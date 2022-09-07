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NO RESERVATIONS｜ 真言不設防─J.Sheon

By Mick Wu
Managing Editor
07 Sep 2022
NO RESERVATIONS｜ 真言不設防─J.Sheon
People & Events
NO RESERVATIONS｜ 真言不設防─J.Sheon

如果你是影視愛好者，相信你絕對認識演出多部電影票房破億的影壇耀眼新星曾敬驊。節奏藍調與饒舌樂是當今流行樂壇最竄紅的樂種，年輕新世代歌迷無不趨之若鶩，節奏藍調創作歌手 J.Sheon 則用創意之聲征服了樂壇讓歌迷耳妊娠。曾敬驊與 J.Sheon，他們都掌握了新世代潮流的成功密碼，PRESTIGE 對於他們的星路以及心路歷程甚感興趣，而他們也對我們傾瀉心底的話，真言不設防。

CREATIVE DIRECTION WILLIAM CHEN TEXT MICK WU STYLING AILING TSAI STYLING ASSISTANT KATERINA CHENG PHOTOGRAPHY CHEN YUNG HUA VIDEO GRAPHY KATERINA CHENG MAKE UP JimyWu（Backstage）HAIR @driven.by @isiahzin SPECIAL THANKS 圓山大飯店

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說到J. Sheon，相信所有人的第一印象是他是一名外型酷帥、才華洋溢、聲線動人的R&B與饒舌歌手，但如果你仔細聆聽他的歌詞，他的詞其實相當非典型，充滿叛逆又帶有幽默感；他能演唱〈See You Again〉、〈想你的夜〉這樣十足動人的抒情曲，亦能演唱〈別問很可怕〉、〈不管他嗑了什麼都給我來一點〉這種有時下網路用語感的歌曲，更別說他翻唱的卡通洗腦神曲〈妖怪手錶〉將之演繹到另一個創意新境界。

或許J. Sheon正如他自己的膾炙人口的浪漫抒情曲〈輸情歌〉歌詞中所形容的，J. Sheon是一位「R&B配上綜藝跌倒的抒情哥」。

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我們問J. Sheon，花最久時間與最少時間創作的歌曲分別是哪幾首？最快創作完成的，正好就是〈輸情歌〉，「〈輸情歌〉只花了兩、三個小時就創作完成。花最多時間打磨的是〈慢走不送〉，與艾怡良、Morrison馬仕釗一起合作，為了要設計三個人共同對話感以及音韻流暢度，前前後後花了許多時間。」

接著我們與J. Sheon聊到他的音樂涵養如何養成？也就是他聽哪些歌長大的？「國中時聽R&BHip-Hop，高中時聽藍調搖滾、八〇年代搖滾、南方與鄉村搖滾。七〇年代放克樂、咆勃與硬咆勃爵士也是我會涉獵的範圍。」以及更特別的是J Sheon表示電影配樂影響他也至深。「我很喜歡看電影，也特別喜歡蒐集電影配樂。Danny Elfman（《蝙蝠俠》、《剪刀手愛德華》電影配樂家）、John Williams（《超人》、《星際大戰》電影配樂家）、James Newton HowardHans Zimmer（兩人為《黑暗騎士》的電影配樂家）我都很喜歡。」

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J. Sheon對於音樂涉獵頗廣，但我們想知道他為何會選擇R&B與嘻哈作為創作主軸？

他告訴我們這是他最熟悉、最直覺、最能感到駕馭的音樂類型。「當然我也喜歡其他的音樂類型，因此我會在R&B與嘻哈的主要創作類型中嘗試融合不同的樂種，創造更多嶄新的風味。」

“我從1920歲時才真正開始認真檢視自己的聲音……那段期間有想要掌握某些技巧，但我掌握不到，就會感到挫折想要放棄歌唱。”

我們另一個好奇的是，他的歌曲到底是如何從他腦子中蹦出來的？寫歌的靈感？以及到底是先有詞還是先有曲還是先有畫面？「我會先有文字，但我不會稱這個是歌詞，這代表的是我想講想描述的事，以文字描繪出我的想法，然後我再用這個描繪想法的文字產生旋律。另一個方式是，在沒有任何文字概念前就先想出了旋律，再來配合這個旋律或曲產生想要表達的文字，最後再重新填詞。」

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J. Sheon說歌曲創作的模樣─旋律線條與文字方向─越來越明確時，腦中就會開始浮現出想像畫面，「這個畫面有時會是想要拍的音樂錄影帶影像，有時會伴隨著寫歌詞時而來。」

