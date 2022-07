混搭怪誕與真實｜UNIVERSAL PICTURES

來自美國的藝術家、攝影師、電影人 Alex Prager ,帶著她浮誇、別緻又極度吸睛的攝影作品到韓國首爾樂天藝術博物館 (Lotte Museum of Art) 展覽。她與 PRESTIGE 分享,身為一名藝術家以及一位母親,如何透過「故事」讓世界變得更好、更有意義。

TEXT STEPHEN SHORT TRANSLATION LIN

一月底某個晚上,Alex Prager 的新展覽要在倫敦克倫威爾藝術場(Cromwell Place)立木畫廊(Lehmann Maupin gallery)開幕了。晚會前,我們和她相約在畫廊訪談。當她抵達時,這位集藝術家、攝影師、電影人三種頭銜於一身的美國洛杉磯創作者好像真的有三頭六臂一樣,她得迅速地換好裝,才能在 40 分鐘後照料一群私人 VIP,舉行一場香檳導覽。她愜意地點了杯用來提神明目的波爾多紅酒,但同時手上也處理著另一場籌備很久的回顧展,這場名為 《Alex Prager:西方之大》(Alex Prager:Big West)的展在韓國首爾樂天藝術博物館開放到六月初。

「我很期待首爾的展覽,」她的臉上散發著容光,彷彿萬物伊始(某種程度上來說是,如果把過去兩年斷斷續續的鎖國封城和她蓄勢待發的韓國巡禮考慮進來的話)。「展覽會叫『西方之大』,」我們舉杯,「是因為它和整個美國文化有關。展品真的就是大幅的、和西方有關的照片,裡面也有用到一些影視產業的元素。我喜歡用簡單、直接的標題幫我的作品命名,像小孩會取的那種,比較好懂。」她繼續解釋:「『大』這個字除了可以呼應到我這次的展品很多(超過一百件),也可以和美國神話的廣大信眾對話。美國神話越來越『真』了,但這個時代需要更多元的故事。」

Prager 所編排、拍攝的作品美到像是有股魔力,可以讓你定格、哇嗚、讚嘆、驚豔、買尬、著迷、入坑、然後瘋了似地 PO 上 IG 。看到她的作品,你的眼睛會噴射愛心,你的世界——虛擬社群或真實人生——會隨著那些「讚」跟「心」而變得夢幻、傾斜。她的作品是藝術沒錯,但更像電影、流行、風尚、魅力、電影大燈、生活風格、音樂 MV 、文學作品、美妝產品、恐怖片、嘲諷片、驚悚片、超現實電影,有著讓人心驚膽顫又頭暈目眩的氛圍。就視覺語言而言,她的作品像《亂世佳人》(Gone with the Wind)、《紅菱艷》(The Red Shoes)和《北西北》(North by Northwest)等好萊塢史詩級大片一樣主流,但就敘事技巧而言,她的作品前衛、另類又以虛御實,就像保羅.奧斯特(Paul Auster)的荒謬主義小說《機緣樂章》(The Music of Chance)、肯尼斯・安格(Kenneth Anger)的地下電影《好萊塢巴比倫》(Hollywood Babylon)和雪莉.傑克森(Shirley Jackson)的經典短篇小說集《樂透》(The Lottery and Other Stories)。很巧的是,企鵝出版社(Penguin Classics)在替《樂透》設計封面時,剛好在封底借用了 Prager 2009 年的作品《芮妮》(Renee)。

北京 X 美術館的首席策展人吳冬雪如此評價 Prager:「 Alex Prager 的作品同時外放又內斂。她把希區考克的懸疑感和通俗劇的情節混在一起後,很巧妙地利用這種感覺搔動我們最微弱的神經,讓我們處在一種誇大的情緒與真實裡。就是這種混搭感定義了她的作品。 Prager 很會以大搏小。」

Prager 的攝影作品以這些特色聞名:滿到像是要漫出來的構圖、飽和的色彩、巨大的片幅,以及她精心調度好的群演。有時她會從她的家人、朋友中挑演員,有時則會透過好萊塢的經紀公司舉辦甄選。之後,她會安排他們到各種場景,像 2013 年的作品《群像中的臉》(Face in the Crowd)和 2019 年的作品《御風》(Play the Wind)就是在沙灘上、水裡、攝影棚內、火車站裡拍攝而成的。她的作品看似人工感很強,但她在拍攝時也會保持彈性,讓現場的魔法發生。

當她按下快門時,照片中的主角仿佛都凍結在時間的尺度裡,或者甚至超越了時間。照片中那些太鮮豔的色彩給人一種 30 年代電影特藝彩色技術的韻味,而這樣的韻味又與 Prager 所鋪陳的怪誕、高張、無法言喻的攝影情境相互襯托,像她拍過希區考克式的鳥襲、從大樓或飛機墜落的人群、沉在水裡卻異常鼓起的連衣裙皆然。在倫敦和首爾最新的作品中,她照片裡的主角就滯留在半空中,可能往上攀也可能向下墜,處於大悲與狂喜交織的矛盾狀態。

「這件作品是對當代的疾呼,」Prager 說。「近期這個世界真的太異常了。」她指的當然是 COVID-19 帶來的負面影響。跟其他舊作相比,她的新作規模比較小,但也比較細緻、親密。這次,她偏向捕捉那些極具魅力的心理瞬間,而照片所呈現的就是每個人都曾經歷、能理解的,一個人內心動盪、焦躁的私密時刻。

