雲端乾一杯 Cheers In The Cloud

在這個進入盛夏的時節，我們需要足夠的創意與想像，才能好好攜手安然度過這個關鍵時刻。Klook 客路行銷總監 Sam 林耀民，與我們分享如何在這段時期，用歡樂幽默的方式，讓待在家也能成為一種享受。

六月的某天，Sam在社群媒體上貼了一則與同事隔空舉杯的截圖畫面，線上滿滿超過15個視窗，大家手中都拿了一瓶鮮豔的橘色調酒，一起對著鏡頭大喊「Cheers！」。事後我們才知道，原來這是一場Sam精心策劃的驚喜，想在這個沉悶的防疫期間，帶給團隊一些刺激靈感，不只為了工作，也期待大夥一同為了現在的防疫新生活，找到自己最喜歡的節奏。

一切要從一個多月前大家開始陸續在家工作開始，疫情的跌宕令人措手不及，原本每天相聚的同事朋友，開始只能透過通訊設備聯絡，緊張與不安的感覺開始蔓延，大家對未來的日子感到茫然，原本每月固定舉辦的團隊聚會也被迫取消，因此Sam決定做點什麼，好讓大家從前每天相聚相見的溫暖與動力重現。

因緣際會下認識了位於大安區文昌街，以美國20年代風格為主題的復古餐酒館「Blind Pig」老闆，Sam稍微詢問了一下對方的合作意願，因牽涉還要配送超過15個地址的作業流程，原本Sam還有點擔心與不好意思，但對方很爽快地就答應了，提供每人任選一杯店裡酒單上的調酒外，Sam還與老闆秘密製作了一杯專屬特調，夥伴在拿到調酒包裹前，是完全不知情的。

「我就跟老闆說，我想要一杯特調叫做『Klook』，顏色要是橘色，酒感中偏厚，讓大家喝完之後甜甜酸酸的，要有那種熱情感，可以解悶，一種旅行的感覺。」Sam接著說，「我記得有帶茶酒，還有芒果、柚子等等的味道調在一起，連調酒師最後自己都說好喝。」聚會當天下午，夥伴開始陸續收到包裹，還開始互相傳訊息問這一杯到底是什麼，Sam很開心製造驚喜成功，夥伴們也都在之後的反饋表示，很喜歡這次隔空舉杯聚會，期間還加碼玩起小遊戲，整個聚會的過程歡樂又溫馨。

Sam一直很重視如何將好的體驗帶給人們，像這次線上舉杯，從概念發想、品牌擬定、品質把關到配送環節，每項細節其實都需要悉心溝通與注意，才能造就好成果。而一個好的體驗也具備所謂延展性，這個體驗將不會只有一次，而是可以繼續作為我們對未來的想像，如這次線上聚會後，大家其實都不約而同提起，要待疫情結束後，一起相約走訪這家酒吧，好好完整享受這次調酒聚會中觸發的美好。

面對防疫時期的新生活樣貌，線上旅遊也是Sam很推薦的一種有趣體驗，不管你想去的是巴黎、東京還是普吉島，甚至不丹或坦尚尼亞這種相對神秘的地域，都可以透過當地真人導遊，以現場直播的方式帶你遊覽，除了享受畫面中的美景與新鮮事物，更可以為下一次真實的旅行做準備，讓自己在這段期間仍然獲得飽滿的精神享受，更堅定的面對現在時刻。

在居家辦公方面，Sam也分享自己調適的方法，就是把工作與非工作區域劃分清楚，休息的時間盡量避免把工作的事物帶進來，工作時間則好好專注，並要求自己必須on schedule，雖然少了以前通勤這個可以為工作暖機的時段，還是可以在家製造工作前的儀式感，Sam的方式是藉由愛犬的幫忙，讓自己準時起床餵牠吃早餐，同時打理自己，並透過帶牠到陽台散步的空檔暖機，獲得充分儀式感後，元氣開工。

「重點還是大家安心待在家，我們在家裡還是有些樂子可以做，透過這些活動，你還是可以跟世界有些連結。」Sam希望大家在這段期間更要好好對待自己，可以輕鬆安全的方式接觸好玩的體驗，儲存願望清單，期待這段時刻結束後，再度重回自由的懷抱。

※ 警語：未成年請勿飲酒，開車勿喝酒