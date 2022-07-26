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2022 你必須知道的五大家居潮流趨勢 ｜Interior Design Trends For 2022

By Katerina Cheng
26 Jul 2022
2022 你必須知道的五大家居潮流趨勢 ｜Interior Design Trends For 2022
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2022 你必須知道的五大家居潮流趨勢 ｜Interior Design Trends For 2022

因為疫情延後的 2022 米蘭國際家具展在六月盛大回歸，今年步入 60 屆的展會現場更是出現許多室外空間的設計，反應後疫情時代人們對自然的渴望及促發了人與空間的重新對話。下面五大米蘭展會的觀察紀錄，幫助我們了解從現在連貫到未來的家居設計潮流趨勢。

將變動性視為不變的真理

疫情打破了我們對生活常態的習慣和想像，猶如一種破壞式創新，更啟動了許多轉型的契機，當空間與時間的利用無法再被穩定的制式規劃，人們更能開始大膽嘗試以流動、可變的概念、作法以及物件來應對現下的生活節奏。

例如高組合性衛廚設備的出現，正是這場革命的開始，捨棄傳統固定式或是成套的設備，更能因應使用者的真實需求，靈活地發揮效能，也能符合更多空間，讓一件產品滿足更多不同的可能。

像可移動式的中島，能作為餐食、交流的中心，也能成為工作區域的延展；時尚浴櫃與衛浴五金，不只是浴室的配件，更能變成任何空間的收納主體。

義大利品牌 Falper，便在今年展會揭示了旗下最新設計－Living Bathroom™ 、 Small Living Kitchens™ ；透過最純粹簡潔的設計、深思熟慮的配置、創新環保的材料，來適應高度變化的風格需求與生活型態。

Falper Small Living Kitchens™   （資料來源：楠弘集團）

設計師 Andrea Federici 以 Small Living Kitchens™  作為耀眼開場，提供了簡單理想的新型態居家廚房環境設計，能任意組合成無限型式的廚房樣貌，藉著靈活的模組調度，打造精緻度與實用性兼具的質感廚房，也點亮了從心、重生的設計火花。

傢俱擺設沒有唯一標準答案，此不設限的精神，正是劇烈變化的世界給予人們最好的禮物。

色彩觸媒啟動感官的交會

無法恣意向外探尋的時刻，色彩彷彿成為了人們的情緒出口與最佳慰藉，透過顏色的安撫、振奮、療癒、催化，受限的時空變得不再枯燥或沉悶。這也正是近年來色彩再度成為室內設計關注的一大主因。

一直是頂級衛浴先行者的德國品牌 Dornbracht，除了「以水創造人們美好生活」為設計圭臬，今年也以嶄新的色彩加入歷久彌新、引領時尚的 Tara 原型中，除了神秘卻不失溫暖的黑鉻色（Dark Chrome）、澄澈氣質的淡香檳金色（Gold Champagne） ，更提供了亮面與霧面兩種感受殊異的質地觸感，這兩款新色也將在暢銷的 MEM & VAIA 系列中現身，提供消費者更多元色彩的選擇。

Dornbracht 以 Tara 為原型打造的 22K 金香檳金新色龍頭（資料來源：楠弘集團）

義大利佛羅倫斯工藝品牌 Glass Design，是本次展場熱門的人氣攤位之一，跳脫傳統衛浴的黑白灰中性用色，大膽嘗試將潮流顯眼的色彩，應用於不同材質的面盆設計中，最受矚目的就是嫵媚多姿、外觀獨樹一格的立柱盆系列，由新穎的 Vetrofreddo® 專利複合材質製成的 DAME 系列，在推出之際就以曲線和色彩的和諧設計受到關注；這次大展設計師 Vincenzo Missanelli 更以六種振奮人心的顏色：長春花藍（Very Peri）、鼠尾草綠（Sage Green）、雪松色（Cedro）、粉彩紅（Powder Pink）、薰衣草紫（Lavender）、愛麗絲藍（Alice Blue）散發個人格調與時代特性的色彩，包覆它柔和、玲瓏有緻的身軀，也讓重新披上高雅新裝的 DAME Haute Couture 系列，變得更加洗練與獨特。

Glass Design DAME Haute Couture（資料來源：楠弘集團）

如同近幾年光雕藝術在世界各地掀起的一波熱潮，光影色彩的設計概念也被帶入了衛浴空間中，特別是光透過水的折射，產生千萬變化的氛圍，殊妙的景觀，也為沐浴體驗帶來更多滿足與愉悅。

善於將使用者情緒因子轉化為設計動能的 Dornbracht，也在旗下的淋浴產品中不斷優化這個重點，聯合 sieger design 設計事務所之手推出的 New Rain Showers 系列，可加裝內建照明光源，無論使用傳統操控、利用 Zigbee 無線設備使用 Alexa 或 Philips Hue 遠距控制，都能輕鬆創造擁有迷人色光的沐浴空間，提升用水的舒心體驗。

Dornbracht New Rain Showers（資料來源：楠弘集團）

此外 New Rain Showers 以毫無壓迫感降下的溫柔出水，如大自然的雨淋一般，加強浸潤的療癒放鬆感；產品的外觀選色更有 11 種不同表面處理可供選擇：亮鉻色（Polished chrome）、霧鉻色（Chrome matt）、白金（Platinum）、霧白金（Platinum matt）、霧黑鉑金（Dark Platinum matt）、刷紋 23K 金色（Brushed Durabrass）、霧黑色（Black matt）、霧白色（White matt），以及最新帶有高貴色澤的香檳色（Champagne）、刷紋香檳色（Brushed Champagne），與黑鉻色（Dark Chrome） ，多樣化的色彩配置令人驚艷。