「這些作品都應該要帶來美的、舒服的感受,但它們核心要處理的都是當代社會中很困難費解的問題,這也是為什麼我會說這些作品是對這個時代的疾呼。現代人的內心就是那麼騷動啊,情緒很多很滿。對很多人來說,處理這些情緒起伏很困難,是很大的挑戰,每個人應對的方式又都不同——有些人就打算麻痺一切。」她說的是整個世界的共業,還有美國神話破滅後的混亂。

幾年前,Prager 成為人母,受兒子的影響,她的作品轉而處理以前看似不那麼棘手的問題。「我攝影的目的一直都是帶給這個世界更多聲音,讓人更了解自己,同時也讓人更在意彼此。有了兒子以後,這些目的,該怎麼說呢,感覺更迫切重要了。」然後她又提到「故事」:「世界現在糟糕透頂,我們更迫切地需要更多元的故事。我覺得故事可以讓世界變得更好、更有意義,而說故事是一名藝術家應該擔起的責任。我有兒子之後,真的對這件事更有感覺了。」

Prager 不像其他同輩「高級」藝術家,她不是專業的攝影科班或影像學校出身的。「我可能比較像是普羅大眾的藝術家,藝評沒愛過我,」她說。「我從來沒有進過那些神聖的藝術機構,也從來沒有去過什麼俱樂部。我不是體制裡的人。」

在好萊塢當過一段時間的童星演員(她只喜歡片場的食物),長大後到處打點零工,Prager 的攝影職涯要到很久之後,某次在蓋蒂博物館(The Getty Center)看 William Eggleston 的特展時才真正展開。William Eggleston 拍了床底下的一雙鞋,而正是這張照片啟蒙了她。「攝影是用好奇心的眼睛看所有東西。這也是 William Eggleston 在做的事。他拍那些日常生活中的人事物,但那些普通的東西卻有辦法讓我有很強烈的反應。我不知道他到底對我做了什麼,但我想知道。我也希望其他人看到我的作品能有同樣的感受。我的作品反映了我對人的愛,那種愛很深,深到可以忽略掉每個人的怪。這些都藏在我照片的細節裡。」

打磨再打磨,拋光再拋光,Prager 同時在倫敦與首爾展出的 2021 年新作《蝕》(Eclipse)集結了她過去所有最好的作品中一貫擁有的危險又迷人的特質。《蝕》裡的女人好像夢露,照片隱微地輻射著 50 年代的好萊塢獨具的靈光,但又像安迪・沃荷的絹印畫那樣活潑生動。而在耀眼奪目的色彩底下,作品也透露著一種騷亂與衝突。看著《蝕》,我們幾乎可以聽到一名過氣女星在我們的耳邊呢喃:「好萊塢會用 2000 美元買你的吻,然後用 50 美分賣你的靈魂。」這名女星可能是演著好萊塢末日電影的瑪麗蓮・夢露、葛麗絲・凱莉(Grace Kelly)或金露華(Novak Kim),也可能是現在的娜歐蜜・華茲(Naomi Watts)或娜歐蜜・哈里斯(Naomie Harris)——或者,請包容我們妄言,Alex Prager 本人。中國的收藏家們,例如雕塑家瞿廣慈,很常拿早期的 Prager 與另一位美國極具啟發性與開創性的藝術家 Cindy Sherman 做比較。但 Prager 與 Sherman 的差別是 Prager 不會現身在自己的作品裡,她的存在感更低。但我們還是不禁想問,《蝕》是 Prager 在美術館展出的首幅自畫像嗎?

「這是整個系列我最喜歡的作品,」Prager 回答得很曖昧。「這張照片上半部的天空很藍,感覺起來很快樂正向,但下半部的剪影整個被我洗黑了,比較負面、恐怖,讓人覺得居心叵測,好像有種讓人害怕的東西串連了上下對比的部分。」

這張照片像是某種自傳嗎?「我的創作動機是我過去幾年起起伏伏的心理狀態——我像在坐雲霄飛車一樣。感覺有種非常強力但未知的力量在牽著我走,這個力量掌控了我的生活、未來、家庭和小孩。我沒有辦法給出一個既定的答案。我希望人們可以自己去看、去感受。對我來說,我就真的只是在描繪一個巨大的、無法知曉的力量,而這力量在侵蝕我們掌控的能力。」

Prager 即將要去導覽了,所以我們乾了杯裡的酒。我們窮追猛打地問,照片裡的人是妳嗎?。「她保持著美好的神秘,」Prager 調皮地反駁問題,然後消失,在她的來處灑落星塵。很多人——不論他們欣賞或貶抑 Prager 的美學——都說她的作品是幻術的頂峰,是精緻編排過的虛構,而這虛構折射出了好萊塢與洛杉磯如何實驗並打造神話,最終成為我們透過電影工業的稜鏡所窺見的靜物與投影。

即便 Instagram 已經誕生十幾年了,而社群媒體上的虛幻也已經成為我們在虛擬世界的實相,你還是應該去首爾看看那些為她披荊斬棘的照片,看看它們怎麼沾染上真實人生的氣息。照片裡有真實的人(雖然他們只是被叫來擺拍的群演,但他們在照片裡也是扮演某種人),照片裡的角色之間彼此有動能,在不同照片之間有共享、流竄的手法、像素、質感、幾何圖形、抽象符號、野心與夢想。

只要你願意帶著嶄新的視野與開放的想法,Alex Prager的作品能帶給你的已經超越了「高端」與「低階」藝術的標籤。去看、去感受、去分享。