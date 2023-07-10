來自藝術的成年禮｜RITE OF PASSAGE WITH ART

連結東方水墨與西方繪畫，透過不同媒材展現創作觀點，其實並非是件易事，藝術創作者葉蕓僖首次個展《伍貳貳》於 5 月 23 日至 6 月 3 日在日升月鴻畫廊展出就從這樣的角度出發，連結完全不同的視野。展覽以葉蕓僖二十九幅創作， 體現自她習畫至今的紮實底蘊與觀察入微的洞察力，而這樣西方意象融以東方媒材創作特質創作， 不但透過藝術呈現獨樹一幟的風格張力，也展現了屬於年輕藝術創作者在與世界對話中，逐步成熟卻獨創一格的細膩觀點

Photography：Leon Hung、林炳存

5 月 23 日，在台北日升月鴻畫廊，22 歲的藝術創作者葉蕓僖以《伍貳貳— 緣起 The Beginning》為題，展現了屬於 Z 世代的無懼與多元想像，現場 29 幅作品都是她從習畫至今的紮實創作，除了東西合璧且細緻洞察的藝術觀點，更展現了屬於年輕人的無窮創作能量與對於社會的自省與觀察，讓作品除了嶄新的詮釋技巧外，更多的是反芻自身觀點的再次洗鍊，對於新銳的藝術創作者來說，這是邁入成熟的創作能量，也是自身邁向「成年」的內省思維與對社會現象的持續對話。

進入展場，首先佔據視線的就是大寫的「伍貳貳」三個大字，似乎有種強有力的宣示，告訴觀者這是一個有活力的創作者展現自我觀點的空間。二十九幅作品從自身的生涯出發，逐步連結到她所關心的社會 環境各個層面。葉蕓僖這次個展的作品可以粗分成兩大類，以傳統水墨畫為核心的「當代山水系列」作品，皆以水墨經典構圖，並融入她的個 人生命經歷，以畫筆記錄人生多連結於自身經歷與生活觀點，從做為開啟水墨畫起始的《憶》，以《萬壑松風圖》為藍本記錄高中與高中之前的見 聞，可以說是以「家」為起點描繪了生命中每個時期的見聞與記憶的作品；而總長 365cm 的橫幅畫作《初》則以黃公望《富春山居圖》為核心，用卷軸的起承轉合敘述屬於大學的生活印記，並透過書法落款的形態記註生活，很有連結傳統山水卷軸的「時間性」觀點，而柔和的色彩也將注 入了個人特色，標誌了創作者的優雅視角。

另一部分，葉蕓僖則以「系列作品」型態為題，透過西畫的構圖與技法，展現屬於創作者對當下社會的觀察。像是系列作品《省》中創作者 藉由豢養於像彩繪玻璃一樣美好的拱門園區內的保育類動物們為闡述核心，看似人們在保育這些動物，但或許在復育牠們的過程中也破壞了原始的自然棲地，反而造成了更多對這些動物們的損害，讓本來是保育類的動物，在這樣的情境下如同玻璃一樣脆弱易碎，這是重新讓觀者更直觀地望向自身所身處的土地，也透過不一樣的對話展現屬於創作者的思維；至於《無聲的受害者》則借鏡新即物主義（Neue Sachlichkeit）的概念與祭壇畫三連幅形式，從類似花鳥畫的視角呈現既絢麗卻悲傷的構圖，質問戰爭所製造的空污所壓迫的許多無辜生命，展現屬於藝術創作的社會關懷，以及連結不同視角梳理創作者與觀者內心的思維情結。

不斷學習與反思

笑問葉蕓僖對於第一次個展的評分，她給了我相當 Z 世代的答案：「88 分，因為這個數字感覺很吉祥。」她說這次個展籌備將近一年，也花費不少心力，但她認為其中仍有不少需要學習和改進的地方，「家人都很替我感到開心，也覺得很驕傲，而這次展覽非常感謝我的家人，他們這幾個禮拜幾乎每天都在展場支持我，並成為最強後盾。」她說自己很感謝也很感動的，是觀者在瞭解作品背後的故事後， 提供了很多正向且溫暖的回饋，讓她想起自己的展覽理念：「希望觀者經由作品背後所傳達的正能量，能為周遭的人事物帶來更多的同理 心與善意」。此外，這次展覽也讓她收穫頗豐，不管是對於作品能有不同角度的切入點，或可以改進的地方，對葉蕓僖來說，這都是她得 以持續創作的動力。

葉蕓僖告訴我，在這場展覽中她確實獲得相當多的寶貴經驗：「基本上展覽的每個角落、光線都是我和畫廊一同討論後得到的呈現；雖然我有特別先畫好設計圖規劃作品的擺放位置，但因為這是我第一次辦展，因此我畫出來的設計圖真的要多虧畫廊的專業，讓他們能夠跟我理想中的畫面一模一樣，也因此發現，實際上的光線擺放與布展動線的邏 輯要如何安排，能夠在短時間內獲得如此多的多實戰經驗，對我來說都是寶貴的養分。」確實，當每一個角落都是大家經過多次討論與調整細 心設計的成果，這也讓她在不斷地學習當中慢慢成熟，在這樣的「藝術成年禮」中，展現了相當精彩而細緻的思維連結，頗具深意。