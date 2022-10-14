facebook

Something About Carina｜關於劉嘉玲

By Katerina Cheng
14 Oct 2022
Something About Carina｜關於劉嘉玲
People & Events
Something About Carina｜關於劉嘉玲

歷經四十年的電影生涯，香港最知名的女演員─劉嘉玲向我們講述亞洲電影千變萬化的風貌，以及電影能帶來改變的力量。

CREATIVE DIRECTION/STYLING ALVIN GOH
TEXT STEPHANIE IP
PHOTOGRAPHY REUBEN FOONG
MAKE-UP ALVIN GOH
HAIR STYLING KEN HUI@ARTIFY LAB
MANICURE PINKY HO
STYLING ASSISTANTS ANNA LAM、NOELLE TIN
PHOTOGRAPHY ASSISTANTS TYLER YEUNG、DEREK LI
PRODUCTION COORDINATOR MICHAEL CHEUNG
TRANSLATION EFFIE YANG

THE IRON QUEEN 頭飾 FROM Boucheron｜緊身衣 FROM Wolford｜頭紗 FROM 造型師私物

從前，在蘇州有個很愛電影的小女孩，她是如此全心全意的愛著電影，以至於電影幾乎填補了她每天腦中的想像。在她迷失時引導她，在她悲傷時為她綻放美麗，在她所到之處帶給她靈感。也許這是命中注定，她真的成為了一名電影演員，而且是非常出色的演員。又或許，若這個小女孩這麼熱愛電影，當演員也應該是她兒時的願望吧？當我向資深演員劉嘉玲提出這個問題時，沒想到卻得到了否認的答案。

「我出生在中國，卻從沒有想過在我這輩子我會成為一名演員，而且還已經演了40年，」她感嘆道，「當我年輕時，我以為我有天會成為一名工廠工人。」

為了尋求更好的生活，劉嘉玲在15歲時全家移民香港，他們家境並不富裕，自稱在校成績不好的她，跟著母親在一家服裝工廠工作。但後來出於想嘗試不同事物的渴望，劉嘉玲參加了TVB的明星培訓計畫─令她震驚也令她父親懊惱的是，她居然被錄取了。

“這種新的科幻類型電影確實象徵著香港電影創意的新篇章”

那年是1983年，正是香港電影的鼎盛時期，粵語電影在東亞地區大受歡迎，並一路紅到西方。到九十年代中期，香港被暱稱為東方好萊塢，催生了新的電影流派，像是功夫片、武俠電影與英雄殺戮等。隨這股潮流，香港導演與新星也被推向國際─李小龍般的動作片以及王家衛的愛情故事至今仍然是經典，而成龍、李連杰和周潤發等演員，都成為香港黃金歲月代表性的巨星。

劉嘉玲對這段時期記憶猶新，畢竟1983年是她在銀幕上初登場的一年，「從加入這個行業的那刻起，我見證了香港在不同類型的電影中的蓬勃發展。我們有搶匪電影、愛情電影、功夫電影、喜劇⋯⋯也有很棒的恐怖電影。」她說。

THE ATTITUDE 外套 FROM Rick Owens｜珠寶 FROM Boucheron

如今過了40年，劉嘉玲參與演出的佳片與獲獎也不勝枚舉。1989年，她在港片《義不容情》裡飾演一位富有的女繼承人後成為家喻戶曉的明星，這部港片至今仍是香港收視率最高的本地電視劇之一。此後她開始涉足電影界，並在1989藉由《說謊的女人》中的角色獲得香港電影金像獎最佳女主角提名。1990年的《阿飛正傳》奠定了她做為香港頂級女演員的地位，也是與導演王家衛更多合作的開始。

雖然香港電影的黃金時代已過，但有趣的是劉嘉玲身為一位女演員仍然非常活躍。她在和古天樂（同時也是製片）合演的最新電影《明日戰記》中，再次扮演了一種新角色，成為未來科幻世界中的女指揮官。在古天樂的電影製作公司支援下，這部科幻動作電影是視覺效果藝術家吳炫輝的導演處女作，其高強度的電腦合成影像製作已經引起廣泛關注。

「在他們拍攝期間，古天樂邀請我去片場參觀，」劉嘉玲回憶，「當我到達深圳的片場時，它的規模如此之大，我感覺好像降落在一個軍事區。他們正在拍攝一部未來感的科幻電影，當時我還不清楚細節，但我發現這是一種全新又令人興奮的體驗。」

