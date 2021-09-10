「鏈」結新焦點 ｜Connecting Life From Technology

早年人說「有土斯有財」，這已成為人們根深蒂固的想法，但這個產業的資訊不對稱與封閉卻可以說是大家望「建設產業」而卻步的最主要原因。不過，透過區塊鏈透明化與不可篡改的功能，創造了不動產投資的新興視角，陳克威與胡耀傑在iEstate土斯債權的合作，也促成了最新興的區塊鏈科技與最傳統的不動產建設產業的合作，更創造了不但進入門檻低，且更有公信力的投資商機。

如果跟你說投資不動產，你一定會覺得那是有錢人才在做的事情。的確，一件不動產標的動輒數百萬乃至於數千萬，如果沒有一點斤兩絕對無法進入這個高門檻的市場，即便退萬步求其次進入都更與危老建物改建的領域，建商與地主間的千頭萬緒與雙方封閉式的合議，根本也像潘朵拉的盒子如果沒有三兩三你恐怕也無法一窺堂奧，雖然所謂的建設產業有其商機，恐怕你也敬謝不敏，因為這其實是沒有斤兩其實無法進入的產業。但如果有一個方法讓你可以以低進入成本、並解決資訊封閉的現況，不動產乃至於建設產業其實是一個有未來性的產業，而這也是陳克威創立iEstate，更決定與胡耀傑共同打拼的原因，而改變建設產業封閉問題的解決方案，其實是大家很熟悉的區塊鏈。

區塊鏈？大概大家第一印象就是虛擬貨幣，但胡耀傑說那是區塊鏈新創圈「走偏」的結果。區塊鏈的誕生，其實就是期待解決權力與資源的不透明與過度集中化的問題所產生的技術性解決方案，「所以開始做這件事的人，其實是一群寫程式的工程師。」創辦以區塊鏈作為認證平台—圖靈鏈的胡耀傑分析，這些最早的資訊工程師發現，原來人類在管理這個世界與資訊的方式其實可以用程式來模仿實現，而當他們將人類現有生活架構開始一步一步地挪到區塊鏈上，先創造了貨幣系統，然後更創造了運算邏輯系統，「後來這個世界其實有一點走歪進到了ICO熱潮，但後來一直沒有人把真正跟生活有關的應用導入區塊鏈中，所以當克威向我展示iEstate將建設產業完全透明化的想像時，對我來說，其實是真的可以讓區塊鏈落地的應用，而且是很重要的、進入人類生活應用的第一步。」

陳克威原本的企業其實在不動產投資與開發有十多年的經驗，從觀察這個產業的角度出發，他發現不動產乃至於建設產業所產生的超額利潤，其實來自於極端的封閉與資訊不對稱，「所以，才會導致建商擁有很多利潤空間可以操作。」因為當一般投資者所獲得的資訊有斷層存在，業內業外完全無法連接之時，一般投資大眾完全不知道建商跟每一個對造所談出的價錢、條件，自然創造出建商可以坐地起價的空間，「所以在過去，我們在資金上要去找的合適的資金方去跟建商合作是很困難的，因為資訊公開的成本非常的高。」近幾年金融科技Fintech的蓬勃發展，透過資訊科技讓金融服務更有效率，陳克威看上了區塊鏈透明化與不可篡改的特性，試圖把一個還算不錯的投資機會分享給一般大眾身上，另外，也把這些不對稱的資訊公開，讓資訊的獲得不再存在斷層，「這樣的方式，一方面是把資訊的落差給彌平了，也創造了比較安全而且有效率的投資機會。」iEstate的運作模式就是從這裡出發，希望讓有資金的人如何在降低進入門檻的情況下，來進行、參與不動產的投資。

這也讓一般人認為不動產投資必須以大筆資金作為基礎的想像被逐步打破，因為當所有的投資標的清楚地放在區塊鏈上，每一件案子的資訊、協議及成本都清清楚楚地被攤開來檢視，對投資者來說，他可以選擇適合我的投資規模放在已經清楚瞭解的標的上。陳克威分析，建設產業不外乎就是由政府單位啟動的基礎建設，以及民間主力—危老改建跟都市更新兩個市場，這個產業從最上游的營建原物料到建設、金融，甚至最末端的設計、裝潢等產業，事實上是可以拉動經濟的產值是相當高的，「目前現在符合危老—30年以上屋齡的住宅就已經有470萬戶，如果一戶以3人計算，就有1200萬人是住在這個三十年以上屋齡的住宅，所以等於有一半的人口會與住宅改建相關，既然他是在市場上存在的強烈需求，那我們就現在好好的佈局。」

iEstate花了一年多的時間與區塊鏈技術結合，讓建商與地主所有談的條件，通通上到區塊鏈上面儲存、管理，讓參與投資的每一個人都可以很清楚的知道所有的細節，也讓一般人可以用比較低的資訊門檻進入建設產業，「不像以前你要買一間房子才叫做投資不動產，現在可以用比較低廉的進入資金參與危老投資，這就是我們當初的發想。」胡耀傑也認為，所以如果讓大家可以透過一站式的平台、一次的接觸就可以知道裡面的細節、中間的金流與資訊流動關係，是可以讓整個系統更相互加值的想像，「而且把所有不透明的資訊給充分地拆解開來，有一點像是把潘朵拉的盒子換成透明的狀態，讓問題可以被更容易解決，這樣的產業其實會讓人更相信、更有意願去投資，這其實是正面的變化。」

「目前台灣的產業基礎已經不斷被掏空的情況下，未來能夠拉動台灣的產業價值鏈的產業，似乎也只有建設產業比較有機會，我也希望iEstate可以帶動這樣的思維，用透明化與公信力帶動產業的發展。」這樣的想像是否會成功尚在未定之天，但陳克威與胡耀傑都相信，區塊鏈科技不只是只有虛擬貨幣，會有更多有趣的想像，深入我們生活之中，「這是透過科技，打開我們眼中被視為不透明產業的第一步。」