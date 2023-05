藝術創作中的女性力量｜31 位香港女性藝術家聯展，慶祝創作者的真實模樣

10 號贊善里畫廊(10 Chancery Lane Gallery)呈獻最新一檔「31 位香港女性藝術家聯展」(31 Women Artists-Hong Kong)。這些女藝術家都是當代最炙手可熱的創作者,就讓我們來看看她們作品的魅力。

Text:Stephen Short Translation:Cathy Wang

「永遠不要以封面來判斷一本書」,是出版和零售業的真理,因為它是藝術。然而在藝術中,真理永遠不會是「不要以標題判斷畫廊展覽」,因為它們是文字,不是圖片。綜觀這些原因,使得這次在 10 號贊善里畫廊舉辦的「31 位香港女性藝術家聯展」,成為我們二元/非二元世界中一項具有先見之明的挑戰。首先,策展人卡羅琳・夏・楚克(Caroline Ha Thuc)堅持,這不是一檔有意成為女性主義 意識形態的展覽,第二,也由於很多女性藝術家並不想被定義為所謂「女性藝術家」。再者,假如我們身處於一個理想國度,那裡是無需有這樣一個全女性展覽存在的。最後,香港目前很需要的是,「去認可這些香港女性藝術家的實踐,以及展示她們那些具有驚人活力的作品」,這就是夏・楚克在這檔展覽裡堅持要做的事。

當然深度也相當重要,這代表不管是未被曝光或是已受到曝光的藝術家,她們皆具有相同份量,亦證明了香港當代女性藝術家聲量如此之大,她們是如此天賦異稟並亮眼。在看到 10 號贊善里畫廊的 31 位藝術家清單之前,我們不由自主地先行寫下了那些同樣活躍在香港這座都市叢林、名字因與高奢品牌有高度連結而能輕鬆脫口而出的名單:Leleelee Chan、Christy Chow、Fatina Kong、Firenze Lai、Kwong Wing-wan、Ngai Wing-lam、Sarah Lai、Livy Leung、Angela Yuen、Sharmaine Kwan、Mak Ying-tung、Chloe Cheuk、Rosanna Li、Boule Choi、Ling Pui-sze、Shirley Tse、Angel Hui、Sarah Tse、Stephanie Teng、Tap Chan、VV Kwok⋯⋯(為簡潔起見,讓我們先停在第 21 位),當我們寫到第 35 位時,我們停下來將筆記與夏・楚克 的名單進行比較。哇!居然只有三位是一模一樣的-Ellen Pau、Hilari Hon 和 Doris Wong Wai-Yin。

在有著「元世代」之稱的 2022 年,比起全球性的高奢品牌,我們應該更加認同在這座城市同樣表現亮眼的香港女性藝術家,更不用說還有許多活躍於歐洲、美國、加拿大、紐西蘭和澳洲的香港女性藝術家。當然,這加強了文化脈絡裡隨之而來的振盪,女性聲量的崛起,或者更準確地說,是她們在整個藝術生態系統裡的貢獻,獲得了更多的推廣和舞台;而高奢產業則試圖挪用藝術中的靈感,以滿足消費者 日益刁鑽的胃口和期望。現在,無論這些以顏料、石膏、有機玻璃維創作媒材的創作者是否認同自己是「女性藝術家」,女性藝術的聲量都已經是個不小的勝利,值得在每座城市令人眩目的樓頂大膽且自豪地高喊慶祝。

夏・楚克發想展覽標題的靈感來自 1943 年佩吉・古根漢(Peggy Guggenheim)於她座落於曼哈頓西 57 街 30 號的私人畫廊 Art of This Century 所舉辦的傳奇展覽。當時正值畫廊開幕,古根漢需要找一些亮點來創造話題。受到杜象(Marcel Duchamp)的啟發,「artpresario」在法語代表一種完全以女性為主的展覽類型,而古根漢亦正是當時策展委員會中唯一的女性,其他成員包含了杜象、馬克斯・恩斯特(Max Ernst)、安德烈・布勒東(André Breton)、詹姆斯・約翰遜・斯威尼(James Johnson Sweeney)和詹姆斯・特勞爾・索比(James Thrall Soby)等知名人物。

