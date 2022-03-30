T.O.P Prestige HK March 2022 Cover：拍攝幕後花絮

閱讀本次封面人物T.O.P崔勝鉉的專訪，就能了解他的職業生涯宛如一場炫風般的旅程，充滿起伏而非一帆風順。

透過ZOOM與饒舌創作歌手崔勝鉉對話中，香港Prestige的時尚編輯Alvin Goh當即明確表示，他想透過藝術風格的拍攝來捕捉T.O.P的能量。他人生中的每一個階段、每一段旅程都激發了我們本次拍攝的「藝術創作」，在本次的「藝術創作」中捕捉了T.O.P職業與個人生涯演變的精華，從音樂、藝術到靈性。痛苦在第一組照片中展現，正如T.O.P深刻且真摯地告訴我們，他「生來就是悲傷（born to be sad」，但痛苦也可以是一種禮物，讓我們在痛苦中發現美，從而提升自己；因此拍攝場景之一，T.O.P身處的玻璃罩中，有玫瑰環繞。

另一個視覺企劃則以電影《駭客任務》（The Matrix）為主題，象徵了T.O.P受困在父權體制中的感受。

第三組視覺企劃則圍繞著「判斷」。以紅地毯為背景，象徵不斷批評的存在，但也提醒著我們，在我們用手指指向他人前，我們另有三隻手指指向自己。幽默、黑暗、勇氣與勝利描繪出T.O.P已知與未知的一面。

重生，是最大的阻力（The pièce de résistance is Reborn）。隨著BIGBANG團體對外正式宣告回歸的消息，T.O.P也宣佈了離開YG Entertainment經紀公司後，即將展開個人職業生涯。這是一個新的開始，接下來將有許多令人興奮的計畫。從黑暗到光明，T.O.P無私地與我們分享他動盪卻仍十番歡愉的職業生涯，而我們希望能以我們的方式、公正地展示他畢生的作品，這不僅是娛樂，也不只關乎娛樂圈—更是藝術。



T.O.P: 巨星重生

Creative direction and styling Alvin Goh

Photography Ji Yong Yoon

Videography Jinyoul Lim

Make-up Shin Mi Sug

Hairstyling MZW by Taehyun

Stylist Kim Tae Rin, Jong Hyun Lee

Styling Assistant Hwang Mose

Lighting Assistant Wongyoung Ki

Visual Imaging Yoon Studio

Manager Kim Jae Seog

Trainer Kim Jong Kin

Translator Young Go

Coordinator Mia Hur