建築縮影展現自我主體性

隨著人們待在室內的時間日趨增加，空間與居家物件的和諧性，以及設計細膩度的追求也日益被重視；此外以「人」為主體出發的設計概念，也在這一兩年高度被強化，像是個人化的居家辦公空間、依照使用者需求而變化的模組廚房，都是經過自我覺察與微觀建築後得到的啟發。

跟著這樣的設計哲思，諸多品牌也創造出帶有人本與建築詩意的精彩作品，例如德國品牌 Alape 於今年米蘭展推出的 Xcut 與 Xcross 兩款落地式面盆設計，雙雙打破傳統盥洗台封閉結構的窠臼，改以纖細鋼架構造呈現現代化的極簡與輕盈。

Xcut 與 Xcross 兩款擲地有聲的設計，優美地展現了精簡準確的造型和細節，除了頂級釉鋼材質與 X 型腳架是它們共有的清晰識別，作品各自展現的個性、情感，也獨特動人。Xcut 以純白為基調，鏤空柱狀結構完美承接框架底部的收納空間，比例諧調而柔美；另一款霧面黒搭配亮白面盆的 Xcross 系列，以雙色劃破浴室的單調，結合交叉十字的立體底座設計，更展示了傲然屹立的設計之美。

Alape Xcut（資料來源：楠弘集團）
Alape Xcross（資料來源：楠弘集團）

材質，是另一個轉譯建築內涵的元素，利用建築常見的石材、玻璃或金屬融入設計中，不僅讓衛浴空間的景觀和室內風格更加連貫，也彰顯了個人品味的獨特性，也為跳脫古板思維的設計企劃帶來巨大的推力。

復刻經典靈魂的跨時設計

設計是生活的造夢者、是藝術的創造者，更是文化重要的保存者與推動者，每年展會，總能發現不少復刻經典的設計作品在傳統與創新的平衡之間，為某種値得留下的文化、藝術或信仰發聲。

包浩斯學派為殿堂藝術和生活美學作了最好的接軌，因此只要有設計發生的地方，不難見到擁有其精神和身影的作品；由德國品牌 THONET 與設計新星 Sebastian Herkner 所發表的 119 椅（自 118 椅衍伸而來的新設計），即是最好的見證之一。

THONET 119（資料來源：楠弘集團）

這款由天然材料：曲木和藤編、簡約線條設計而成的傢俱作品，任何時空下都能成為鮮明的印記；THONET 於本次米蘭展會更首度發佈織品應用於 119 椅的精彩新姿，寬大圓潤、微傾斜 5.5 度的椅身，除了增添舒適坐感外，無論單獨如主人椅式的擺放、或成對搭配於客廳中，都是令人沉浸的完美配置。

另外一款乘著時光而來的迷人設計，是 1954 年由 Günter Eberle 設計的 S 661，細緻的鋼管椅腳，為室內空間帶來了輕盈和活力，這個設計更曾經在當時的米蘭三年展獲得銀獎的殊榮，如今在展覽中重現別具意義。

S 661 自過去到現在都展現著一種永恆的美學氣度，歷經六十年的時光荏苒，它依舊適合餐廳、廚房、客廳、辦公室等許多空間的擺置；THONET 創意總監 Norbert Ruf 也表示：木紋和柔軟曲線帶來的溫暖和諧調感，是品牌決定再次推出它的的一大原因。

如今除了優雅胡桃木、溫暖橡木、天然或染色山毛櫸的模壓膠合板材質選項，在色彩上，S 661 也有了更多豐富的變化，如：鏽紅色、橄欖綠、黑色等，是一件相當値得收藏的時代設計。

 

發揮聯想創造的生活趣味

除了順應外在環境快速改變的設計風向，今年米蘭展會也出現帶來破框驚喜的品牌；例如：來自另一個義大利設計活耀之都，托斯卡納的專業龍頭品牌－ Rubinetterie Treemme，秉持當初以工作室創業的初心，不斷的探索、嘗試、再進化，將演繹和類比的精神，發揮於創作之中。

除了征服過 ISH 衛浴展設計大獎、義大利 ADI 金圓規設計獎（Compasso d’Oro）肯定的 5mm 系列，品牌也在今年推出全新創作－Watt 系列，這一款與 Q-Bic 建築公司合作的作品，靈感來自電路板與電燈開關的設計，略帶復古趣味的手柄可以調節水量、水流與水溫，也因為 Q-Bic 家族與電力領域的淵源脈絡，為此設計帶來了不一樣的人文溫度，也傳達除了空氣外，光線和水流是人們生活不可或缺的兩大元素，因此奪下德國紅點設計的大賞加冕。

Rubinetterie Treemme Watt 系列（資料來源：楠弘集團）

而曾拿下德國設計獎、芝加哥設計獎的產品藝術家 Massimiliano Braconi，也與 Rubinetterie Treemme 帶來精采的合作。AISI316L 不鏽鋼打造而成的 Watertube 系列，造型洗練、純粹，也是集科技、設計與功能大成的創意之作。

Massimiliano 表示「簡單的視覺語言和經典雋永的產品是我的信仰，Watertube 的靈感源於經典的噴泉，水流不斷地從簡單的管道中湧出，是我追求的視覺概念，所以我將它修改成適合現代工業風格的摩登衛浴版本。」

Massimiliano Braconi 不僅為其作品作了最清楚簡單的說明，也傳達了人類思維能不受時間和空間的限制，只要勇敢發揮聯想或是創新的能力，終將找到希望的出口。

如同我們期待著這次米蘭展過後，全球能真正揮別疫情、運作回歸常軌，繼續讓設計的原力，帶領我們通向未來的美好生活！

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Katerina Cheng
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