入選該展覽的女性包括芙烈達・卡蘿(Frida Kahlo)、蘇菲・陶柏・阿爾普(SophieTaeuber Arp)和希妮亞・凱吉(Xenia Cage)。 這些女性雖身為藝術家且具高度創作實力,但外界仍都較認識她們同為藝術家的另一半。儘管她們的作品同樣具有高水準,她們所展現的美學仍很大程度被當時充滿白人男性的藝術敘事角度給抹煞了。而在與藝術家接觸的過程中,只有喬治亞・歐姬芙(Georgia O’Keeffe)(在當時已經是位藝術明星)拒絕了,她說她不想被定義為「女畫家」,而儘管陶柏・阿爾普參加了(她在展覽五天後便去世),她也不贊成被貼上「女性藝術家」的標籤。

作品由陪審團機制選出(當時在紐約聞所未聞,但在歐洲很常見),想當然爾,恩斯特、布勒東和古根漢在討論時難免因各自現任和前任戀人的關係而有所衝突。馬克斯・恩斯特與佩吉・古根漢當時已進入婚姻關係,然而在展覽籌備過程中,恩斯特卻一直說服古根漢一定要納入年輕、充滿活力的超現實主義藝術家多蘿西婭・坦寧(Dorothea Tanning)作品。其中還有一件由知名脫衣舞孃、作家以及波希米亞主義者-吉普賽・羅斯・李(Gypsy Rose Lee)所創作的自畫像,也因她穿戴整齊而引起了些許爭議。展覽結束三週後,全場只售出了三件作品,全由佩吉・古根漢購入,而其中一件正是坦寧的。

最終媒體並不買帳,《時代》雜誌的藝術評論家詹姆斯・斯特恩(James Stern)拒絕了預覽邀請,稱比起繪畫,女性更適合去生孩子,聲稱他從未見過「一流的女藝術家」。《紐約太陽報》的亨利・麥克布萊德(Henry McBride)也做出了同樣自負並具爭議的觀察:「女性超現實主義者之所以比男性好,是因為超現實主義大約有 70% 的歇斯底里、20% 的文學造詣、5% 的繪畫技巧和 5% 對無知大 眾的胡言亂語。眾所周知,紐約的神經症患者中有很多男性,但我們也知道其中還有更多的女性。」

超現實主義者 Bonna de Mandiargues 的丈夫安德烈・皮耶爾(André Pieyre de Mandiargues)亦參與了這檔展覽,並對此現象感到震驚:「女性藝術家受到一種詛咒,或者更準確地說是一種驅逐,這使她們與大眾疏離,剝奪了她們和所有藝術家一樣都需要的友善認同。」

同理對應到現在的香港,大眾也應該開始積極關注這 31 位極富才華的創作者,這檔在 10 號贊善里畫廊舉辦的展覽融合了不同世代於多元背景下的創作,如同夏・楚克期望的:「一切的努力都是為了慶祝擁有真實做自己的權利。」

讓我們先從放射線技師、錄像藝術家和電影製片人鮑藹倫(Ellen Pau)談起,她於 2001 年代表香港參加了第 49 屆威尼斯雙年展。她的作品《She Moves》(1988), 一部 3 分鐘 12 秒長的 8 單頻道錄像,沒有「故事」或「主角」,而是以水滴的動態來表達情感,足以見得鮑藹倫的絕佳天賦。她將自己對醫學和放射攝影技術的興趣運用到動態影像中,並在 1980 年代成立了藝術空間-Videotage,唯一的問題只是去尋找足夠像她這樣型態的藝術家參展。

鮑藹倫在香港標誌性的作品雖然不在本次展覽中,但仍可以看到她在威尼斯雙年展呈現的作品「Recyding Cinema」(1999)。影片記錄了整整 24 小時沿著香港東區走廊快速公路行駛的車輛,並投影到 150 度曲面螢幕上,螢幕自動在 120 度的軸上前後移動。並使用不同的主觀鏡頭技術-長鏡頭監拍、平移和特寫,藹倫出人意料地建立了一種催眠、縈 繞、甚至充滿真誠情緒般的節奏。錄像中沒有 對話,只有海浪拍打、汽車飛馳、街燈閃爍以及約翰・藍儂歌曲〈愛〉(1970)中結尾處的一句台詞:「愛是真理,真理是愛。」(Love is real,real is love)。當鮑藹倫的作品於威尼斯展出時,全球的藝術愛好者皆為她的創新手法給吸引。

