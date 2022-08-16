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LOVE SO SOFT ｜精靈爸爸育女樂

By William Chen
16 Aug 2022
LOVE SO SOFT ｜精靈爸爸育女樂
People & Events
LOVE SO SOFT ｜精靈爸爸育女樂

今年春天，P.LEAGUE+桃園領航猿代理總教練顏行書在社群中首度分享女兒「芯冰樂」照片，正式宣告晉升為奶爸行列。不同於球場上的銳利，在這次父親節專題中，顏行書侃侃而 談與小女兒的相處過程，也讓我們看見球場外鐵漢柔情那一面。

TEXT WILLIAM CHEN PHOTOGRAPHY YUNG NAN LIU

被譽為「籃球精靈」的顏行書曾是叱吒球場的風雲人物，近年來退居幕後轉任教練，培養籃球新秀。然而，籃球場上理性嚴謹的總教練，回到家後， 面對女兒「芯冰樂」可說是呵護備至，時常在社群 網站分享與女兒相處日常，完全是個不折不扣的女兒狂。顏行書表示無論工作再忙，每天一定會撥出時間陪女兒玩、逗她笑，對他來說女兒的笑容就是疲累工作最好的療癒。

為了這次拍攝，顏行書特別帶來一隻企鵝玩具，他笑說「別小看這隻企鵝，這可是女兒的入睡 神器。」因為這隻企鵝，會發出一種名為「白噪音」 的聲響，具有助眠的功效。是不是很難想像，如此 專業的育兒知識會是從顏行書口中說出。收起球場上嚴厲的態度，談起女兒時的溫柔語調，與滿臉笑意讓 我們看見顏行書成為新手爸爸後反差萌的那一面。

顏行書坦言，在過去確實不會特別關注育兒 相關議題，他笑稱自己的生活都離不開籃球工作， 手機打開最多的就是籃球抑或是財經等等相關新聞議題，但現在都被育兒知識以及親子音樂所取代。現階段，他毅然捨棄過去的工作模式，降低工作量，將多數的時間放在女兒身上，只為了把握孩子成長的每一刻。「能在每天看著女兒成長，觀察她細微的動作變化，這就是最幸福的時刻。」談及與小孩的相處，顏行書有別於籃球場上的鎮靜，這時的他眼神裡滿是光芒。

「當了爸爸後，我改變最多的是開始了解到『施比受更有福』這句話。」顏行書如此總結這幾個月陪伴女兒成長的心境變化。從初期的措手不及，到現在能游刃有餘的帶小孩，甘心無條件地為孩子付出， 開始體會到「掌上明珠」的真正意思。從日常中感受女兒成長的喜悅，笑容中收穫到滿足，這是顏行書自認最大的改變，隨然有時很累，卻也甘之如飴。在陪伴女兒一天天成長的日子中，生活也逐漸有了新的變化，顏行書笑說，當爸爸後哭點變低，像是看到新冠肺炎帶走小孩生命的相關新聞時，都會跟著默默流 淚。小女兒的出現，就像是開啟了顏行書內心中柔軟 的那一扇門，對於親子相關議題更容易有共鳴，在生活價值觀上也變得更加感性。

愛小孩的顏行書，是否會希望小孩未來也挑戰籃球相關領域，或像爸爸一樣嘗試跨領域多元發展。 談及女兒教育這點，顏行書則是採取開放性的態度， 他說自己並不會限制小孩的發展軌跡，抱持著開放態度，並不想強迫她一定要做什麼事。

「我最大的希望就是孩子能夠自由自在地做自己，帶著善意與愛，勇敢地向外闖蕩，活出自己喜愛的人生。」

我們常說做父母的有時候會有過多的期待，但現在顏行書唯一的期待，就是自己的孩子一輩子能懂得善、也懂 得愛，享受生活中的每一天。

總教練、人父、丈夫，現階段的顏行書，不管扮演任何的角色都恰如其分，散發出強大能量。誠如前面所提及的，小女兒出生後，他變得更加柔軟，家庭是他心中最重要、必須守護的堡壘，言談間盡是對於女兒滿滿的愛意。面對未來，顏行書只想著女兒的成長，對他來說最重要的就是好好守護小女兒成長，在自己還 有能力之時，為女兒做得更多，讓她可以無後顧之憂的成長，享受人生每一刻。聽完顏行書的分享，也讓我們深刻地感受到一位父親對於孩子無私的愛，傾盡全力只為了換取孩子最真摯的笑容。

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William Chen
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