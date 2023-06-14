奢石之后 Tiffany 在台獨家代理｜承豪石材探究奢石藝術，跨界對話

全球名人豪宅與國際設計吹起奢石新風尚，從Tiffany & Co.全球專櫃到中東王室宮廷，無一不將目光瞄準奢石之后－Tiffany大理石。奢石精裝修儼然成台灣豪宅指定裝潢，也讓台灣奢石領導品牌承豪石材與巴西 Tiffany 礦區簽下了在台獨家代理權，也是該礦區全球唯五合作夥伴之一。

承豪石材董事長陳博崑表示，鑒於台灣高端客群偏好「精奢裝修」、「質感至上」及「藝術品味」等三大需求，期待居家環境呈現精緻奢石與藝術美學交織的雙重體驗，因此這兩年來的疫情不但沒有影響市場發展，承豪石材更觀察到消費者更願意待在家中、更重視居家設計的重要趨勢，因此與全球頂尖Tiffany礦區合作，進而向台灣消費對象推廣天然石材的美學價值，品味奢石藝術之美。

國際高端建案指定選用

承豪石材品牌長陳昱愷表示，奢石之后Tiffany被譽為大自然界最美的藍綠色礦石，如同一生難能一遇知更鳥的絕美色彩，更顯珍貴。

品牌長陳昱愷說：「依過去的服務經驗，常有男主人購買 Tiffany 作為獻給女主人的美好贈禮，由於其獨特的典故及稀有性，因此 Tiffany 總是吸引著眾人目光，要稱之為『貴婦首選』一點也不為過。」

陳昱愷補充說明，由於巴西的 Tiffany 礦區擁有全球最美的原石成色，也因為礦區石材僅能向地下開採的困難性，產量極其稀少可貴，而產售最高品質的原石，僅占整體開採量的10%，故全球高階住宅市場、精品設計領域中買家無不瘋狂搶購。這次遠道來台簽約的巴西 Tiffany 礦主三代 Hugo 也表示：「在Tiffany & Co.全球專櫃指定使用後，這顆礦石更加炙手可熱，中東王室宮廷、歐美奢華別墅都偏好這個石材，甚至在台灣也有名人收藏。」

在全球風靡 Tiffany 的同時，承豪石材也與巴西 Tiffany 礦區簽下在台獨家代理權，成為台灣第一個推廣巴西 Tiffany 大理石的公司，雙方的合作關係將不同於一般礦區中間貿易商制度，採區域獨家代理的關係，由礦區直接與承豪石材合作，避免層層批發造成削價競爭。Hugo 表示在各區域選擇與最適合經營頂級奢石的公司合作，著重品牌的行銷、對外的形象及對石材設計應用的專注認真，符合這樣條件的合作夥伴才能共同將奢石行銷市場。Hugo 特別強調，以 Tiffany 這麼獨特稀有的奢石而言，不應該隨便出售，若與追求削價競爭的公司合作，對Tiffany不會有任何附加價值，更是一種傷害。

台灣頂端客群偏愛 市場潛力大

承豪石材董事長陳博崑進一步指出，台灣奢石產業潛力看漲，奢石產業預估年產值達5億以上新臺幣，且近兩年成長趨勢約達8%-10%。特別的是台灣喜愛奢石的居家應運與國際偏好用於廚房的中島檯面大不同，台灣客戶對奢石裝潢的偏好多應用在居家欣賞的裝飾牆面、餐桌使用，多半使用在客餐廳空間，提供客人共賞。且台灣豪宅坪數相較國際豪宅坪數仍偏小，台灣客戶更在意大理石的紋理、色澤與整體觀賞性，其中尤其偏好藍、綠色澤，以及擁有水晶結晶與金紋等稀有的獨特石材更受喜愛。

以 Tiffany 奢石國內市場價格一才約為6千至1萬元之間來說，均屬高單價石材，更因裝修的面積、施工等需求，通常整面 Tiffany 牆面價格都要上看百萬元。陳博崑董事長表示，由於近期台灣室內設計受簡約風格影響，豪宅市場亦偏好低調奢華的俐落設計，故在簡約風格中讓吸睛的奢石躍上牆面成為美化居家的主角，確實打動了許多豪宅的客層。其中以企業主、公司高級主管、專業人士等中高收入客群居多，這類客戶更偏好與眾不同且兼具藝術品味的高階石材，才能反映屋主愛好品味與生活態度。據陳昱愷品牌長指出：「以目前產業觀察，台灣奢石客群數成長相對穩定，數量上並未出現大量上升趨向，但客單價消費金額卻提高了不少，且趨於『精緻裝修』，對裝潢材質、施作精細度等層面有更高要求。」

奢石與藝術跨界對話

當自然瑰寶與藝術美學對話，啟動了「奢石永恆藝術計畫」，陳昱愷品牌長說：「承豪一直想更深入探究奢石藝術的可能性，在畫廊協會的推薦下，與双方藝廊一拍即合，由承豪提供 Tiffany 奢石來支持藝術創作，並邀請藝術家薩璨如透過她的獨特視角，來挖掘蘊藏在 Tiffany 奢石的藝術靈魂。」双方藝廊創辦人胡朝聖也表示，双方藝廊非常開心能促成承豪與藝術家薩璨如＆Nicolas-bertoux（法國藝術家）共同創作的合作，更感謝承豪慷慨提供 Tiffany 原石給藝術家創作，相信 Tiffany 天然石材的瑰麗色澤與原石的獨特性，能透過藝術家薩璨如的雙手，琢磨出一種新的可能與樣貌。

承豪石材董事長陳博崑表示，經多年代理高階奢石以來，承豪並不滿足於奢石市場的行銷推廣而已，更希望透過自身微薄的力量，讓大家共同發現蘊藏在石材之中的美學價值，讓石材不只是家具裝潢，更是與藝術的完美結合，在居家環境中體現生活的藝術。

陳博崑說，從過去承豪與台北時裝周、東京時裝周、2022台北藝術博覽會合作起始，今年更要透過此次的合作深入發掘奢石在藝術創作的可能性。本次與藝術家薩璨如啟動的「Tiffany藝術原創計畫」是承豪的第一次嘗試，也是藝術家薩璨如嘗試以全新的材質創作，這塊 2.9 噸重的Tiffany原石，將於今年7月抵達義大利，讓最美的奢石與藝術成就非凡的大師展開藝術對話多麼讓人興奮。期待未來這件在藝術家薩璨如手中完成的作品，能早日與大家在台北藝術博覽會見面。