吳佳儒以數位的方式向鮑藹倫致敬:「雖然我與鮑藹倫並無私交,但作為香港藝術家,她有著非常獨特和獨到的視角,她對媒體藝術以及動態影像的實驗,對像我這樣的人來說是非常具有啟發性與吸引著我的。」吳佳儒創作的數位、電影和錄像作品看起來就像未來不久我們即將迎接的科技世界。吳佳儒就是下一個世代的鮑藹倫;而如果說鮑藹倫的錄像是如同再減去了慢動作搖晃霓虹燈鏡頭的王家衛和杜可風電影的話,那麼吳佳儒的作品就是擁有多維敘事潛能的《媽的多重宇宙》。

儘管她在數位上擁有高超的本領,吳佳儒的繪畫也相當多產。她的《Two of Cups》(2022,來自一句塔羅牌術語,強調和諧與連結)表現出藝術家於這個困難的時代去重新思考那些與人類命運有關的概念。批評者則認為吳佳儒的繪畫與法蘭西斯・培根(Francis Bacon)的作品太像了,而這也是藝術世界中一個有趣的矛盾:藝術家可以挪用安迪・沃荷(Andy Warhol)創作的瑪麗蓮・夢露和康寶濃湯罐頭、迪士尼的米老鼠或是達文西的蒙娜麗莎,這都無需任何人的批准,然而吳佳儒對培根式色彩的偏愛以及三聯幅的使用卻激怒了眾多審美標準,彷彿瑪麗蓮・夢露不知為何可以是公共財,而培根就不行(流行文化 vs 非流行文化)。這也許是因為她的大膽與新穎震驚了大眾,吳佳儒走在前端,她的作品看起來與培根相似,但很可能並不是我們所知道的那個培根,而是擁有女性形象的元世代嘶吼(metasizzle)。

已故藝術家周綠雲(Irene Chu)的人生座右銘:「宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。」出自中國哲學家陸九淵,同時也是日本藝術家草間彌生所信奉的哲理。周綠雲是元道畫會(ITAO,In Tao Art Association)和一畫會(OAG,One Art Group)的創辦人之一,她在 70 年代經歷了低潮且創造出一種名為「層墨」的技法畫風。

敘述著原始能量與宇宙天地,她的故事永遠關於重生。1970 年代她於倫敦皇家藝術學院舉辦的夏季藝術展嶄露頭角,並於新水墨藝術運動(NIAM,New Ink Art Movement)扮演關鍵角色,且是中國傳統水墨畫下一世代「inksta」的代表人物,善於利用藝術力量來療癒並洗滌人類心靈。周綠雲認為自然和宇宙的生命能量存在於女性身體的生殖器官中,而身體的外部特徵是一種自然的體現。觀看她的作品「Infinity Landscape Flame 1」(1980),一部份為抽象表現,另外四部份則分別為陰道、子宮、外陰和宇宙。或許,周綠雲的「無限子宮」(infinite wombs)便有著如同草間彌生「無限房間」(infinity rooms)般的意境吧。

陳麗雲(Movana Chen)的作品「Body Container-Travel Maps(kid)」(2019-2021)是系列作品中的一部分。因為作品的時尚性而變得十分吸引人,她的作品亦受到品牌路易威登的收藏。自 2004 年開始,她一直在編織人們的故事,不,準確來說應該是奇聞軼事,透過「KNITerature」這個展覽計畫——一個通過編織書籍來解構和重建意義與內容的概念。一路走來,陳麗雲以融合媒體、表演、裝置和雕塑的多重表現將地圖、字典和地圖集撕碎分解,這也是一種她用以探索多重身份、移民和家族歷史的方式。除了製作我們想穿的衣服,有時候我們甚至希望展示陳麗雲創作的人體模型能夠移動並且行走呢。

擁有海洋般內向性格的韓幸霖(Hilarie Hon)表示她:「無法停止描繪海洋」,自小在海邊長大,她會花大把時間與父親一起在大美督水壩附近,凝望那波光粼粼的海平面。在水中,她總能感受到:「一股平靜的源泉」。韓幸霖總是描繪鬱鬱蔥蔥,色彩飽和、充滿活力同時亦帶有緊張感的主題-風景、雨和人類形象,如作品《Waiting for the rain to stop II》、《Sunlight Murmur VII》和《There is no rain 11》。透過嚴謹的編輯方式,她的視覺敘事彷彿一張螢幕截圖,或是一盞剛被打開的燈,它就只是「發生了」。如果你想知道這個作品的以前或是以後,那是不可能的。因 此,不管是你懸而未決、真實或是想像的情緒,在她的作品裡只有虛無不為所動地在那閃耀著。而連其中人的形象也是很朦朧的:「雙手與雙眼是兩個能顯露我們真實感受與情緒的部位」,她堅持道:「就算那個人看上去很平靜,或沒有特別的面部表情。」而她筆下的人物,總是古怪地非常難以辨識:「臉在我的作品裡並不取自於任何一種來源,我想要它看起來是曖昧的,沒有任何一種性別的指向,而是有著一種熟悉的感覺但又無法被定義。」

