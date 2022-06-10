彈珠汽水尼龍繩也能變裝置藝術「NEW HAVEN HOLIDAY 紐哈芬假期」當代藝術展 多位國際知名藝術家作品首度來台展出！

由台灣知名當代藝術家周世雄主理，於台北遠百信義 A13 二樓，結合畫廊與髮廊的特色藝術空間 SCULPTOR BARBER 理髮廳美術館，暨以 IKEA 採購的商品改造成藝術品的跨界藝術展 READYMADE OBJECT 後，又推出最新展覽 「NEW HAVEN HOLIDAY 紐哈芬假期」，力邀多位來自國際知名藝術家作品首度來台聯展！

展場視覺以假期主題，將入口空間佈置成海關區與免稅商店氛圍，搭配超級擬真的機場字幕機，以及設計如機票般的展覽門票。當代藝術家周世雄更使用了許多有台灣意象的材質，例如日常用來綁彈珠汽水和海產的紅色尼龍繩，來製作展覽的主題牆面。2000條台味十足的紅色霓紅繩搭配台灣新銳塗鴉藝術家 SONG 頌君的塗鴉，呈現出中西合璧的前衛衝突美。

「NEWHAVENHOLIDAY 紐哈芬假期」展覽緣起於空間主理人周世雄於耶魯大學攻讀藝術研究所時與同學們的一個單純的約定，在未來要找齊各位同學與老師一起來到台灣做展出。然而，十年一瞬在農曆新年時，周世雄與仍在美國創作與生活的另一位藝術家 Allen 返台見面再一次提到了這件事情，又適逢國際級藝術展會「台北當代藝術博覽會」舉辦之際，決定舉辦這個在兩位藝術家／策展人心中醞釀已久的展出。

兩人與周世雄所創辦的一房藝術團隊開始分工合作，一人負責聯繫四散在全美的藝術家夥伴，一人負責在台灣籌備展出、設計展覽空間與視覺、安排國際運輸、保險、在地公關聯繫等事務，以過往的情誼為基底，在幾個月的時間之內協力完成了這個集結了多位國際級藝術家的展覽來台展出，令人驚艷。

本次展出的藝術家包括 Jerry Blackman、Lauren Hasley、Mark Starling、Martin Kersels、Maya Manvi、Michael Queenland、Michael Ryan Handley、Oren Pinhassi、以及Yutaka Kawahito。在耶魯名校的光環之外，這些藝術家都不只是普通的同學， MartinKersels 是美國知名藝術家也是耶魯大學藝術研究所前所長，OrenPinhassi 與 Lauren Hasley 分別是以色列猶太人、非裔美國人，並都已是揚名國際攻頂歐美頂級美術館的藝術家。

在本次參展作品中策展人 Allen 最喜歡的創作是由出生於日本廣島，但久居夏威夷的藝術家 Yutaka Kawahito 專程為本次展覽所創作的作品「This Cup That Can Hold The Ocean」，在由幾張繪圖紙製成看似結構脆弱的形式中，正好間接地反映出策展人對於這個展出的想法。

Allen 說：「對藝術家而言，假期這個概念是很奢侈的。這不是指一般意義上的奢侈，而是一種心理狀態。對藝術家來說，我們很難停止思考自己的作品，我們大多渴望擁有更多的時間與空間去創作。這群藝術家十年之前在康乃狄克州的 NewHaven 相遇，每個人來自不同的背景，身處生涯中不同的階段。在那兩年內，他們擁有時間與空間去發展自己的藝術創作。十年之後，世界比以往更脆弱，這些藝術家們持續用屬於自己的材料創作著，這些材料更貼近他們的內心，亦反映出他們對這個世界敏銳的覺察。」

透過設計拉近觀眾與當代藝術的距離，周世雄特地配合本次展覽 Holiday 的假期主題，運用免稅店、機票、護照、報時的字幕機等機場常有的形象去設計本次展覽現場展出的視覺，展覽門票是機票，看展就像出國旅遊，為讓人望而生畏的當代藝術展增添許多趣味性，並同時在展期間計畫與旅遊相關的產業異業合作推出聯名活動，十分令人期待。

在「NEW HAVEN HOLIDAY 紐哈芬假期」展出期間，SCULPTOR BARBER 理髮廳美術館一樣能夠預約理髮修容等台灣一流的男士理容理髮服務，秉持一貫的髮型雕塑家風格，就讓我們來此看展的同時，亦享受在美術館中理髮修容的沈浸式體驗吧！

展出日期｜2022 年 5 月 18 日 （三） – 7 月 3 日（日）

開放時段｜週日至週四 11:00 – 21:30;週五至週六 11:00 – 22:00

展出地點｜遠百信義 A13 SCULPTOR BARBER（台北市松仁路 58 號 2 樓）

活動連結｜https://www.accupass.com/event/2205130338091417984920

策展人｜周世雄、陳泓綸

藝術家｜Allen Hung-Lun Chen, Chou Shih Hsiung, Jerry Blackman, Lauren Hasley, Mark Starling, Martin Kersels, Maya Manvi, Michael Queenland, Michael Ryan Handley, Oren Pinhassi, Yutaka Kawahito

主辦單位｜一房藝術

贊助單位｜青年希望基金會、SCULPTOR BARBER

合作單位｜台北耶魯大學校友會、台北當代藝博會、遠百信義A13

主視覺圖鴉藝術｜SONG – 頌君

主視覺平面設計｜楊鎮源