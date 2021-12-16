一中一西擊樂女神，12 月 18 日（六）中山堂舞台魅力全開。

朱宗慶打擊樂團創團團員，以精湛的六支琴槌技法聞名國際樂壇的吳珮菁；臺北市立國樂團擊樂首席，以揚琴與擊樂演奏活躍於舞台的謝從馨。當西方打擊樂遇上東方打擊樂，二種截然不同風格的音樂，會迸發出什麼驚人火花呢？

以六棒琴槌演奏聞名世界，朱宗慶打擊樂團資深團員吳珮菁，將聯袂擊樂技巧融貫中西，臺北市立國樂團（以下簡稱北市國）的擊樂首席謝從馨，以及北市國首席指揮瞿春泉，在12月18日（六）晚間7時30分於臺北市中山堂中正廳演出「擊擊風」音樂會。這兩位一中一西的打擊樂「女神級」演奏家，除將各自帶來精彩的獨奏外，亦將共同演出世界首演的打擊協奏曲。

來自朱宗慶打擊樂團的吳珮菁，30多年來，隨樂團登上世界各地舞台。而身為打擊樂團首席的謝從馨，則是從學生時期即有超凡表現。兩位今次將合作演出作曲家張均量為其量身打造的雙打擊樂與國樂團協奏曲《戲．鳴．禪》。這三個字分別為三個樂章。〈戲〉，有雙重意義，分別為「戲劇」與「遊戲」，也象徵是2位擊樂獨奏家與國樂團間的一場競技；〈鳴〉，是1首建立在打擊樂器與國樂團間相互共鳴的情歌，並特別著重於馬林巴木琴、雲鑼、古箏與二胡等樂器。〈禪〉，並非一般人認知的「禪」，反而充滿了擊樂精湛的鼓聲，甚至聽來有些混亂，作曲家期待透過這種極端的「寂靜」與「聲響」，能帶出人內在的平靜並映照出自我，值得樂迷親自進場聆聽與感受。

此外，本場音樂會中，兩人亦分別演出多首知名曲目。吳珮菁將演出作曲家林金丞取材於法國小說家雨果的知名作品《巴黎聖母院》（中譯：《鐘樓怪人》）。這首木琴協奏曲以此作中最為知名的三個角色分別代表三個樂章：帥氣隊長菲比斯、吉普賽美女愛斯美拉達及主人翁 鐘樓怪人卡西莫多。交織三人之間的故事及內心變化，將透過吳珮菁獨到的六棒琴槌技法去詮釋。吳珮菁表示，這部作品是她演奏過使用6根琴搥的曲目中最難的一首，原先的版本是木琴與交響樂團，但這次作曲家特別改成與國樂團合奏的版本，所以很期待這次與北市國聲響的融合

謝從馨則將世界首演作曲家鍾耀光的民族打擊樂協奏曲《哪吒鬧海》。《哪吒鬧海》是民間人們熟悉的古老神話傳說故事，講述的是家喻戶曉的小英雄「哪吒」打敗製造水患的邪惡龍王的傳奇故事。謝從馨表示，這首曲子把中國打擊樂器用得非常淋漓盡致，但礙於空間，她常必須挑戰在短時間內打到許多樂器，「推薦各位觀眾進場觀賞她挑戰「畸形」的打擊姿勢」！

2021.12.18 (六) 7:30PM地點：臺北市中山堂 中正廳

指 揮: 瞿春泉

擊 樂: 吳珮菁、謝從馨

臺北市立國樂團

演出曲目

鍾耀光：《哪吒閙海》中國打擊樂協奏曲 ( 委託創作，世界首演)

林金丞：木琴協奏曲第三號《巴黎聖母院》為六支琴槌木琴獨奏與國樂團

張均量：《戲．鳴．禪》為雙打擊樂與國樂團的協奏曲（委託創作，世界首演）

楊乃林、李真貴、王直：《湘西風情》民族管弦樂