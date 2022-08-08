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Ryan Gosling｜分秒必爭 Life In The Fast Lane

By Mick Wu
Managing Editor
08 Aug 2022
Ryan Gosling｜分秒必爭 Life In The Fast Lane
People & Events
Ryan Gosling｜分秒必爭 Life In The Fast Lane

Ryan GoslingNetflix播映的電影《灰影人》中飾演一名絕處逢生化險為夷的CIA探員，而每個間諜都會有一只陪伴他出生入死的腕錶，Ryan Gosling與我們分享作為間諜的他佩戴哪只腕錶陪伴他出生入死，以及分享如何演出電影中許多驚險與攸關生死的場景

TEXT MICK WU IMAGE TAG HEUER

你飾演的角色席亞拉六號（Sierra Six）是一名無時無刻都得在瞬間做出攸關生死決策的殺手，正如同你所佩戴的TAG Heuer Carrera其最初是設計給賽車手佩戴一樣。可否請你聊聊你在《灰影人》中驚心動魄的場景是？
有太多可以選了，整部電影就是一連串驚心動魄的故事與場景。但有一幕，席亞拉六號被困在井底，他必須用身上僅有的物品想辦法逃出井底。我最喜歡席亞拉六號這個特色，也如同TAG Heuer Carrera的特點無時無刻肩負任務並且克服挑戰。

許多飛車特技你都會親自上場，在《灰影人》中是否也如此呢？
我在《灰影人》中駕車的場景比較沒那麼多，比較多的是在火車上、在車子行李箱裡、掉出飛機外然後降落電車頂上，沒有什麼駕駛超跑奔馳的畫面。《灰影人》很多時候都是關於席亞拉六號失控的狀況，沒有什麼駕車的鏡頭。

TAG Heuer Carrera是設計給時常處於千鈞一髮時刻的人佩戴。在《灰影人》中有沒有什麼千鈞一髮的特技時刻呢？
我會盡量避免這些有風險的意外場景。但在劇情設定上，席亞拉六號在劇情一開始就面臨到千鈞一髮的處境。但席亞拉六號總是處變不驚，臨危不亂化險為夷。

你的角色席亞拉六號總是仰賴各式求生技巧脫離險境。你是否有特別位此接受任何的訓練呢？
《灰影人》是我第一部真正參與各式動作場景的電影，所以我必須訓練許多動作特技。我參與過眾多動作片，但沒有一部驚心動魄程度能跟《灰影人》相比。很幸運地，劇組聘請了前美國三角洲特種部隊隊員Craig ‘Chili’ Palmer作為電影顧問，他是最接近席亞拉六號的真實人物。我一直跟在他的旁邊，盡可能吸收他身上所有的經驗。

追求完美近乎卓越是TAG Heuer Carrera與席亞拉六號的共同特徵。是什麼能讓席亞拉六號如此幹練完美？是什麼激勵著他？
席亞拉六號所有的行動都是出於實用主義。他認為只要他完成足夠的任務，他就會離開他的間諜事業然後去過正常的生活。但事實上，席亞拉六號是一位寧可在Netflix上看《灰影人》而不想當灰影人的人物。席亞拉六號的工作能力很強的原因是因為他想退休，然後拿一只TAG Heuer Carrera當做禮物早早退休。

導演羅素兄弟稱你的角色算是最「極簡」的角色了，也難怪會選擇TAG Heuer Carrera三針腕錶作為席亞拉六號佩戴的腕錶，而TAG Heuer Carrera三針腕錶也是TAG Heuer最為極簡設計的腕錶，對吧？
完全正確。席亞拉六號絕不浮誇是一名低調的探員，低調極簡的TAG Heuer Carrera絕對最適合他。

「極簡」是否也能形容你的演技呢？用最少的肢體動作與表情傳達最大的訊息？羅素兄弟說你是最適合低調到不行的席亞拉六號的最佳人選。
嗯，角色設定當然是越低調越好，畢竟他是一名間諜。所以只要他越低調越不惹人注意，他就越有可能毫髮無傷脫離險境。

TAG Heuer的品牌精神是「不畏壓力，勇於挑戰」（Don’t Crack Under Pressure），與席亞拉六號的個性相當匹配。你個人是如何應對高壓處境呢？
盡可能完美應對。也很幸運地真實生活中不會有間諜追殺我，或掉進地板暗門或飛出機外這些處境。

你的角色被稱為「灰影人」的原因是他總是能隨機應變融入情境。極簡低調但又散發自己個性的TAG Heuer Carrera三針腕錶真的相當吻合席亞拉六號的個性與電影情境，對吧？
無庸置疑。席亞拉六號的世界裡絕對容不下大尺寸鑲鑽腕錶。席亞拉六號要的絕對是功能至上腕錶。

Ryan Gosling 灰影人 Tag heuer Carrera The Gray Man

Mick Wu
Managing Editor
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