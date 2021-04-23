真人真事改編！《惡水真相》將震驚全球的水俁病事件搬上大銀幕

《惡水真相》改編自「傳奇攝影師」尤金史密斯（Eugene Smith）的同名傳記，由安德魯列維塔斯執導，並由金球獎影帝強尼戴普監製並主演，將震驚全球的「水俁病公害」真人真事搬上大銀幕，希望藉由戲劇的張力重新喚起人類對地球保護的意識，為所有這起環境公害事件的受害者發聲！

這部改編自「水俁病公害」真人真事，由金球獎影帝強尼戴普領銜主演的《惡水真相》，即將在5月7日於台灣震撼獻映。本片劇情描述美國戰地攝影師尤金史密斯（強尼戴普飾演），他不僅追求完美，更是難以相處又具爭議的攝影名人，並以既殘暴又逼真的二戰照片聞名於世。他在二戰過後決定隱居，並與社會跟職業脫節。不過《生活》雜誌編輯羅伯特海斯（比爾奈伊飾演），卻讓他來到日本熊本縣的水俁市，那是一個因日本窒素公司將含有劇毒的水銀污水排入海灣，造成居民染上怪病的城市。他將自己投入在這座城市當中，用相機紀錄人們受疾病所苦的景況，以及為人道正義所付出的努力。他用一張張震懾人心的照片，為全世界揭露這起令人心碎的歷史災難，也改變了當地居民的人生。

有趣的是，《惡水真相》導演安德魯列維塔斯，也找來自己的妻子、同時是知名跨界歌手凱瑟琳詹金斯，在片中飾演雜誌社的第二把交椅「米莉」。該角色是走在時代尖端的女性，更對當時轟動的「水俁病事件」頗有涉獵，成為促成尤金史密斯能前往日本取材的推手之一。這不僅是凱瑟琳首次演出電影，她更開口獻唱片尾曲，透過美聲將坂本龍一的配樂巧妙融入電影當中，倡導並應和所有正確的事。導演對此讚道：「坂本龍一跟凱瑟琳一起合作，將她的歌聲巧妙嵌入配樂當中，是在為地球發聲，也是所有人的心聲。」

值得一提的是，本片請來《末代皇帝》金獎配樂大師坂本龍一打造磅礡配樂，導演更把合作過程形容是「沈浸式的建構計畫」。他對此解釋：「我們要確保這些人與所有人潛在的美，能透過音樂與大地反映出來。地球是這個事件，甚至今日情況的另一個受害者，我們希望能給予聲音。坂本龍一的配樂美麗而特別，你能感受到他的用心與感情。」