FAMILY INHERITANCE｜家族傳承

你有聽過家族辦公室（Family Office）嗎？近年設立家族辦公室風氣於全球成長，據相關報導指出，單就新加坡截至2022年底的統計，家族辦公室數量多達1,400多家，為2021年成長一倍。家族辦公室的意涵為何？與家族財富管理有何差異？我們請到瑞茂資本執行長陳芳蕎來為我們解答，首先她說家族辦公室意味的就是家族企業的傳承。

首先我們問瑞茂資本執行長陳芳蕎，對高資產淨值的客戶來說擁有家族辦公室服務有哪些優勢與好處？以及在怎樣的情況下會有家族辦公室服務的需求？「家族辦公室為高資產淨值客戶在進行財富規劃管理時，可提供集中一致性的管理且為其客製化財務規劃模組。」陳芳蕎執行長告訴我們所謂「模組」代表的是即便已經屬於金字塔頂點的高資產或超高資產族群，家族辦公室服務也仍會因每個家族需求而完全不同。

「家族辦公室的優點，可簡單分為三種，第一點是稅務的優化。稅務的管理會因為客戶資產配置所在地不同的稅務規範而有所不同。隨著全球稅務透明化，這樣的優化檢視成為最需要的優勢。第二點是協助成功制定解決方案。家族辦公室會為單一家族或多個家族提供的財務規劃制定其所需的解決方案，考慮其家庭目標與家族價值觀，再將其整合到其財富管理策略。第三點，家族辦公室提供全面財富管理服務，包括投資管理、稅務規劃、資產規劃、慈善和生活方式管理。 」

接著陳芳蕎執行長表示設立家族辦公室的常見理由有七項：一，提高家族對家族財富管理的參與水平。二，為管理及保全家族財務提供條理清晰的方案。三，由團隊專責管理家族財富及其他事務。四，整合現有架構。五，整體繼承規劃策略及次世代財產轉移。六，實現家族長期願景及慈善事業。七，在該司法管轄區營商的固有優勢適用於在該司法管轄區所設立的單一家族辦公室的政策。

家族辦公室起源於歐美，而我們常聽到的家族辦公室，也比較常被認為是為超高淨值人士或具規模的家族進行財富管理或是投資、信託等等相關的服務或就是一個提供財富傳承及管理功能的單位或機構。陳芳蕎執行長說：「由於家族理財的正式法律結構在西方已經有一定歷史，管理繼承的程序也有其既定的規範。西方的文化規範也傾向於採用直截了當的法律或契約方式，相比之下，在東方因為許多家族辦公室直到這幾年才開始進行，甚至才開始討論如何將其財富做系統性的轉移。但不論是東方與西方的文化裡繼承問題較少被公開討論， 所以家族辦公室的需求猶然而生。

“不論是東方與西方的文化裡，繼承問題較少被公開討論， 所以家族辦公室的需求猶然而生”

「在西方，家族辦公室提供了各種各樣的角色，基本上是代表家族，而在東方，它們通常是家族固有的一部分。在東方，家族辦公室的任務通常是培養他們的孩子，讓他們最終接管並經營家族企業，並更傾向於招募投資專家來教導家族成員，並把第二代培養成企業家。通常在西方，連續幾代人都要接受正式的訓練計劃。」

我們接著問會如何替高資產客戶規劃家族辦公室服務？前置作業有哪些而在進行規劃時又會從哪些面向著手？「家族辦公室代表著家族企業傳承的重要角色，當客戶有這樣的需求時，我們會先與家族企業客戶談談『永續傳承』的議題。至於配置，每個單一家族結構及多數家族結構都不同，了解其需求後，再為其規劃模組。」

她說會先釐清家族資產與所伴隨的五項核心權利的所有權。一，客戶想要什麼類型的所有權？二，將如何構建治理？三，如何定義成功？四，會傳承什麼？五，將如何規劃下一代的轉移？「當家族辦公室成立時，通常會有一個或幾個創始人成為所有事務的決策者。家族所有者可在起始就設立如何在未來的家族辦公室做出合適的決定。比如家主會為自己保留哪些決定權？他們會將哪些決策授權給董事會或管理層？他們會自己做投資決策，還是僱用投資團隊或外部公司來做？他們將如何以及何時讓下一代參與決策？家庭會建立哪些流程和政策來統一家庭？為確保其有良好的延續其家族財富，在家族辦公室裡，每個角色都有明確的規則，規定誰屬於那裡，在那裡做什麼決定，以及如何做。

其實陳芳蕎執行長強調家族辦公室服務就猶如替家族保管金鑰，並且依自己的跨國金融服務經驗與強大的專家網絡，開發能夠滿足客戶需求的最佳資產管理平台，並提供專業和獨立的見解，為客戶創造價值。