交響靈感｜金車2023交響之夜—班貝格交響樂團 X 陳鋭 亞洲巡迴

音樂是世界共通的語言，而交響樂的魅力，更是歷久彌新。今年3月，由德國班貝格交響樂團（Bamberger Symphoniker）首席指揮雅各．胡薩，攜手小提琴家陳鋭舉行亞洲巡迴，在台北、高雄帶來三場演出，與臺灣觀眾分享精湛難忘的音樂盛宴，值得期待。

「讓音符代替語言，用樂曲展開交流」，金車文教基金會支持在地音樂學子發揮所學，也期待優美的音韻讓大家都能「樂在生活」。本次邀請自1987年國家兩廳院開幕音樂會、35年未曾來台的德國國家級班貝格交響樂團，由首席指揮雅各．胡薩 (Jakub Hrůša)，攜手小提琴家陳鋭 以120人全編制之姿舉行亞洲巡迴。

在歐洲交響樂藝術的版圖中，始於1946年的德國班貝格交響樂團，無疑是一顆耀眼的明珠。 由前德國布拉格愛樂樂團的音樂家所成立，班貝格交響樂團現為歐洲最大的管絃樂團之一，與柏林愛樂、巴伐利亞廣播樂團共同享有德國A級管弦樂團的評級，並擁有聯邦政府授予的巴伐利亞國家愛樂樂團 (Bayerische Staatsphilharmonie) 「德國國家級交響樂團」稱號。

班貝格交響樂團首任音樂總監由傳奇指揮凱爾伯特出任，為樂團打造醇厚圓潤的樂音；樂團成員為來自世界各地的頂尖音樂家。自1946年起，在超過63個國家的500多座城市演出超過7,000場音樂會，締造樂團在國際上舉足輕重的地位。

​這一次的演出作品，包括《布魯克納：C小調交響前奏曲》、《孟德爾頌：E小調小提琴協奏曲，作品64》與《布拉姆斯：F大調第三號交響曲，作品90》，都是作曲家相當經典的代表作，這樣的極致作品，也是相當值得愛樂者深入感受、新入門者一窺究竟的佳作。

《金車2023交響之夜—班貝格交響樂團 x 陳鋭亞洲巡迴》

時間：2023/3/21 19：30

地點：台北國家音樂廳

​

​