後來當古天樂邀請她參與這部電影時，她幾乎是一口就答應。「像這樣的科幻動作片裡通常很少有女性角色，」劉嘉玲說，「古天樂說這正是他們想要選一位女指揮官的原因，並想我來扮演這個角色，我接受而且答應會盡力而為。五年後，終於可以讓觀眾享受這部電影了。」

劉嘉玲大部分表演都是在綠幕上拍攝，儘管古天樂主動提出將她的片段剪輯出來預先展示給她，但她堅持要在電影院看這部電影，「這是一部注定要在大螢幕前欣賞的電影，」她說，「實際觀賞後，真的讓我非常驚訝，雖然過往也有很多電影運用了電腦合成影像技術，但這次完全不同，這部電影是以如此專業的方式完成，他們真的很在意這部電影，也做了許多準備工作，非常令人讚嘆。我非常榮幸可以參與其中，因為這種新的科幻類型確實象徵著香港電影創意的新篇章。」

劉嘉玲希望香港能持續拍出好電影。儘管中國的電影產業變得越來越大，也更多觀眾開始轉向Netflix或Disney+去觀賞西方電影，「但我們一直都在尋找新的故事，並為觀眾提供他們想看的內容。」她說。

「已經全球化的今日，我們已不再只關注本地內容，許多香港演員去好萊塢發展，甚至梁朝偉也拍攝了威漫電影，而且他可能正和Disney+合作製作新內容。我認為現在我們正處於資源共享的時代─更多的西方人用亞洲的主題重新製作拍片，也有更多亞洲演員在國外拍攝電影。電影已不再侷限於本地，我認為這些資源整合與交流，能真正帶給觀眾們更多令人興奮的內容。」

對於丈夫梁朝偉在好萊塢的處女秀，同時也是漫威宇宙的初登場《尚氣與十環傳奇》，劉嘉玲則顯得十分自豪，「我為Tony（梁朝偉的英文名）感到驕傲，我當時真的很希望他接受這份工作，因為我是威漫的忠實粉絲。他為中國人演出了這部電影，展示了中國的超級英雄。這是一個很好的機會，如果拒絕就可惜了。現在，你可以在超級英雄的電影裡看到不同文化，尚氣是關於中國英雄的故事，雖然Tony演的是反派─我的意思是，任何超級英雄電影都需要好人與壞人─而這是千載難逢的機會。」

“我以同樣的態度對待生活中的每件事

不怕吃苦也不怕失敗”

最為一個支持丈夫的妻子，劉嘉玲在一開始就陪著梁朝偉到澳洲準備上片，「我希望他在片場裡感覺自在，」她說。實際上對於這個角色，她比梁朝偉更興奮。「他不是漫威迷，所以他不了解漫威宇宙，」她笑著說，「這也是一個他不熟悉的新環境，但你必須要踏出舒適圈，嘗試新事物。」

THE RETROFUTURIST 衣服與眼鏡 FROM Buerlangma

好萊塢當然漸漸地給予亞洲演員他們應得的認可，但劉嘉玲認為亞洲電影現在比以往任何時候都還要強大。「看看韓國就知道了。在中國也有不少知名導演。」她指出。「的確，一開始亞洲在好萊塢的代表性有限，我們通常被賦予非常教科書式的角色，但現在我確實認為，好比Tony的新電影，就像我們站出來說，亞洲演員是懂得表演的。我想對這行業也是一件好事。在韓國，《魷魚遊戲》的演員獲得了金球獎，資深演員尹汝貞更獲得奧斯卡獎，東方文化正得到西方人的認可。」

我們有一天會在國際電影的角色中看到劉嘉玲嗎？「我願意在香港以外的地方拍電影，只要我還沒有老到無法演戲。好萊塢的好處是演員不受年齡限制，高齡女性也有很多角色可以發揮。我告訴自己，為什麼不呢？Netflix和Disney+上都有很多關於亞洲故事的電影與電視劇，如果遇到了適合自己的角色，我會做的。」

在亞洲，電影行業對於年齡仍十分敏感，劉嘉玲感嘆年齡漸長，要拿到主演角色也隨之困難，「但在其他國家這不是問題，也有關於老年夫婦之間的愛情電影，你可以在任何年齡層中找到讓人感動的故事。」

這位得獎無數的女演員似乎已經完成了這一切，幾乎沒有哪個角色她沒扮演過，而也的確如此。她演出的作品涵蓋武俠大片《九一神鵰俠侶》（1991）、傳記片《阮玲玉》（1991）、變裝喜劇《金枝玉葉》（1994）、另類愛情劇《雞鴨戀》（1994）、武俠經典《東邪西毒》（1994）、間諜喜劇《大內密探零零發》（1997）。她不但可以在《自梳》（1997）中扮演雙性戀絲綢廠老闆，亦可以在《海上花》（1998）扮演妓女，而在王家衛的《2046》中，她又成為了一個完美無瑕的機器人。劉嘉玲在徐克的《通天神探狄仁傑》中扮演武則天，贏得2011香港電影金像獎最佳女演員獎。

