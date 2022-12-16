POWER OF WOMAN 時髦女力 ｜黃秀慧

初見黃秀慧(Claudia)，她以親切的笑容暖心的問候揭開了當天的採訪序幕，同時帶了一眾其珍藏的高級珠寶、腕錶及華服，並與我們侃侃而談其多年的投資及收藏心法，與我們分享屬於她自身獨有的時髦女力。

Production & Words：William Chen Styling：Ailing Tsai Photography：Bo-Lin Lo Make Up & Hair：Penny Chen

為了這次拍攝，黃秀慧特別帶來了珍藏的珠寶及腕錶，當她從包包中拿出時，瞬間引發眾人驚呼，不僅有 Chanel 經典山茶花鑽石項鍊，更有伯爵經典鑽錶。此外，藏品中最令我感到驚訝的是黃秀慧也有收藏極具份量感的積家複雜腕錶，對此，她笑說：「我特別欣賞高複雜腕錶的機芯，可以通過腕錶看到機芯的運作是特別療癒的一件事。」談及收藏，黃秀慧也大方與我們分享她的收藏哲學，「我特別喜歡經典款設計，因此在藏品挑選上我會特別關注在經典單品，不僅歷久彌新，同時也兼具一定的增值空間。」黃秀慧如此說道。

了解，才是投資準則

在投資領域上，黃秀慧表示，她從未給自己設限，「我做事情從來不給自己局限一個框框，經常保持新知識的渴望，讓我在這個網路資訊發達的時代裡， 剛好保持了像海綿在吸水一樣，總是有源源不絕的新想法產生。」因此，多年下來，對於投資早有一套心得，要投資在自己熟悉且擅長的領域，並一定要親自下去學習，在理解箇中知識後，再進場投資。在前些年，她就為了珠寶投資，親自去研讀相關課程，並考取了美國 GIA 的雙證書，她笑說：「當時在實驗室裡面看超過了上萬顆的石頭，更加訓練我的手感與眼光。」黃秀慧以身作則， 讓我深刻地理解到，投資絕非紙上談兵， 而是要腳踏實地去學習並理解，努力與毅力並行方能收穫亮眼成績。

探索新創新藍海

最近因為疫情，黃秀慧長時間待在台灣，促使她開始觀察台灣創業市場， 進而投入新創產業。近期她更開始協助 Deep01 愛因斯坦人工智慧有限公司進行國際拓展，該公司以提供 AI 醫療軟體產品聞名，其所研發的腦出血分析產品DeepCT，更獲批為台灣首個 TFDA 認證的深度學習產品，更同時拿到台灣、 日本、泰國、歐盟、香港、美國等地 FDA 認證，(通過 FDA 認證的食品、 藥品、化妝品和醫療器具對人體是確保安全而有效的。在美國等近百個國家， 只有通過了 FDA 認可的材料、器械和技術才能進行商業化臨床應用 。)可謂現今市場非常具有潛力新創智能醫療軟體公司。

在新創投資上，黃秀慧表示，所有公司的商業模式到底有沒有潛力，業績一定是最重要的指標，她也指出，台灣已經超過 20 多家醫院都有正式使用 Deep01 相關 AI 醫療軟體，香港也有兩家醫院購買，包含指標性的伊莉莎白醫院，更與華碩和醫揚等上市公司交叉合作一起打開歐美的市場，以業績證明她的投資眼光是非常精準的。未來黃秀慧也持續推廣已有歐盟、日本、美國 FDA 等國際認證的Deep CT 醫療軟體精準報告，並應用在 Animage 獸醫的領域，快速協助獸醫師們，把握寵物黃金救治時間。此外，黃秀慧也將持續與Deep01 拓展到東南亞市場，透過多方整合，發展新創產業更廣的資源開發。

溫柔的力量

黃秀慧不僅具有精準的投資實力， 也在慈善領域上有深度的投入，不僅熱心參參與慈善機構，如：兒童慈善基金會、賽珍珠基金會幫助弱勢家庭。她也希望在未來能藉由 Deep01 推出的醫療軟體，幫助偏鄉的診所和家庭，解決醫療設備不足問題，通過 AI 醫療精準對抗急症，也減緩弱勢家庭漫長的復健治。 聽完黃秀慧的分享，也讓我們看到在她亮麗的外表下，柔軟且具有內涵的那一 面，展現當代時髦女性不同凡響的美麗力量。