HOW TO DISAPPEAR｜在墨西哥的遺落之境，享受天地合一的留宿體驗

座落在墨西哥的山坡上，外觀由鏡子所打造的房子 Casa Etérea，在後疫情時代成為想要找尋遺世感的旅人的必訪之地，設計師兼業主 Prashant Ashoka 向 PRESTIGE 介紹他是如何打造鏡面小屋 Casa Etérea。

Words：Crystal Lee Translation：Wendy Chang

在墨西哥中部的聖米格爾德阿連德（San Miguel de Allende）鎮外，有一座死火山，崎嶇的山坡上座落著一棟房子，有時看到它會覺得與環境融為一體，又有時候，它又無比顯眼。在黎明時分，它就像閃閃發光的金屬盒子，房子上鏡面板反射著柔和的藍天，與半乾旱的沙漠景觀形成鮮明的對比。然而，從另一個角度看它，它與周遭環境看似合而為一，消失於視線中。

Casa Etérea（西班牙意為空靈之屋）由駐墨西哥的新加坡作家兼攝影師 Prashant Ashoka 設計和建造，Prashant 也是去年新加坡 PRESTIGE 40 Under 40 的獲獎者。而 Casa Etérea 是一個自給自足、水電自理的永續建築，可以讓兩個人入住，目前已經吸引了許多媒體報導，包括《紐約時報》、《建築文摘》、《Conde Nast Traveller》、《富比世》、《Dwell》等的編輯。Ashoka 向我們解釋：「我們的願景是打造一個能接觸自然的劇院，因此永續的概念至關重要，以達成與環境完全融合。」

Casa Etérea 佔地約 22 坪（800 平方英尺），採用開放式住宅的概念，由兩個呈 120 度 V 形相交的長方體組成，地基完全來自山上採集的岩石，鏡面的一面是隔熱的，以調節溫度，並經過特殊的紫外線上光塗層處理，所以鳥類在飛行時還是可以看到房屋，而不致於撞上，而人類也可以見到。

房屋採太陽能供電，並收集雨水回收使用。從地板到天花板的玻璃落地窗，不僅可以看到高聳的懸崖和落葉林，而且還能提供良好的通風效果，露台庭院和泳池區域都有橄欖樹和石榴樹為樹蔭。室內裸露的天花板橫樑和混凝土牆帶有原始美感，而黃麻、皮革、木材和石頭的自然色調的家具，與壯觀的窗外景色相互協調。

社會永續責任對於 Ashoka 來說同樣重要，所以他邀請當地人共同參與建築過程，並且在後續營運過程裡，讓他們一起為客人提供獨特的旅行體驗，如擔任騎馬探險和徒步旅行的導遊，以增加他們的收入。他說：「我的鄰居們和我一起蓋了這棟房子，它某種意義上也為社區鋪了一條出入。回過頭來說，我沒有得到當地人的支持，現在 Casa Etérea 也無法如此順利運作。」

出自璞玉

Casa Etérea 的誕生其實是一連串的偶然。Ashoka 第一次來墨西哥發現到 Airbnb 上，所有幾乎以設計為主軸的 2 至 4 人住宿都已滿。他從中嗅到了度假租賃的商機，於是在他愛上的這片土地－聯合國教科文組織世界遺產地聖米格爾德阿連德，打造了一個空間，喚起人們對大自然的敬畏與合而為一的欲望。

Ashoka 回憶說：「到聖米格爾的第二天，在好友母親的推薦下，我去城外的山上散步，路上遇到了現在的鄰居托馬斯，年近 70 的他邀請我去喝啤酒（一大早 10 點！），他告訴我他的表弟想賣掉附近的一塊地。起初，我以為這是個騙局，但後來他親自帶我到現場，並說目前沒有人有興趣，因為既沒有馬路可以到達，也沒有水電，還座落在一個傾斜高達 45 度的斜坡上。可是這塊土地是如此美麗，我完全被它征服了。」

他上述最後的話，後來成為蓋這間房子的經驗。Ashoka 不是建築師，也沒有錢為了他的夢想雇用一個建築師。他表示：「所以所有的事情我都自己來，短時間內學習到超多技能，在網路上搜尋所有需要的資訊，包含地基需要多深、怎麼安裝排水系統，我也會跟建築師朋友們確認網路上的資訊是否正確，他們會回我更多的網頁連結參考。有了這些知識基礎，我就能在墨西哥找到合適的人一起建造房子。」

雖然一切聽起來很簡單，但過程可說是備感艱辛。Ashoka 補充：「就好像我面對一個大坑，用眼淚填了三年，然後突然間我的眼淚就化成一座房子。其實本來應 6 至 8 個月就可完工，但惡劣的天氣、新冠疫情和文化差異，都讓工程延宕。除此之外，我還面臨著很大的壓力，懷疑我的財務決策是否錯誤。我甚至不知道，我能否把房子建到我想要的標準，因為我沒有經驗。」

Ashoka 透露，克服心裡的不確定和焦慮障礙，比實際建造房子還要困難，他說到：「最谷底的時候是錢燒完時，已經完全沒有退路，也沒有安全網，我不得不用個人信用貸款來繼續這項計畫，這完全是我以往不會做的事。」

仰望星空

俗話說，人生最糟的時刻，往往會讓你學到最珍貴的一課。Casa Etérea 改變了 Ashoka。「在這一連串瘋狂的努力中，最大的收獲是，當你學會與自己相處、妥協，清楚你各項計畫背後的原因、理由和動機；如果你做這件事不是單純為了自身利益，上天自然會為你開展一條路。」

他回憶說，在房子還沒辦法住人時，有段時間他直接留宿在此。「當時我花光了我的積蓄，也付不起其他地方的租金，或是來回各地的油錢，所以乾脆搬了進來。我簡直是在建築工地上直接露營，在水泥地上裹在睡袋中過夜。沒水沒電，也不舒適，但卻是一段很美的經歷。我見證到風景隨著季節交替而變化，在那段歲月裡，我覺得生活是如此地美好，因為我住在一個這麼不可思議、一生只擁有一次的空間裡。」

他希望將這種超凡脫俗的體驗，帶給更多人。他說：「我不是要向別人推銷什麼，這棟房子的精神在於分享，也是一個讓旅客反思和蛻變的地方。」