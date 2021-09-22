全球首展Ｘ經典重現，藝術大展「會動的文藝復興」

全球首展「會動的文藝復興」，一次看到 36 家世界級博物館及美術館的文藝復興時期 24 位藝術大師 200 幅名畫，以及「世界文化遺產」聖母百花大教堂穹頂的巨幅濕壁畫「末日審判」，讓編輯帶你一起了解 2021 最值得參觀的藝術大展。

展覽介紹

「會動的文藝復興」將於 2022/01/21-05/02 於台北花博流行館展出。展覽最大焦點是將百花大教堂穹頂濕壁畫從義大利佛羅倫斯「搬」到台灣來，這是全球第一個與世界著名教堂合作的創舉，觀眾可以透過數位多媒體的方式10公尺近距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，以及濕壁畫「末日審判」構圖繁複精細，採用透視法讓穹頂無限伸延的視覺震撼。

集結文藝復興時期300年最代表性的畫作，包括文藝復興三傑—達文西、拉斐爾、米開朗基羅與波提且利、卡拉瓦喬、喬托、提香等24位大師200幅畫，委託獲得美國葛萊美、泰利獎等國際大獎的製作團隊以原寸仿真、AR介紹及540°環場投影沉浸式體驗，搭配立體環繞音效等不同手法，提供觀眾兼具藝術性、教育性、娛樂性和社交性的多重享受的藝術饗宴，詳細開展資訊請洽翡冷翠官方網站！

3大創舉

1. 史上最全文藝復興精華

– 飽覽5位藝術大師，300年文藝復興經典

– 超過36家博物館珍品，24位畫家200幅名畫

2. 台灣最大規模沉浸體驗

– 台灣x義大利x美國跨國團隊，攜手淬煉歷史瑰寶

– 策展規畫質量更勝其他藝術光影展

3. 全球巡展首站榮歸台灣

-「末日審判」首度搬出義大利，全球首站在台灣

– 世界文化遺產數位科技華麗解密，深入細節看個夠

4大展區介紹

穹頂投影 + 540°環場投影 + AR 導覽及拍照 + HD 仿真畫作 + LED 顯示屏 + 全彩燈箱 + 立體環繞音響

展區I：人類曙光，走進文藝復興歷史長廊

走進展場，彷彿回到600年前文藝復興時光走廊，主辦單位選取文藝復興從早期至晚期代表畫作，梳理不同時期畫作的特點，並折射對應東西方背景歷史，加上影片、圖表、原寸複製畫及場景重現的展示手法，讓觀眾回到文藝復興時期，領略「文藝復興三傑」達文西、拉斐爾、米開朗基羅及喬托、提香等24位大師的藝術風采與傳世經典。

展區II：眾星閃耀，大師鉅作全境沉浸式體驗

跨國團隊精選達文西、拉斐爾、米開朗基羅及波提且利、卡拉瓦喬等五位藝術巨擘的百餘張畫作，製作出時而磅礴、時而瑰麗，時而特寫、時而互動的影片，投影在高達5米的環場巨幕以及地面，搭配世界級的背景音樂和音效工程，創造前所未有的 540° 環場沉浸體驗，讓觀眾跨越時空地域，跟著波提且利的浪漫與哀愁、達文西的深奧似海、米開朗基羅的崇峻如山、拉斐爾的開闊如平原、卡拉瓦喬的光影魔術，在光影交織之下感受數位藝術的詩意情懷，跟著文藝復興時期的輝煌與沒落而感動。

展區III：經典傳承，光之藝廊科技演繹傳統

超越巔峰，百家爭鳴的時代，在這條長達50公尺的長廊兩側，依據「肖像」、「宗教」與「神話」三大主題，以燈箱展示近百幅文藝復興不同時期、國家地區的畫作，輕鬆有趣的拆解畫作背後的歷史文化、視覺語言及哲學思想，讓觀眾漫步在歷史名畫與現代科技相互輝映的場景中，感受不一樣的藝術恆久之美。