劉嘉玲說她喜歡挑戰，「我喜歡嘗試新東西，而且我不會害怕，」她說，「我在演藝生涯中之所以能獲得如此成就是因為我擁有好學的態度。我以同樣的方式對待生活中的每件事─不怕吃苦也不怕失敗。只要我有工作，我就感到很幸運。你問我快樂還是不快樂？每個人都會在生命裡經歷悲傷，但卻可以懷著感恩之心去做任何事。有很多機會去做令人興奮的事，去學習並讓自己更好。」勇氣並非她與生俱來的，她認為勇氣來自時間和訓練。「我並不是生來就有著鋼鐵之心，」她笑著說，「但當你遇到障礙，你得找到前進的路並接受挑戰。」

「我遇過的每個成功人士，都曾走上失敗的道路。你能夠成功是因為你想要挑戰自己，挑戰越大，考驗越大。如果你告訴自己不去接受這些挑戰，那你將會停在原地不前。你必須冒險。」

劉嘉玲不僅在她的電影角色選擇上很大膽，她在時尚與餐飲上的努力也走在很前面。儘管她的餐廳業務和時尚品牌Anirac已經不再活躍，但她很高興她曾有過這些經歷。「這些都是我年輕時想做的事，」她解釋道。「當我有能力時，我想要完成小時候的夢想。但在經營這些個別的事業途中，我意識到我沒有做得很好而感到有點無力，無法兼顧這麼多事情。最後，我只想將心力放在成為我能成為的最佳女演員，這對我來說已經足夠了。但重要的是我已經嘗試過，即使事業並沒有成功。」

“電影就像是大門打開了我的眼界，讓我看到

靠自己無法想像的事物”

電影仍然是他的首要熱情。「我從小就喜歡看電影，直到現在我什麼電影都看。我的野心、夢想和我對未來的幻想都源於看電影。」她說，「對我來說，電影就像是大門，通往各種新發現的世界，讓我看到靠自己無法想像的事物。包括我對藝術文化的品味，我的時尚感，很多都是因為受到我所看過電影的啟發。我很容易被電影中的台詞所感動，並看看它們如何對應我自己的生活。電影對我來說一直非常重要。」

重要的程度，以至於她與梁朝偉在2008年於不丹舉行的婚禮，也可能是因為受到她所看過的電影啟發。她說她原本可以選擇在歐洲舉行婚禮，「我可以要求在任何莊園或是宮殿中舉行，」但是「不丹」卻出現在她的腦海裡。「我曾想像在一片紅海中舉行婚禮，三位喇嘛站在我的身後，」她笑著說。「我腦中浮現如此美麗的畫面。從婚禮概念到賓客名單，我自己策劃整場婚禮，王家衛則幫我完成了製作。」

THE METAMORPH 衣服 FROM Buerlangma

那梁朝偉呢？「Tony很配合，他是一個很了不起的聯合主演，」她說，再次大笑起來。不過，想要再次看到兩人在電影中一起演出的機會其實微乎其微，正如劉嘉玲所解釋，「我們太了解彼此了，更想把職業與生活分開。」

電影則是兩人最常討論的話題，「大部分時間，我們會討論電影，比如說我們最近分別看了哪些電影，如果他來演某部電影他會怎麼做？或是如果我來導某部電影我又會怎麼做，會請誰來演出等等，對我們來說就像是精彩的遊戲。」

劉嘉玲今年56歲了，但她看起來一點都不像這個歲數─關於這點，她自己也對年紀無感。「感覺年輕就是年輕，」她打趣的說。「這不是用你的年紀來衡量的。」她總是勇於嘗試各種冒險─在她40歲時學會了滑雪板、跳傘和水肺潛水。難道，這就是為什麼她同意了我們這次造型大膽的拍攝邀請嗎？她高興的回說：「這些照片真的很特別，和我以前拍過的都不一樣。我喜歡和年輕人一起工作，喜歡他們思考事情的方式，與我們這世代是多麼不同。和新世代的人相處可以探索到很多新的領域。」

PRESTIGE HONG KONG 十月號封面人物 劉嘉玲
Prestige Hong Kong 女演員 劉嘉玲 Cover Story

Katerina Cheng

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.