然而身為藝人與創作者，我們想知道他有沒有在音樂演唱與創作之路上遇過撞牆期？會挫折到一度懷疑自己，會讓自己想放棄當歌手的那種。J Sheon毫不保留地第一時間回答是歌唱。

J. Sheon說歌唱是有很多種深刻的表達技巧的，聲音是需要經過鍛鍊，才能讓聲音演繹各種情緒。「我從1920歲時才真正開始認真檢視自己的聲音，包括特色與瑕疵。這段期間花了很多年時間做修正，甚至每半年就做一次修正，讓自己慢慢地進步。那段期間有想要掌握某些技巧，但我掌握不到，就會感到挫折想要放棄歌唱。但那時我還不是專業音樂人，音樂只是興趣，我那時還有其他事情可做，因此那陣子大約有一年時間完全沒有碰音樂。過了一年回過頭來再碰音樂，反倒覺得好像有些事情領悟到了，掌握到了以前想要掌握的技巧。」J. Sheon的意思是把唱歌當興趣與擔任專業歌手是有差異的，當開始認真對待唱歌這回事時，才發現其中的博大精深。

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音樂的話題聊完後，我們想問問關於紐約對他的影響？畢竟J. Sheon在那居住與生活長達八年時間。我們問假如你要帶你的朋友去紐約玩，會導覽那些地方，有哪些私房景點你會想分享？

J. Sheon說絕大多數都是吃的，安排兩天在蘇活區逛完街，接下來的行程全是吃的。我們問會帶朋友去品嚐紐約哪些料理，J. Sheon說各式料理都會有，中東菜、義大利菜、中菜或熱炒都是他的口袋名單。我們在紐約有熱炒店這個話題上駐足了一下，「我前一陣子真的看到有人在紐約開熱炒店。我以前住在紐約時是完全沒有熱炒店的。我帶朋友去紐約玩，我都會帶他們去吃Halal Food中東飯盒，在曼哈頓、皇后區與布魯克林的街上都可以看到賣中東飯盒的餐車。薑黃長米搭配上碳烤羊肉、雞肉，再淋上白醬或紅醬也就是他們的辣醬。」

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我們問為何對紐約的推薦都是舌尖上的旅行？「我很愛吃，而且紐約的中式料理其實超級好吃，我有一陣子就特別喜愛在紐約賣的三寶飯，隨便找一間廣式燒臘店進去都超級厲害，比台北賣的還好吃。」J. Sheon接著更是跟我們指名必定要去紐約品嚐在曼哈頓爆紅，專門賣西安菜的連鎖中菜館「西安名吃」。「真的是爆紅的排隊名店，而且不是只有亞洲人在排隊。然後我推薦到紐約一定要吃披薩，任何一間都好吃。紐約的披薩都是義大利風格，由義大利裔美國人開的，當然跟義大利的拿坡里風格披薩又不太一樣，最大的差異是馬札瑞拉起司，義大利用的馬札瑞拉起司，好比用在瑪格麗特披薩上的，是沒有脫水的水牛馬札瑞拉起司，紐約是用脫水的全脂馬札瑞拉起司，所以看起來比較油亮，吃起來也相對Juicy。我講到這邊都覺得我變成了美食部落客了。」

曾敬驊：上衣 FROM HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE；J.Sheon：上衣 FROM HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

最後我們感到另一件好奇的事是，J. Sheon為何會執起導演筒替別的歌手拍音樂錄影帶，而且主題是嚇人的恐怖片。J. Sheon說因為踏入音樂產業而有機會接觸到影像創作領域，而且還花了很多時間研究電影與影像製作。此外只要是認識J. Sheon的人都知道他熱愛恐怖片，而且對恐怖片各種次類型都瞭若指掌，「恐怖片的打燈很美，恐怖片Low-key燈光美學是很有層次感。」他甚至是能說出許多打燈的專業技巧詞彙。順著熱愛恐怖片的話題，我們問有推薦欣賞什麼不錯的恐怖片嗎？「《惡靈瑪麗安》真是極度恐怖，導演很有創意，運用相對少見的恐怖元素去嚇人，因為其實這種片，就是在比你還能怎樣出其不意的嚇到觀眾，關於這點我只能說，他的氣氛營造到令人喘不過氣來。」

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HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 132 5. ISSEY MIYAKE Hermès Dior Louis Vuitton J.Sheon 曾敬驊

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