展區IV：文化遺產 百花大教堂獨家亮相

世界文化遺產—布魯內萊斯基的穹頂、瓦薩里的濕壁畫「末日審判」，聖母百花大教堂的圓形穹頂及「末日審判」濕壁畫是文藝復興的標誌，表現了當時人們勇於開創的偉大精神，成為舉世驚嘆的世界文化遺產。主辦單位與義大利 SM 集團合作，爬上 50 公尺高的穹頂拍攝濕壁畫實景，全球獨家取得高解析度底片授權，再以數位動畫科技重新演繹畫作，並結合最新的充氣巨蛋和穹頂投影技術，將教堂穹頂結構和濕壁畫原汁原味「搬」到台灣，讓觀眾不必遠渡重洋即可目睹栩栩如生的天堂和地獄的場景，遨遊於世間善惡及經典藝術的無垠空間。

5位藝術大師

一起與文藝復興藝術大師跨越時空地域！跟著波提且利的浪漫與哀愁、達文西的深奧似海、米開朗基羅的崇峻如山、拉斐爾的開闊如平原、卡拉瓦喬的光影魔術，在光影交織中，感受數位藝術的詩意情懷，跟著文藝復興時期的輝煌與沒落而感動

6大必看特色

不必出國即可飽覽瑰寶：一票飽覽36家博物館珍品

跨國團隊攜手淬煉鉅作：台灣 x 義大利 x 美國，數位藝術、音樂及聲效專家聯手

數位科技演繹歷史瑰寶：世界文化遺產神重現

展覽結合市集雙重娛樂：提供藝術、教育、娛樂和社交性多重享受

台北高雄雙城磅礡獻映：台灣藝文展覽首次創舉

環場聲光營造沉浸體驗：身入其境感受畫中之話

時尚拍照打卡據點

古典型浪漫 重返琉金歲月漫遊威尼斯

引領觀眾由盛世的佛羅倫斯走向繁華富麗的威尼斯時期，運用威尼斯畫派的畫家──弗朗切斯卡‧瓜爾迪（Francesco Lazzaro Guardi）的《坎納雷喬運河上的風光》（View on the Cannaregio Canal, Venice）打造運河場景並搭配一比一製作的貢多拉（Gondola），提供民眾義大利威尼斯運河的互動情境，讓人彷彿身臨義大利威尼斯運河浪漫之旅！

氣質型浪漫 穿越文藝復興盛世 重回佛羅倫斯

以自由、幽默和不同於凡的手法重新詮釋源自文藝復興時期的獨特浪漫，跨越性別、文化與時空，以當代視野開啟復古美學之旅，沉浸於拉斐爾、提香、安尼巴萊卡拉奇等畫傑的傳世作品中，穿梭在藝品廊道間，將文藝復興的概念以充滿詩意的方式呈現。

知識型浪漫 「最後的晚餐」超仿真臨摹

文藝復興繪畫中出現Cangiante（換色法）、Chiaroscuro（明暗對照法）、Sfumato（暈塗法）和Unione（統合法）這四種風格迥異的繪畫技法，影響深遠。本展特邀名家檔案「MURA畫室」黃麗卿老師解說，並以世界頂級複製畫作法「油墨筆觸」，透過一層層薄塗上色表現立體層次，以強化人物輪廓表情，再用多色混合出暗卻不單調的背景，完成達文西「最後的晚餐」仿真臨摹，讓觀賞者近距離欣賞每一筆細微處的色彩豐富性，感受立體層次感的逼真度，重現大師畫風。

台灣也買得到義大利時尚！藝術生活市集

藝術生活市集為歐式風格設計，占地250坪，台灣特展首見！搭配假日及星光演出，打造2021夏日新樂園。

第I區：輕食、茶飲、啤酒，即食行樂

第II區：文創生活紀念品，為生活增添藝術色彩。將文藝復興圖樣製成商品，讓時尚融入生活的各個角落

編輯搶先帶逛—快閃店插旗華山

遇見米開朗基羅，現在，文藝復興周邊商品快閃店，正式於華山文創園區登場，聘請義大利及本地名家設計，以不同品項、設計風格呈現文藝復興大師們的獨有魅力。更有米開朗基羅歷時長達 4 年多嘔心瀝血的創世紀打卡點，快閃店只到 2021年10月31日，感興趣的朋友們抓緊機會去踩點！

Photos Via 翡冷翠文創