩結合。」

確實，嚴璐的背景就是這樣的跨界組成。從小開始念音樂，到高中時念理工類組，大學時一開始念物理治療，而後轉系到財經科系，研究所再轉攻行銷；畢業後先到外商公司擔任儲備幹部，而後在2011年回到東台精機。這段轉折，讓嚴璐成為台灣工具機產業少有兼具藝術、財經、行銷等經歷的跨領域人才（「其實在考大學時我差點成為『機械系之花』，這樣一段轉折又回到機械產業，其實蠻有趣的！」），她笑稱讓自己這種「接駁式經歷」創造了跨越疆界的「聯想」觀點：「當你在不同領域中都有一些經歷，將這些資源連結起來，不知道什麼時候在什麼機緣下你就會靈光乍現。」這樣的電流進來一次你可能無感，但人生總是有些階段，你遇到狀況時會聯想到當初自己經歷過的一些體驗，「這些體驗，就會讓你很有感應。」嚴璐說非常感謝自己當初有在外「闖蕩」一遭，因為就是這樣的經歷，讓她得以不被定型，而在後來回到東台精機後找到自身的切入點，創造屬於自身的無限想像。

跳脫效能思維展現彈性

其實嚴璐在工具機產業的歷練，也是台灣工具機產業想像的縮影。過去台灣工具機產業講究效能與「性價比」，與外界溝通的多是與價格、效能有關的議題，這些並不是不對，但太過講究設備的實用以及「粗勇」程度，對嚴璐來說這樣的溝通其實讓台灣的工具機產業有相當容易「被替代」；但從2014年製造業「工業4.0議題」成為核心，工具機產業的思維逐漸從傳統的規模經濟轉換到「少樣多樣」的「彈性製造觀點」，「當『變才是唯一不變』成為主流，工具機產業『服務化』也跟著成為議題核心。」嚴璐說，東台精機將自己定位為「醫生」，希望透過解決產業的「痛點」作為職志，「大家都知道方法，但要整備完整資源需要投入夠多的資源，從人才跟知識都是如此。」嚴璐說，當產業成員都有這樣的意識時，整個產業才有可能翻轉，「如果只是你自己玩的話，就是孤芳自賞了，好像也不對。」也幸好這樣的思維已逐漸成為主流，嚴璐也發現現在的工具機產業是愈來愈有溫度了，「這就像3D列印一樣，層層堆疊的組合創造了不一樣的想像。」

嚴璐展示東台精機與珠寶設計師沈偉豪合作的《綻放，璀璨》系列珠寶飾品，這是她的野心之作，「很多人覺得機械業很冷硬，但在不同領域的合作中，是可以展現屬於工具機的柔軟姿態與精緻風格的。」透過不同的觀點結合，工具機的製程其實可以創造相當精彩的精細工藝，嚴璐舉例像是近期一個瑞士精品鐘錶的一些精密部件，就是以東台精機的超音波機台製作，而他們的3D列印機除了珠寶飾品的製作外，也與奇美醫院合作了包括精密支架與輔具的製作：「這是讓工具機介入不同領域的有趣想像，這樣的交流不但讓我們的觀點更為多元，更重要的是這很好玩。」嚴璐期待與藝術設計師及不同領域的創作者及專業人士合作，透過專業協作團隊規劃不同領域的精彩創作，讓台灣工具機產業可以「服務」的領域更為全面。

問拿著大提琴在機台上拍「帥照」的嚴璐有沒有接下來想做的瘋狂計畫，她頭點得很用力：「我想把我的人生歷程中兩個重要的M—Music與Machine連結在一起。」至於這個「2M計畫」會變成什麼樣子，嚴璐大笑著說要「保密」：「敬請期待！」笑聲中，嚴璐的確展現了屬於台灣工具機品牌的韌性觀點，而且，我相信她確實玩得很過癮。