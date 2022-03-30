T.O.P Prestige HK March 2022 Cover：香港發行人的信

製作本期Prestige雜誌的年度藝術專題時，我們認真思考許久，究竟應該由誰擔任封面人物。我們認為應該要是一位年輕的藝術收藏家，他可以代表年輕收藏家日益增多的現象，這樣的熱潮在亞洲尤為普遍。

在我與藝術界人士的交談中，韓國K-Pop流行歌手崔勝鉉（又名T.O.P）的名字數次出現。而這並未使我感到驚訝。畢竟，崔勝鉉在藝術圈所享有的盛譽不僅是一位傑出的收藏家，也因為他曾為香港一家大型藝術經紀公司擔任客座策展人，並與新加坡、韓國的博物館合作共同策展。由於他對當代藝術的熱情和支持、贊助，2019 年被ARTnews列為「值得關注的50位藝術收藏家」。事實上，透過崔勝鉉在自己的音樂和Instagram上積極表達對藝術的熱愛時，我們可以毫不誇張地說：他影響了當代許多音樂迷，成為了藝術愛好者。

崔勝鉉似乎就是我們當期封面的理想人物，但我也意識到聯繫他的困難性，不僅因為全球性的疫情影響，也因為他自五年前入伍服役之後，便較少在公眾視野出現。偶然機緣下，我在一次與前蘇富比（Sotheby’s）亞洲區當代藝術部主管寺瀨由紀（Yuki Terase）對談中談及崔勝鉉，他們曾於2016年的香港蘇富比合作，崔勝鉉為蘇富比策劃當代藝術秋拍專場—「#TTTOP」（項目名稱也是他本人的IG帳號。）緣分難得，我便趕緊委請寺瀨小姐協助聯繫、居間介紹。

後來我們終於透過Zoom與崔勝鉉聯繫上，最初他有點害羞，但隨著我們的談話越來越深入，他也漸漸展現出風度翩翩、彬彬有禮的氣質與真誠。我們發現，他的內在遠比表面、外在所見更有深度且豐富。睽違五年，在這次的深度採訪中，崔勝鉉揭露了自己的經歷，以及克服抑鬱症的心路歷程；他也分享自己的新使命—改變人們對心理健康的看法以及對其他年輕人的影響；他對藝術、音樂與電影源源不絕的熱情，以及他以獨立藝術創作者、企業家的身份回歸。他向他心愛的粉絲傳送訊息，並揭示了他對未來的激動人心、充滿開創性的計劃。

於本次專訪中，你將發現藝術如何刺激崔勝鉉的創造力，並成為他個人與職業發展的動力。在走出陰霾之後，他不僅重生了，而且準備透過自己的音樂或電影，帶著愛與希望幫助他人—尤其是年輕人。

由Alvin Goh所構思與執導的封面拍攝，可以看到崔勝鉉在槍牆包圍下無所畏懼地昂然站立的驚人圖像，這正是崔勝鉉堅持向世界展示：自己戰勝抑鬱症的一種創意方式，他沒有扣動的扳機，昨日的死亡與今天的重生。他的故事令人振奮，而且充滿力量。我很高興他找到了藝術—在他的跌宕起伏中，藝術一直陪伴著他。

T.O.P崔勝鉉回來了。我迫不及待地想看到崔勝鉉像他的名字T.O.P一樣，飆升到全新的高度，因為他在自己人生的新篇章中深刻地自我反省、應對、創造、創新，最終必將迎來繁榮盛開。

T.O.P: 巨星重生

Creative direction and styling Alvin Goh

Photography Ji Yong Yoon

Videography Jinyoul Lim

Make-up Shin Mi Sug

Hairstyling MZW by Taehyun

Stylist Kim Tae Rin, Jong Hyun Lee

Styling Assistant Hwang Mose

Lighting Assistant Wongyoung Ki

Visual Imaging Yoon Studio

Manager Kim Jae Seog

Trainer Kim Jong Kin

Translator Young Go

Coordinator Mia Hur