心之所向 Where My Heart Belongs | 專訪印尼藝術家 Ronald Apriyan

ART TAIPEI 2021 將於本月再開新頁，新加坡 White Space Art Asia 將和台灣合作夥伴 iARTS 我之藝術，展出印尼著名藝術家 Ronald Apriyan 的全新系列作品，為台灣藝術市場注入一股你不可不知的東南亞藝術新勢力。

TEXT ALICE LIN IMAGE WHITE SPACE ART ASIA

為何你一定要了解東南亞藝術？綜觀台灣藝術市場，東南亞藝術的發展尚處於萌芽階段，但在國際收藏家之間早已掀起一股潮流，這些作品憑藉容易引發共鳴的題材，將藝術更為貼進當代話題，成功吸引到龐大的年輕族群追捧及收藏，這股新崛起的藝術勢力，也帶動市場行情穩定走高。

今年十月，新加坡 White Space Art Asia 和台灣合作夥伴 iARTS 我之藝術，將於 ART TAIPEI 2021 首度亮相印尼著名藝術家 Ronald Apriyan 一系列新作，以他獨特搶眼的作品帶領我們踏進東南亞藝術圈。我們也透過網路獨家專訪到這位近年來十分受到國際矚目的藝術家，窺探他創作世界的背後故事。

出生於 1979 年的 Ronald Apriyan，來自蘇門答臘南部的 Prabumulih。他曾多次於韓國、新加坡、上海及香港展出其作品，並以獨特的繪畫技法和充滿識別性的童趣圖樣聞名。他擅長以各個世代的流行文化偶像做為創作主題，像是貓王、披頭四、卓別林，或 Michael Jordan、原子小金剛與超人，以令人熟悉的角色成功喚起每個人心中的那顆童真之心。

Ronald 告訴我們這些創作靈感源於他的童年時光，「我的父親熱愛電影，小時候他常帶我到戲院，享受 Prabumulih 這種小城少有的休閒娛樂。這些回憶深植在我腦中，並成為我的一部分。尤其《第一滴血》、《三角突擊隊》這類動作片更激發了我對視覺畫面的想像力。」Ronald 還提及他的兒時夢想，我曾夢想成為一名飛行員。看著飛機飛行在空中的姿態，讓小時候的我感到新奇，甚至我常常躲在餐桌底下，在課本上畫著飛機。」長大後，我也曾夢想成為一位足球運動員，雖然這個夢想大概沒有機會實現，但當我在創作時，我想這些我所熱愛的事物都以另一種形式呈現在我的作品中，讓人們在欣賞我的畫作時，能感受到一種熱情奔放，以及世代間傳承的美好，我想更多的是美好回憶對創作的滋潤與重要性。

這份理念似乎也潛移默化了 Ronald 的創作風格。 Ronald 的作品擅長使用色調如糖果般鮮明亮麗的壓克力顏料，在畫布上大膽揮灑，再巧妙地以霓虹色線條強調主題，以繪畫不經意的喚起兒時童心。其中，他的《復古與流行》系列營造出美國城市景觀在戰後被閃爍迷人的霓虹燈照亮的消費主義背景，高度致敬 1940 年代新媒體廣告精神。

而對於本月展出的一系列新作，Ronald 更開心的透露他將帶來不一樣的嘗試。「參與 ART TAIPEI 2021 是我創作生涯中重要的里程碑之一。我是個一旦做好決定，便會全力以赴的人，以往創作時，我總是有意不重複創作主題，將每一次創作都視為唯一 ; 對於收藏家而言，每幅畫作也皆是獨一無二的存在，擁有獨特的自我價值。不過我將在今年的藝術展，展出全新的《電影與超級英雄》系列，這不是我第一次創作《電影與超級英雄》，但我相信此系列就如同 ART TAIPEI ㄧ般，將會是一場帶來絕佳藝術和感官饗宴的大型展覽。」

訪談中 Ronald 也為我們闡述創作這系列的初衷，「就像超級英雄故事傳遞給多數人正能量與鼓勵，《超人》、《金鋼狼》、《神劍闖江湖》與《侏儸紀公園》賦予我強烈的情感連結，我深深著迷角色展現的獨特魅力—沒有天生的英雄—他們克服自身心魔、屏障的過程，教會我們接納不完美的自己。」

對 Ronald 而言，英雄電影是造夢的另一種藝術形式，也是許多時候推著他前行的動力。而他也在不斷追尋生命的真諦，正向看待我們生活中的每一面向，透過接受與給予，描繪他心中所見的勇敢世界。