有一個觀點是藝術家黃慧妍(Doris Wong Wai-yin)所贊同的,同時身為藝術家與講師的她,說這檔展覽最有趣的地方在於:「去看看展覽中關於的性的部份可以發現,我們有多麼努力想避開這個議題。」她有一個底線,那就是不要自我傷害,她解釋道:「我總是把這項議題變成黑色幽默,並開玩笑說我覺得身為母親就像是一頭討厭的動物。而身為動物,人類便不再把她和她的作品以性別的角度切入。這便帶來了擺脫『女性標籤』的可能性。」

許多「女權主義主題」展覽的邀請曾經讓她感到不舒服。「人們希望在這些展覽中看到一些血、乳房、裸體女人和陰莖般柔軟的物體。此外,女性藝術家被描繪成緊張、過度敏感的偏執狂,尤其是當談論到她們的作品時。」(這聽起來很像 1943 年發生的事。)

黃慧妍的作品《It’s not worth it》(2022)借鑒了瑪莉娜・阿布拉莫維奇(Marina Abramovic)著名表演作品《Rhythm 10》(1973)中的意象,其中阿布拉莫維奇張開手指,在觀眾面前用一把鋒利的刀在她手指空隙間快速地刺著,而戴著灰色軟呢帽的約瑟夫・博伊斯(Joseph Beuys)就在前排觀看。隨著她不斷地折騰自己,她手下的白紙亦被她的鮮血所染紅。黃慧妍並沒有走得那麼極端,相反地,比起給自己造成痛苦,她選擇了一把用於魔術表演和孩童派對的可伸縮式塑膠玩具刀,她在錄像中使用的血液也只是用於萬聖節的假血。

李卓媛(Sharon Lee)的作品《The Crescent Void》(2018-2019)在身份和性別的關注較少,而多著重於香港許多新藝術潮流所引領的「空間」議題。「我覺得空間限制對於那些積極尋找展示空間的藝術家,反而可以變成一種優勢」,她觀察道:「越來越多香港藝術家不再滿足於傳統畫廊空間,反而是替代空間、商店或飯店成為一種藝術介入的潮流。藝術家以跳脫日常思維,來回應當前的時局以 及充滿變化的環境。」

韓幸霖和吳佳儒對於展覽中最動人的作品有著相同的看法,「尹麗娟(Annie Wan La-kuen)的陶藝作品和錄像計畫《The Road We Travelled》(2015)是讓我們印象最深刻的。」韓幸霖說道,「她的方式超越了陶與黏土作為媒介的型態。她的錄像某種程度也同樣充滿了詩意與情感。」吳佳儒則最喜歡尹麗娟清晰並慧黠的觀點,使她的作品看來整潔並優雅,與整個展覽概念十分相稱。

最後,我們向吳佳儒詢問她身為「培根愛好者」那大膽無畏的態度,她毫無保留地回答:「我就是喜歡培根的畫」,她熱情地說,「我有多麼希望能像他那樣繪畫,但我還差得很遠呢。」之後她告訴我們一個與顏色有關的獨家小故事:「自我有記憶以來便非常討厭粉紅色,我從來沒有任何一件粉紅色的物品,直到 13 歲生日我拿到一張培根的明信片,在我看到他作品的那一瞬間,便深深愛上了粉紅色,並在那之後,我愛上了他所使用的任何顏色。法蘭西斯・培根是我的啟蒙老師,他是我的英雄。但現在我畫畫時並不時常想起,我相信我的訓練、文化與直覺,並照著自己的節奏走。」,而她也的確如此。明年,也就是距離佩吉・古根漢於 1943 年舉辦的女性藝術家展覽 80 年後,吳佳儒將在亞洲文化協會香港分會(ACC, Asian Cultural Council Hong Kong)的支持下,前往紐約參與於曼哈頓舉辦的同名展覽。

在佩吉・古根漢晚年,她被問及關於 1943 年舉辦的那場傳奇性女性藝術家展覽時,她還是頗為難過,因為她的前夫跟其中參展的女藝術家相戀,「我應該挑選 30 位女性就好,」她自嘲地評論道:「而不是 31 位。」