創新互動藝術「包浩斯的日常」精銳藝術館建築美學推廣

建築界首例由企業獨立開辦的「AAM精銳藝術館」於2011年動工，憑藉一股熱情與傻勁，堅持『不做藝廊、不營利、不收門票』，聘請專業策展人共同策畫，並負擔展出費用；漫長辛苦的過程正式邁入第十年，淺移默化之中推廣了生活美學並擴大藝術人口。

位於台中的AAM十月啟動「包浩斯的日常」特展，展期長達5個月至明年3月底止。精銳藝術館帶動私人企業跟進參與藝文推廣、迎接同業團體參訪，毫不藏私的分享、互相切磋，形成良好的正循環；發言人王碧竣表示：藝術生態的擴大與普及，是AAM推廣與分享的初衷。

參與這次展覽的創作藝術家有與觀展者互動參演的曾瑋、開拓台灣當代藝術的范姜明道、及融合現代科技或新媒材去呈現出老物件與新時代的連結關係的徐瑞憲，還有擅長於金屬工業風的梁任宏和長期關注科技、媒體與日常生活之間的關聯性的陳怡潔；以及希冀將生活中尋常的事物以不尋常的方式呈現、發掘那些充斥在我們生活周遭的美好日常事物的創作團隊「有用主張 UxU Studio」，並有獲得國內外科技藝術大獎肯定的媒體藝術家胡縉祥、和以3D建模、繪畫呈現出一幅幅流動畫作的潘勁等八位藝術家的創新作品。

身為臺南藝術大學建築藝術研究所助理教授的策展人汪文琦表示：「包浩斯Bauhaus是動詞，意指：『大家一起來建造房子吧！』倡導將設計與實用主義為生活找出更好的解決方案，而生活最終的解決方案就是打造一個家、一個充滿美的空間。」；另一位策展人杜昭賢也認為，每一棟受到好評的建築作品，透過用心設計，就能在機能之外表現出“精銳美宅”獨特的質感、美感、情感，造就了這次《包浩斯的日常》的展覽緣起。

今年展出作品包含了數位藝術品、風動性、機械性與帶有互動性質的藝術創作，以及數位導覽等新技術運用；同時於AAM網站提供線上看展服務，呼應時下藝壇潮流，即使不出門也能欣賞藝術家老師們的精彩作品，並同步享有專業導覽，為新藝術時代之趨勢。