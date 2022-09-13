如果你是越戰片迷，然後又是《幸福綠皮書》導演與Zac Efron的粉絲的話，你一定要收看Apple TV+即將熱映的電影《在前線乾杯》（The Greatest Beer Run Ever）。

《在前線乾杯》由Peter Farrelly執導，《歌舞青春》、《大娛樂家》的Zac Efron擔任男主角，電影背景設在越戰時期，講述一名叫「弱雞」（Chickie）的男子有個瘋狂想法，他想把啤酒送上前線跟在越南打仗的好友喝一杯。PRESTIGE很榮幸有機會訪問到導演Peter Farrelly與男主角Zac Efron。首先，我們想問Zac Efron這部電影的核心故事是？「友誼與兄弟之情的重要性。『弱雞』的朋友在越南前線征戰，而自己則處在家鄉一點都幫不上忙，想要幫朋友卻又不之從何開始。於是就想到一個大膽的點子，從美國帶啤酒到越南前線，跟好友好好一起喝一杯啤酒。一杯啤酒與來自家鄉的好友，能讓在越南前線作戰的友人一解思鄉之愁。」

接著我們問導演Peter Farrelly，描繪越戰的電影相當多，為何現在還想要拍關於越戰的電影？「這個電影的核心還是關於友誼，而且是從一個平民的角度來看這場戰爭。更重要的是關於越戰的電影雖然很多，但這個故事卻是第一次拍攝成電影。《在前線乾杯》試映時，很多參與試映的觀眾都說從沒看過這樣的越戰電影。」

我們問讀到劇本時當下有什麼感想以及有為演出做什麼特別的準備？「我很難相信這是個真實的故事。讀著劇本時我的心情也像搭雲霄飛車般上下來回起伏。有些部分也會讓我聯想到導演Peter的名作《幸福綠皮書》，Peter有他獨有的幽默感以及說動人故事的能力。所有人都跟『弱雞』說送啤酒到戰爭前線的想法太瘋狂了，但他仍舊完成任務，替他戰場上的朋友送上一份來自家鄉的溫情。看完劇本的當下，我就決定要演出這部電影了。

準備角色的部分，拍攝團隊很專業，有專業的軍事顧問可以諮詢。『弱雞』這個角色是沒有帶任何準備就一腳踏進這個戰爭世界，因此就要詮釋好男主角對一切感到未知，一切隨機應變的特質。《在前線乾杯》有好的導演、好的故事而且是根據真實改編的故事、全新的觀點視角、充滿刺激的場景，各項元素皆具備，我期盼演出這類型的電影已久。」